陈春花博士文凭被质疑：就读学校是“文凭工厂”？

来源：《中国新闻周刊》

作者：彭丹妮 杜悉

中国知名管理学学者陈春花，近日被流量“反噬”。北京大学国家发展研究院官网信息显示，陈春花现任北大王宽诚讲席教授、北大国发院BiMBA商学院院长，研究领域涉及企业文化管理、组织行为学、中国企业成长模式研究等。

2017年1月，陈春花所运营自媒体账号发表的一篇文章中，描述了2016年末，她与华为总裁任正非等交流的情景，包括任正非亲自为她当司机等内容。

7月6日，华为发表声明指出，近期网络上有一万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，基本为不实信息。华为强调，“华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为”。当天，陈春花也接受媒体采访时回应称，近期网络上万篇上述相关文章并非本人所写，“华为是本人的学术研究案例之一”。

进而人们开始聚焦她的学历。头衔众多的陈春花1986年毕业于华南理工大学无线电系工学专业，获学士学位，此后于2000年获得新加坡国立大学企业管理研究生院工商管理硕士。而一年以后，亦即2001年，她已经拿到了“爱尔兰欧洲大学”工商管理博士。

一年里完成了博士学位学习，看起来不合乎常理。而她所就读的“爱尔兰欧洲大学”，又到底含金量几何？

爱尔兰欧洲大学：另一所“克莱登大学”？

陈春花至今还同时担任其就读本科的华南理工大学的教授、博士生导师，供职于学校工商管理学院。根据网络截图， 7月初之前，华南理工学校官网还详细列出了她的教育经历。但是如今，《中国新闻周刊》查询陈春花的学校个人主页，与其教育经历相关的内容已经被删去。记者拨打了华南理工大学宣传部门的“网络与信息管理科”，希望了解相关内容被删去的原因，但是截至发稿，电话无人接听。

在北京大学国家发展研究院下属的“中国经济研究中心（CCER）” ，陈春花被列在全职教授一栏。不过，现在打开中国经济研究中心网页，陈春花的个人简历“教育背景”一栏只写了一句：南京大学商学院企业管理博士后（2005）。

据《中国新闻周刊》检索，在华南理工大学工商管理学院的旧网站，还能找到相关信息：2001年获得爱尔兰欧洲大学工商管理博士。早在2019年，社交媒体上，有网友问，“在陈春花教授毕业的爱尔兰欧洲大学读书是怎样的体验？”今年7月12日，有人回答：是一种在《围城》里当男主角的体验。

钱钟书的小说《围城》中，主人公方鸿渐留学回国前，花三十美元向在美国的一位爱尔兰裔骗子买了一张“克莱登大学”的博士文凭。爱尔兰欧洲大学是另一所“克莱登大学”吗？

根据陈春花在华南理工旧版官网的简历，她就读的爱尔兰欧洲大学英文名为European University Ireland，学位是Doctor of Business Administration。目前已无法检索到这所学校的官网。而在一个名为“Degreeinfo（学位信息）”的论坛上面，2002至2009年间，一些学生分享他们搜集到的有关这所学校的信息，有人总结，这应该是个“文凭工厂”。

早至2000年2月25日，以大学排名而闻名的英国《泰晤士报高等教育副刊》就曾报道，爱尔兰教育部门正在调查一个未经官方批准就自称为“爱尔兰欧洲大学”的机构的运营，这个机构在爱尔兰首都都柏林的一个宿舍地址运营。“爱尔兰欧洲大学”在英国和国际上做广告，招收研究生学历以上的学生，但实际上从未向爱尔兰官方申请“大学”身份的许可。

2005年，爱尔兰共和国《独立报》曾经揭露了三家贩卖一文不值学位的假“大学”，其中有一家就是“爱尔兰欧洲大学”。文章写道，每年有不少来自马来西亚、印度、中国、斯里兰卡、非洲以及其他地区的学生，那些学位的价值连学位证书所用的纸都不如。

直到2011年，“爱尔兰欧洲大学”还在运营。根据淘课网信息，一所名为上海东华国际人才研修学院的机构从1999年开始与爱尔兰欧洲大学合作，举办工商管理硕士和工商管理博士学位课程班，其将于2006年1月开始的“爱尔兰欧洲大学工商管理博士DBA”课程价格为66万元（人民币，下同，约14万新元）。

根据爱尔兰欧洲大学此前网站介绍，这所“大学”通过研讨会、讲习班和远程学习，为“成熟的个人和高管提供高级专业课程”，课程包括工商管理、科学、音乐、教育和管理学位，以及硕士和博士课程。

在中国国内，“爱尔兰欧洲大学”亦没有得到官方认可。2003年以来，中国教育部依托“教育涉外监管信息网”公布了万余所外国高等学校的名单，其目的是核查外国院校设立的合法性和其所颁发学位学历证书的有效性。该网站今年3月更新的爱尔兰高校名单中，总共有25个大学，但是并没有“爱尔兰欧洲大学”。

在“爱尔兰欧洲大学”毕业一年之后，陈春花在2003年申请去南京大学做博士后。2016年之后，她担任北京大学国家发展研究院教授。次年，亦即2017年，她还是北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长。

就学历问题，《中国新闻周刊》试图联系陈春花本人，截至发稿尚未得到回应，其办公室电话多次拨打亦无人接听。而北大国发院则拒绝了对此事的采访，只是表示“谢谢您的关注。”

时至今日，学历包装并不少见

一位不愿具名的科学史专家告诉《中国新闻周刊》，1990年代到2000年初，中国国内有博士学位的人才不多，留过洋归国的博士更少。这一时期，中国国内高校开始逐步重视高学历人才。学历崇拜的环境中，一些人开始预判到了社会需求，甚至用走捷径的方式迅速将自己武装起来。

据《中国新闻周刊》了解，与陈春花差不多同期，亦即2000之后头几年，毕业于这所“爱尔兰欧洲大学”的高校教授，不只陈春花一人。在“教师库”“经管之家论坛”等网站上，还能看到，另有某高校商学院一位教授的学历介绍是“爱尔兰欧洲大学”管理学博士。目前，该校商学院的网站已经不能打开，但是该校其他学院的网页仍可正常获取。

陈春花的高学历背景、中国最顶尖大学的教授头衔，成为她影响力提升、实现商业运作与知识变现中的重要资本。天眼查显示，目前，陈春花共关联7家企业。陈春花在云南白药控股企业任董事职位；在课程平台“知室”公司、上海知到知识数字科技有限公司担任股东，持股33%。

2017年，她投身自媒体，创立了自己的公众号。据统计，在陈春花的个人公众号中，目前发布了1300多篇原创文章，谈及华为请陈春花做军师或者陈春花解读华为的文章就有近40多篇。

前述学者分析说，2001年中国加入世界贸易组织后，国内外信息差减少，这类利用信息闭塞和不对等购买“洋文凭”并获利的事情开始大大减少。而且，越是最顶尖的学者，越不敢冒这个险。

包括浙江大学、北京大学在内的多所高校的教授告诉《中国新闻周刊》，现在想加入这种诸如北大这种学校的商学院已经很困难了，学者们的学历背景都很好。

一位研究高等教育的学者表示，随着国家的治理，一些商业化、以获得文凭为目标的学位课程正在规范化，学历包装越来越少，不过，要彻底杜绝，还要有一个过程。另一位关注高等教育的教授对《中国新闻周刊》指出，无论过去还是现在，学历包装都不同程度地存在。包装一旦过了头，涉及到学历真假问题，就是法律问题了。

陈春花学历风波引发的关注，目前还有待相关单位出面解释清楚。前述科学史专家表示，当一个博士生花了几年时间、为了几篇论文常常感到“崩溃”时，一些人却用几万元就轻轻松松获得了“博士”学位，这显然是不公平的。学术界奉行的是长期主义，论文需要一篇一篇写，书需要一本一本读，不可能弯道超车。