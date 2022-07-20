批量引进“菲律宾博士”，师资提升还是“歪门邪道”

来源：《新京报》

作者：王天定

筑巢引凤，重金引才，对一所大学而言，本是好事情。但这两天，恰恰是一份校内人事公示名单，把原本寂寂无名的中国湖南邵阳学院送上了热搜。

这份公示名单显示，邵阳学院今年一次性引进23名博士，全部毕业于菲律宾亚当森大学哲学（教育学）专业，就读时间均是2019年8月至2021年12月。并且，这23人中，除一人为校外引进外，其他22名后面都备注为“毕业返校”。这就意味着他们攻读博士学位前，都是该校的员工。此外，邵阳学院给这23人均落实包括科研启动经费在内合计84.4万（人民币，下同，17万新元）的引进待遇。

对于此事，据媒体报道，湖南省教育厅人事处一名工作人员表示，“我们已经关注到了网上的相关舆情，省教育厅正在与邵阳学院衔接处理，具体情况可以咨询学校。”

到底是师资提升还是学历注水？

在当下中国高校，普通博士生进高校能享受如此待遇，其实并不多见。根据这则公示，兑付上述23名博士的待遇，该校总计需花费近2000万元，学校力度也不可谓不大。

按说，一个高校一年引进23名博士，这数量并不算多，但邵阳学院的这个公示名单引爆舆情，网民一是质疑菲律宾这所亚当森大学“哲学（教育学）”博士的培养质量，二是邵阳学院把自己各个不同学院专业的老师一股脑送到这个学校，用两年多时间就拿到一个“哲学（教育学）博士”。

据报道，这两年多时间，因为疫情等原因，老师们绝大部分时间还是在国内靠网课完成了学业。邵阳学院这番“操作”，到底是师资提升，还是学历注水？

目前，据新京报记者核查，这所亚当森大学，已被中国教育部留学服务中心纳入学历学位认证加强认证审查的名单。教育部留学服务中心工作人员也表示，此前留学服务中心陆续收到多起举报，反映部分国外院校在疫情期间针对中国市场大肆开设低质在线课程，其中就包括亚当森大学。

该中心相关人员进而提醒，“如果您未申报亚当森大学，建议您慎重考虑。如果您已经在亚当森大学读完，可以提交材料递交给审查部门对学历进行认证。”可见，亚当森大学的办学品质，并没有那么牢靠。

其实，邵阳学院这种做法，在类似院校中有相当大的普遍性。如果再深入了解一下中国高校生态，可以发现，被“注水”的，不只是教师学历，还有以学术论文为主要形式的科研成果。

中国国内比较权威的学术期刊水涨船高，很多学校便盯上所谓“国际发表”。由于这类发表需求形成巨大的市场吸引力，于是出现了形形色色专门为中国学者提供国际发表服务的各类机构。

由于境内外信息的不对称，让国际发表变得异常鱼龙混杂。一方面，中国优秀学者在国际权威期刊发表的成果，提升了中国学术的国际影响力；另一方面，有一些质量低劣甚至存在严重造假的学术论文，也堂而皇之地发表在国外一些学术期刊上。这些年频频爆出一些国际学术期刊针对中国学者的撤稿事件，只是国际学术发表市场混乱的冰山一角。

许多高校的老师就用这样的所谓成果，拿了不菲的奖励、评了职称，有些甚至戴上了各类人才帽子，名利双收。而一些学校也觉得这样的国际发表在各类评估中加分，在各类排行榜上提升了学校学科排名。

至于真实的学术水准到底怎么样，学校并不关心，一如邵阳学院一次从菲律宾亚当森大学“引进”23名哲学（教育学）博士，是否真正提升了师资水平，可能也不是学校关注的重点。

“新建本科院校”的发展焦虑

邵阳学院是2002年经几所专科院校合并后升格为本科，属于所谓“新建本科院校”。在当下激烈的高校竞争中，这些院校普遍存在比较严重的发展焦虑。但它们显然更热衷于提高师资中的博士学位比例，似乎并不真正在意师资水平。

那么，为什么这些学校的发展焦虑没有催生学校对发展质量的真正关注？

邵阳学院一位二级学院的院长接受新京报采访时，多次强调这是学校的无奈之举、权宜之计， “但确实有利于提高教师队伍中博士学历的比例，对以后升级为大学、申请硕士点都有帮助。” 这位学院院长的话，为找到上述问题的答案提供了思路。

中国教育主管部门尽管一直强调形成多层次的高等教育格局，强调特色化办学。但是，在办学实践中，一些高校把发展目标和模式，都紧盯着一些金字塔尖上的研究型大学。无论是按部就班还是跨越式发展，都是要把专科升为本科，把学院变成大学，要申请硕士点、申请博士点。

在这种发展通道上万一受阻，发展焦虑就可能演变成生存危机。这需要目前的各类评估机制与评估标准真正符合办学实际，另一方面，也需要大学坚守底线和立场，切实提高自己的办学水平，而不是靠走歪门邪道。

对于邵阳学院的事情，有关方面需要切实介入调查，看看其中是否存在涉嫌违规、违纪、违法行为，所谓的“无奈之举”和“权宜之计”不是学历注水的理由，更不是弄虚作假的借口。另一方面，有关方面也需要调整一下管理思路，从根本上减少各种评估活动，对确有必要的评估，不妨细化优化评估指标，鼓励高校走多元化的发展道路。

高等教育领域的申报、评估、考核都需要回归办学初心，走真正提高培养质量的办学道路。