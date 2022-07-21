恒大造车 真的太可笑了

来源：虎嗅APP

作者：周到

每当你觉得这个世界已经足够魔幻的时候，总有人翻着跟头蹦出来整活。

7月20日晚6点，隶属于恒大新能源汽车投资控股集团的恒驰汽车，在线上召开了首届“恒驰节”活动。这场号称“用户节日”的活动上，三位恒驰5“预订用户”（其中一位还是现场沙龙环节的主持人，知名车评人吴佩老师）从一共37000多名订车用户中，抽取了10个中奖人。

这10位将分别获得二等奖10000元（人民币，下同）、一等奖20000元和特等奖49999元的购车优惠。

说真的，本次抽奖的奖品力度之大，覆盖范围之广，让我司这种“小微公司”跟恒大集团比起来，都更像个世界500强企业。而且笔者实在忍不住要发问：三等奖去哪里了？

除了迷幻的抽奖环节，本次发布会上最引人关注的，便是现场大屏幕上方不断蹦跳上升着的“恒驰5累计订单量”。

这串数字贯穿发布会的每个环节，让人不禁想起上次看到类似的操作，还是几年前京东和淘宝的双11晚会。

只不过，已经去线下门店体验过恒驰汽车销售流程的笔者，对于这个数据产生了深深的疑惑：

究竟是从哪儿能蹦出来37000多人，决定买恒驰5这么一款车？

尽管如今所有的造车新势力乃至部分传统车企，都将线上渠道作为实现销售的重要工具，但绝大多数消费者决定购车的关键时刻都发生在线下门店。这也是为什么，即使打造了行业天花板水平手机APP的蔚来、理想和特斯拉，依旧花费大量资源投入到线下门店的建设、管理和运营上。

不过，当笔者在7月17日（星期天）的下午走进位于北京市东北五环外——恒大华府小区附近的“恒驰汽车体验中心”时不禁感慨，恒驰汽车的线下门店居然如此“与众不同”。

在扫过了健康码后，一位销售人员接待了笔者。尽管恒大方面将“恒驰5”定位为“全球极智纯电豪华SUV”，但这位销售人员一开口便告诉笔者，“我们这辆车，主打的就是性价比。”

“和零跑C11相比，恒驰5价格更低且续航里程更长。”销售人员对笔者说道。虽然恒驰5 17.9万元的预售价比零跑C11系列售价最低的豪华版（17.98万元）更高，但算上了订金1万元抵2万元车价款的预售权益，确实价格更有优势。

但是，看到一辆定位“豪华”的新车去和市场中的“价格屠夫”去拼性价比，不禁让人感觉有些割裂。

不过，割裂的还不止恒驰5的产品定位。当笔者询问起恒驰5的其他产品和功能亮点时，这位销售在车辆外观设计和在中型SUV上少见的21寸大轮毂（据说是选配）外，对于包括语音/手势识别、百度生态应用服务、256色车内氛围灯、三联屏智能座舱等产品特色，只能采取口述的方式进行介绍。

原因无他：这辆车的软件系统根本就没完成，压根就没上电。

这不禁令人疑惑：恒驰节直播现场那位女性订车人，是在哪儿被“三块大屏幕”震撼到的？

实际上，恒驰5的销售人员对他们自己的产品也不是很有底气。当笔者问起十大购车权益中“免费提供H-Pilot智能辅助驾驶包”的细节时，这位销售直言：“辅助驾驶软件并不可靠。”

“跟这些功能相比，我更倾向于把车辆掌握在自己手里。”销售人员对笔者说道。随后，我们二人还探讨了一番特斯拉、蔚来以及理想等智能汽车因为辅助驾驶系统导致的伤亡事故，并共同感慨“先进技术不安全”。

在询问能否进行试驾时，这位销售人员很遗憾地告诉笔者：目前没有试驾车，得等到8月份车辆交付。届时，所有的车辆配置都会供用户体验。

“不过您得抓紧交订金。”销售最后提醒道，“毕竟这些权益仅限于前1万个购车者。”对此，笔者点头表示感谢，并与他告别。

但写到这里，笔者突然回过味来一件事情：在7月17日进店的时候，恒驰5交订金的用户还不到1万人。怎么到了7月20日恒驰节当天，订车用户就多了2万7千多人？

不过，这个数字也有支撑依据。在恒驰节持续时间不到1个小时的直播过程中，其大屏幕上滚动的订车用户数字增加了不到300个。如果我们按照每1小时就有300个用户订车计算，从7月17日下午到7月20日晚间共72个小时里确实应该有21600个用户选择订购恒驰5。当然，某个时段有更多用户交订金也很合理。毕竟恒大小区的物业管家在全中国那么多楼盘里发了恒驰5的广告，保不齐有谁下订。但笔者仍旧忍不住发问：

这三天里，到底发生了什么改变中国汽车消费者认知的重大事件？

为何在笔者线下看车的近1个小时里，北京唯一一家恒驰汽车展厅只有我一个进店客户？

有趣的是，网络上有这么一种说法：恒大理财暴雷，无法兑付理财产品，告知客户只能用车抵债，要么就继续等，要么就把理财换成恒驰汽车。

我们很难验证上述说法的真伪，但短时间内恒驰汽车收获大量的订单，确实让人心生怀疑。

当然，除了抽奖和报数之外，恒驰节上还是有一些干货的。在吴佩老师主持的用户 VS 恒驰高管的沙龙环节，恒大新能源汽车集团常务副总监兼广东公司董事长高景深，强调了恒驰对于把控产品质量的决心。这位曾在广汽丰田担任多年高管职务的老汽车人表示，恒驰汽车以世界级标准建立了质量管控体系，“不接受不良品，不制造不良品，不输出不良品”。

但在恒驰5的展车上，这一豪言壮语显然没有被兑现。当笔者坐上北京唯一一辆恒驰5展车时，惊讶地发现：主驾的座椅椅垫居然“鼓包”了。

事实上，即使在恒驰节主舞台上的展车，椅背上也存在不自然的褶皱。当然，这一情况也可以被解释为现场灯光导致的幻觉。

对于座椅的鼓包，销售人员给笔者的解释是：此乃测试车。

但通常来说，所有车企运到门店/车展/活动上的展车，一定是优中选优的结果。最起码，不能看上去有问题。那么这不禁令人深思：如果说这些用作企业“脸面”的展车都已经是这个状态，恒驰工厂生产线上下来的其他车，得是何种惨状？

事实上，不光恒驰汽车自己标榜的质量管理体系恐怕存在漏洞，其销售体系也存在肉眼可见的问题。

在几乎任何汽车品牌的4S店或直营展厅，销售接待到店客户都有着标准流程。其中，车主的购车预算，同时在看哪些竞品车，主要的用车场景等等，都是销售人员必须要向客户询问的问题。然而除了竞品车之外，上述问题笔者遇到的销售均没有发起提问。实际上为了打破尴尬的沉默，笔者主动向销售人员问起了这些情况。

让笔者感到惊讶的是，即使销售人员也说不清楚，恒驰品牌的定位是什么。当笔者问起，恒驰跟蔚来、小鹏和理想等公司有什么不一样的时候，销售人员直接回答：他们也不知道。

更令人哭笑不得的是，恒驰5展车的清洁状况居然也无法令人满意。漆黑的中控屏上布满了手指印，车辆轮胎上布满了此前户外行驶时沾上的泥土。走到车辆后部，这辆恒驰5展车的后备箱部分居然还带着一层浮土。要知道在大多数汽车品牌的门店，展车的清洁甚至是以小时为单位进行的。讲究一些的品牌，甚至会在每位用户体验过后，对车机屏幕这种容易留下手印的地方进行擦拭。

此外，一个最重要的细节彻底奠定了笔者对恒驰汽车销售体系的负面评价。在离开展厅时，销售人员完全没有索要笔者的联系方式，或者递上自己的名片。甚至车辆的产品信息彩页宣传单，也是笔者主动向其索要的。要知道，“留资”基本上是所有零售行业都会对一线销售人员着重强调的关键动作。哪怕去优衣库买衣服，结款时收银员都会引导用户关注企业公众号，加入会员俱乐部。由此可见，恒驰汽车的销售体系完全可以用“千疮百孔”来形容。

但是我们依旧不得不佩服，依靠这样简陋的销售体系，恒驰5依旧吸引了37000多个订车用户。

也算是行业奇迹了。

随着恒驰5展开预售，最近忙着“保交楼”的许家印和恒大集团显然又给自己的债务黑洞来了一次“添砖加瓦”。这一次的挑战，便是“保交车”。当然，这一次许老板提前给车主喂下了定心丸：预售订金、认购定金及尾款全部支付至天津市津滨公证处设立的专用账户并接受公证处监管。

买车的钱不给车企，而是直接打进公证处账户，也算是汽车行业创举了。

看到这里，如果有我们的读者依旧对恒驰5感兴趣，也不用为错过了前10000个定金购车权益感到遗憾。

毕竟在笔者发稿时，以下页面还在恒驰汽车官网首页上挂着：

