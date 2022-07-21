广东上半年GDP同比增长2.0% 对亚细安进出口增长4.9%

来源：南方日报

广东省统计局7月18日发布的2022年上半年广东经济数据显示，广东地区生产总值（GDP）为59518.40亿元（人民币，下同，12247亿新元），同比增长2.0%。

高技术制造业增加值增长6.4%

上半年，广东经济在积极应对多重挑战和下行压力稳住经济大盘的同时，不断推动新技术应用、新产品研发、新行业发力，这也反映在细分领域的经济数据上。

在制造业方面，新动能发展势头较好，高技术制造业增加值增长6.4%，占规模以上工业增加值比重29.0%，其中，居家办公设备需求较大带动计算机及办公设备制造业增长27.3%；先进制造业增长4.1%，占规模以上工业增加值比重53.8%，其中，防疫检测需求推动生物医药及高性能医疗器械增长16.6%。

在服务业方面，新业态持续活跃，数字化、网络化向更多服务业场景延伸，其他服务业增加值增长2.6%。电信业务总量增长20.1%，其中移动互联网用户接入流量增长22.3%；限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长14.8%，占限额以上单位商品零售额比重32.4%，比一季度提高1.1个百分点。

此外，规模以上服务业有序运行，1月至5月，营业收入增长5.0%；其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长8.7%，租赁和商务服务业增长6.2%。

展望未来，更多高质量的有效投资为新经济发展奠定基础。

上半年，广东的信息传输、软件和信息技术服务业投资增长31.4%。分领域看，工业投资增长18.1%，其中，制造业投资增长20.8%。新动能快速培育，高技术制造业投资增长38.8%，先进制造业投资增长30.3%，分别占制造业投资比重36.0%和64.9%。

从整个投资看，上半年，广东固定资产投资同比增长1.0%。分产业看，第一产业投资下降29.9%，第二产业投资增长18.3%，第三产业投资下降4.1%。

6月社消零增长9.5% 货物进出口总额3.91万亿元

面临超预期突发因素带来严重冲击，上半年广东居民收入实现正增长。

上半年，广东居民人均可支配收入2万4749元，同比增长4.9%；扣除价格因素，实际增长2.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入3万零57元，增长4.0%；扣除价格因素，实际增长1.8%。农村居民人均可支配收入1万2158元，增长5.8%；扣除价格因素，实际增长3.7%。

与此同时，广东居民消费价格涨幅有所扩大。6月，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.1%，涨幅比5月扩大0.8个百分点。上半年，CPI上涨2.1%，涨幅比一季度扩大0.4个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨4.5%，工业生产者购进价格指数（IPI）上涨6.7%。

这为广东畅通经济循环，增强消费复苏动力提供基础。

上半年，广东社会消费品零售总额2.17万亿元，同比增长0.9%。

从具体数据看，体现三个特点：

第一，电商平台促进消费的效应明显。6月份，发放消费券、电商平台“618”购物节对消费的提升作用明显，社会消费品零售总额增长9.5%，增速由降转升。

第二，乡村消费持续保持较高增长，城乡消费差距收窄。按经营单位所在地分，上半年，城镇消费品零售额增长0.1%，乡村消费品零售额增长7.3%。

第三，以新能源汽车为代表的新产品成为消费热点。上半年，消费升级类商品零售稳健，通讯器材类零售额增长8.5%，金银珠宝类增长6.6%，化妆品类增长3.2%。汽车类商品零售额增长0.4%，其中新能源汽车增长150.8%。

此外，按消费形态分，上半年商品零售增长1.6%，餐饮收入下降4.7%。基本生活及药品类商品零售增速稳定，限额以上单位粮油食品类、饮料类、烟酒类、中西药品类商品零售额分别增长6.6%、5.9%、5.0%和11.1%。

在对外贸易方面，上半年，广东货物进出口总额3.91万亿元，同比增长2.8%。

其中，出口增长7.3%，进口下降4.0%。分贸易方式看，一般贸易比重持续提升，完成进出口额增长6.4%，占进出口总额比重54.5%，比上年同期提升1.8个百分点；保税物流进出口增长4.9%，加工贸易进出口增长0.3%，增速转正。主要贸易对象中，对美国进出口增长18.8%，对欧盟进出口增长11.0%，对亚细安进出口增长4.9%。

