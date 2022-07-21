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广东上半年GDP同比增长2.0% 对亚细安进出口增长4.9%

发布 / 2022年7月21日 7:19 AM

5月28日，2022年中国首个大型车展和全国性大型展会——粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会在深圳揭幕。（南方日报提供）
5月28日，2022年中国首个大型车展和全国性大型展会——粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会在深圳揭幕。（南方日报提供）

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来源：南方日报

广东省统计局7月18日发布的2022年上半年广东经济数据显示，广东地区生产总值（GDP）为59518.40亿元（人民币，下同，12247亿新元），同比增长2.0%。

高技术制造业增加值增长6.4%

上半年，广东经济在积极应对多重挑战和下行压力稳住经济大盘的同时，不断推动新技术应用、新产品研发、新行业发力，这也反映在细分领域的经济数据上。

在制造业方面，新动能发展势头较好，高技术制造业增加值增长6.4%，占规模以上工业增加值比重29.0%，其中，居家办公设备需求较大带动计算机及办公设备制造业增长27.3%；先进制造业增长4.1%，占规模以上工业增加值比重53.8%，其中，防疫检测需求推动生物医药及高性能医疗器械增长16.6%。

在服务业方面，新业态持续活跃，数字化、网络化向更多服务业场景延伸，其他服务业增加值增长2.6%。电信业务总量增长20.1%，其中移动互联网用户接入流量增长22.3%；限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长14.8%，占限额以上单位商品零售额比重32.4%，比一季度提高1.1个百分点。

此外，规模以上服务业有序运行，1月至5月，营业收入增长5.0%；其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长8.7%，租赁和商务服务业增长6.2%。

展望未来，更多高质量的有效投资为新经济发展奠定基础。

上半年，广东的信息传输、软件和信息技术服务业投资增长31.4%。分领域看，工业投资增长18.1%，其中，制造业投资增长20.8%。新动能快速培育，高技术制造业投资增长38.8%，先进制造业投资增长30.3%，分别占制造业投资比重36.0%和64.9%。

从整个投资看，上半年，广东固定资产投资同比增长1.0%。分产业看，第一产业投资下降29.9%，第二产业投资增长18.3%，第三产业投资下降4.1%。

6月社消零增长9.5%　货物进出口总额3.91万亿元

面临超预期突发因素带来严重冲击，上半年广东居民收入实现正增长。

上半年，广东居民人均可支配收入2万4749元，同比增长4.9%；扣除价格因素，实际增长2.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入3万零57元，增长4.0%；扣除价格因素，实际增长1.8%。农村居民人均可支配收入1万2158元，增长5.8%；扣除价格因素，实际增长3.7%。

与此同时，广东居民消费价格涨幅有所扩大。6月，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.1%，涨幅比5月扩大0.8个百分点。上半年，CPI上涨2.1%，涨幅比一季度扩大0.4个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨4.5%，工业生产者购进价格指数（IPI）上涨6.7%。

这为广东畅通经济循环，增强消费复苏动力提供基础。

上半年，广东社会消费品零售总额2.17万亿元，同比增长0.9%。

从具体数据看，体现三个特点：

第一，电商平台促进消费的效应明显。6月份，发放消费券、电商平台“618”购物节对消费的提升作用明显，社会消费品零售总额增长9.5%，增速由降转升。

第二，乡村消费持续保持较高增长，城乡消费差距收窄。按经营单位所在地分，上半年，城镇消费品零售额增长0.1%，乡村消费品零售额增长7.3%。

第三，以新能源汽车为代表的新产品成为消费热点。上半年，消费升级类商品零售稳健，通讯器材类零售额增长8.5%，金银珠宝类增长6.6%，化妆品类增长3.2%。汽车类商品零售额增长0.4%，其中新能源汽车增长150.8%。

此外，按消费形态分，上半年商品零售增长1.6%，餐饮收入下降4.7%。基本生活及药品类商品零售增速稳定，限额以上单位粮油食品类、饮料类、烟酒类、中西药品类商品零售额分别增长6.6%、5.9%、5.0%和11.1%。

在对外贸易方面，上半年，广东货物进出口总额3.91万亿元，同比增长2.8%。

其中，出口增长7.3%，进口下降4.0%。分贸易方式看，一般贸易比重持续提升，完成进出口额增长6.4%，占进出口总额比重54.5%，比上年同期提升1.8个百分点；保税物流进出口增长4.9%，加工贸易进出口增长0.3%，增速转正。主要贸易对象中，对美国进出口增长18.8%，对欧盟进出口增长11.0%，对亚细安进出口增长4.9%。
 

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