别“栓Q”了，我真的“会谢”

来源：开菠萝财经

作者：苏琦

从什么时候开始，我们很难进行一场正常、严肃的对话了？

从什么时候开始，你频繁从孩子、同事、朋友、网友口中听到“栓Q”“真的谢”“芭比Q”？

从什么时候开始，你会在互联网上看到各类谐音字、错别字、字母简写，但秒懂它们的含义且露出意味深长的一笑？

这一切的变化好像都是在不知不觉中发生了，直到有人将这种现象戳破，引发争论。

微博用户@尚龙老师近日发微博称，他发现新一代人（包括孩子和家长），都正在养成一种新型的文字体系，这种文字体系分为两类，一类是为了适应平台规则，将“秒杀”说成“秒秒”，将“赚钱”改成“赚米”；一类是栓Q、芭比Q等流行热梗。

实际上，从互联网出现，一些“黑话”和流行语就开始在小圈子内流行，但近两年，这些流行语开始渗透至我们的日常交流中，甚至影响到了刚学会汉字的孩子。“救救孩子”，尚龙老师称。

也有人持反对意见，认为每一个时代都有特定的情绪表达和语言体系，语言也有自己的生长迭代需要。

而我们好奇的是，年轻人的语言习惯一定要被互联网影响至此吗？在快速学习和适应这类“黑话”之后，年轻人们还有多少时间和空间留给“好好说话”？

互联网遍地“黑话”

不知道从什么时候开始，我们好像默认，在网上冲浪的时候需要另一套语言体系。

正如@尚龙老师发文所说，直播时，需要将“秒杀”说成“秒秒”，将“赚钱”改成“赚米”，将“直播间”改成“啵啵间”。

7月13日晚间，“抖音黑板报”头条号对此回应称，不能提“秒杀”“赚钱”“直播间”等是不实消息。这份回应中还提到，主播在符合规范的情况下可以对“秒杀”进行正常表述；而关于后面两种说法，抖音并没有相关规则，网友使用变体、谐音等表达属于网络黑话，平台并不提倡。

7月14日下午，@尚龙老师再次发文称，自己在刚开始直播时，就有人给过他两张表格：一张是直播违规注意细则，另一张是广告违禁词。而类似的表格还有很多，大都来自于参与抖音直播的一些电商学院。

实际上，不管平台方是否设有“违禁词”，一些商家和品牌在各平台直播或发布短视频作品时，确实都会使用替代词，例如将“消炎”标注为“消火火”，将“敏感肌”标注为“敏敏肌”，将“买”和“钱”标注为M和Q等。

不止短视频平台，其他互联网平台也有很多限制，内容发布者“紧张”到连电影《杀死比尔》都要改成《口死比尔》。网友们对此不但见怪不怪，还会“心领神会”，转而自发研究谐音、错别字、表情符号、缩写等进行“语义”替代。

但值得一提的是，7月13日，B站和微博已先后发布公告，呼吁用户规范使用汉字，将对站内利用谐音字、变体字等“错别字”发布、传播不良信息的违规行为开展集中整治。

如果说，上述这类“黑话”尚且属于被动使用，有一类新型流行语正在互联网平台上被网友们主动传播，如栓Q、芭比Q、我真的谢、大冤种等等。

互联网运营小伍表示，一开始这些词只是一些主播或素人的口头禅，因为发音和词组的“猎奇”被各大主播模仿和复制，并被赋予了一定的语义，这种表达就扩散开来了。“经过不断传播，这些词由一种口头禅变成一个热梗，在用户心中产生持续的记忆，最后彻底出圈，甚至形成一种语言体系。”

这类流行语还从网络上蔓延到了线下。@尚龙老师称，曾在小区听到一群孩子扯着嗓子喊：完了，芭比Q了！几个小学语文老师也曾向他反馈称，现在小朋友闯了祸都是“完了，芭比Q了”，要感谢同学的时候全是“听我说谢谢你”，自己在讲解知识点，学生在下面“啊对对对”……

这群孩子刚学会汉字没几年，就已经学会说网络“黑话”了，而且还将“黑话”写进作文里。一位在职语文老师称，班里部分同学写作文时使用网络“黑话”的情况非常严重，她指出后孩子根本不知道哪里有问题，“说明，使用网络流行语对他们来说已经常态化了，很难纠正”。

“真没想到，现在好好说话都成了一种奢求。”多位网友在社交平台上感慨。

是栓Q选择了我们，还是我们选择了栓Q？

其实自从有互联网开始，网友们就开始生产和使用互联网流行语。书评人、专栏作家维舟在一次活动中总结，网络流行语在中国的发展大致可以分为三个阶段。

2005年之前互联网刚开始流行，彼时的网络流行语大多是简易的表情符。2005年博客出现，大量UGC内容的产生，为网络流行语的大规模传播提供了重要的媒介支持，但总体上，依旧带有明显的青少年亚文化特征。而到了2013年，随着移动网络的快速普及，曾经在小圈子里使用的网络流行语开始向全社会扩散开，逐步融入每个人的日常用语之中。

顺着这一脉络，可以看到，从Web1.0时代的门户网站、贴吧、论坛、空间，到Web2.0时代的博客、社区、短视频、直播间，用户一直都在自创加密“黑话”和流行语，目的是为了规避被举报、屏蔽的风险，或是便于小众圈子内的无障碍交流。

当年遍布在空间、贴吧内的火星文，去年流行起来的“yyds”“zqsg”等00后的常用表达，以及现在的错别字、谐音字等，都属于这类“黑话”的范畴。

一位网友也指出，网络流行语是一种对现实世界的关怀与映射，在一定群体中传播的同时可以获得情感共鸣和精神认同。但语言本身也是一堵高墙，墙内是“懂的都懂”的同好部落，墙外则是一头雾水的“数字难民”。

“圈子外的人原本是在被动接受这样一种表达方式，但久而久之，为了融入这个圈子，或者更顺畅的在网络上进行交流，圈子外的用户会下意识的主动去‘补课’，防止自己‘不入流’。”资深品牌公关人士蒋明昊解释。

随着流行语的不断使用，过了这么多年之后，这些新的语言开始不断渗透进我们已有的语言体系中，变得日常化、口头禅化。虽然大热的流行语和名梗时常更新换代，但人们使用流行语当口头禅的习惯已经逐渐养成，原本的“冲浪语言”开始进入生活。

习惯究竟是怎样养成的？

一方面，流行语和梗本身具有娱乐、调侃、戏谑的特质，可以使用在日常场景中。“不管是工作场合、相亲场合、社交场合等，大家都会像用表情包一样去使用这些口头禅，作为自己表达和发泄的出口。”小伍称。

另一方面，如今，品牌方或者达人们想要快速加入甚至是驾驭如今的互联网语言生态，就会先发制人——用热梗和流行语占据流量，学习年轻人的说话方式。

“在做网络传播的时候，很多品牌方会刻意地去学习这些语言方式，目的是接触它的目标用户群体，同时‘收割’一批流量。”蒋明昊称。

如果说以前的互联网流行语更多是被用来表达和传递信息，现在的流行语则更多被用来宣传、营销和圈流量。一个很明显的例子是，栓Q、大冤种等关键词在互联网平台上拥有数亿的观看量，不少达人会带上关键词发布“反向种草”相关的视频。

无论是被动接受达人的洗脑传播还是用户主动接梗玩梗，最终导致的结果是，互联网平台上的流行用语正在占据我们的日常语言空间，开口即“黑话”。

热梗终将过气，年轻人要好好说话

随着这些互联网“黑话”从线上传播到线下，从特定人群传播至学生群体，争议和担忧也随之而来。

其中之一便是，人们原本想要通过一种看上去更无害的“黑话”，来消解系统性的风险，但这类“黑话”一旦被长期使用，可能会改变我们的思维模式和表达习惯。背后的逻辑是，这类“黑话”和流行语频繁地出现在不同的语境中——不管是在互联网平台的标题、视频、评论区、弹幕中，还是在严肃的场合中，这样下去，或将导致一些人表达退化、语言匮乏。

对此，知名汉字博主@王左中右就先后多次发文，表达担忧。其在文中称，“每天每时每刻都会很多的新词，比如跺jiojio、绝绝子，比如一些莫名其妙的首字母缩写，“钱”打成“Q”，“脸”成了“L”。所以我们生活的时代：歌词越来越口水化，文学越来越网络化，诗歌越来越浅显化，大众词汇越来越庸俗化……当什么都可以绝绝子的时候，当人人都愿意绝绝子的时候，就不会再有什么成语绝句了。”

这样的观点并不是首次出现，2021年9月，新华每日电讯也在《拿什么拯救被“梗”住的“文字失语者”》一文中指出，借助表情包、梗、流行语、省略语的表达，不是你在说话，而是“话”在说你。久而久之，你的文字表达能力便被梗塞住了，失去自如地用文字表达想法的能力。

但有人反对这种说法，认为网络热词也是一种语言表达和情绪表达的自由，语言自身会随着时代的发展进行生长、迭代和演进。

需要注意的是，从打工人、凡尔赛、内卷到栓Q，同样是流行语，词汇本身所具备的社会性却正在流失。新闻传播学教授王佳鹏曾指出，网络流行语的关注重点从公共事件转向了娱乐调侃，这也在一定程度上说明了，为什么现在流行热词的广泛使用，会引发大量的讨论和担忧。

小伍称，“形成这样的趋势，背后一定是多元因素在起作用，比如互联网群体的快速扩张、传播媒介的改变、短视频和直播带来的娱乐化和碎片化等。”

对此，一位网友的总结比较深刻，“虽然流行语是一部分人共鸣的结果，但对每个个体来说，流行语终究不是自己的声音，它可能会淹没个人内心的真实想法，使我们处于失语状态，失掉主体性。相比用流行语，我更愿意自己想怎么说，就怎么说。”

正如一名传播学学者对开菠萝财经的分析，年轻人可以说流行语，但不要忘记，语言是思想和意识的外衣，越是被流行语包围，我们越应该好好说话，网络热词也不应该不分场合地被滥用。

这也是为什么在很多影视文学作品中，会反复强调语言的重要性。《阿凡达》花费巨资打造的全新语种，表明语言是各类观念和文明的载体，当它们被破坏、被侵蚀，那些我们珍视的东西也将随之毁灭。这不是“狼来了”的故事。

（应受访者要求，文中小伍为化名。）