“真爱”还是“博眼球”？年轻人为何偏爱丑东西

​​来源：中国青年报

当代热衷于网络冲浪的中国年轻人，躲得过脸基尼，却避不开悲伤蛙；逃得过鸡爪袜，却挣不脱绿头鱼。他们一边大呼“辣眼睛”，一边乐此不疲地点赞、转发，甚至买下同款，“丑东西”正在成为一种潮流。漂亮的东西千千万，“丑东西”为何总能引发群体狂欢？

自由撰稿人丛小渔堪称“丑东西收藏家”，朋友过生日，她送对方钢丝球花束当礼物；聊天开玩笑，她用送你“水晶凉鞋”，这一被广大网友嫌弃到上热搜的物品，和好友互相“威胁”。而丛小渔的最爱，当属她的猴子玩偶。“它穿着花棉袄、戴着绿头巾，很胖，长脸小眼睛。”丛小渔觉得有趣极了，经常向朋友们展示，但收到的评价都是“丑”。“他们不懂得欣赏！”她说。

90后“甜妹”李佑怡的房间里，摆满了各种漂亮的物件：软糯糯的兔子公仔，毛茸茸的杯垫，粉嘟嘟的发带……唯有一样东西显得格格不入，那是一个蜥蜴玩偶：外壳呈黄绿色，眼睛凸起，全身布满圆点，犹如起了一身巨型鸡皮疙瘩，用“丑”形容绝不为过。她也觉得这个玩偶难看，但因为能感受到它的萌点，还是果断下单。“它凸起的眼睛，只要看上一眼就很难忘掉。”在李佑怡看来，丑的东西很有记忆点，且自带搞怪色彩，容易传播。

武汉大学发展与教育心理研究所教师陈武认为，年轻人追捧“丑东西”的说法是不成立的。很多时候，我们感受到美，是因为一个人或东西的某些方面是被我们所认可的。例如，一个人五官端正，我们会觉得他漂亮。但如果他随地吐痰、说脏话，我们就会觉得他很丑。陈武表示，“‘美与丑’是一种理念，并非完全对立”。一个东西往往集美丑于一身，每个人的审美判断，取决于我们看到了哪一面，这和个人阅历、年龄差异、文化差异等多种因素有关。一个东西即便很丑，但如果具备搞笑、可爱等特质，依然会受到大众欢迎。

此外，“连带性”也是“丑东西”被追捧的原因之一。陈武说：“人喜欢一个东西，有时不是因为这个东西本身，而是因为它能让自己联想到喜欢的偶像、美好的儿时记忆等。”

中国媒体人张宁也是“丑东西”爱好者，看“丑东西”视频是他最喜欢的放松方式。在他看来，互发美图的不一定是朋友，但一起分享“丑东西”的必是好友。“丑东西”自带的社交属性，让它的传播范围持续扩大。每个人都希望维持美好的形象，而愿意在对方面前搞怪，把不好的一面展示给对方，意味着“我愿意缩小彼此之间的距离。”正因如此，被分享的“丑东西”会被赋予朋友之间的美好回忆，具有特别的意义。

丛小渔买猴子玩偶的初衷，就是想通过它让自己显得与众不同，从而有更多人和自己玩。不过，最终效果并不理想，“我后来发现，大家和我交朋友并不是因为玩具，而是因为我自己”。然而，玩偶确实成了她交友的“敲门砖”。出于猎奇心理，很多人会特地去看玩偶，一睹“丑容”。因为猴子玩偶，丛小渔和身边的人有了更多共同话题。

陈武认为，“接纳”和“真实”是“丑东西”在社交中的两大属性。在初识阶段，人们多被外在的东西，如颜值、能力所吸引。当两人关系更近时，接纳变得更为重要。“一些情侣会故意在对方面前展露自己不好的一面，因为他们认为，如果我不好的一面你都能接受，你就不会轻易离开我。”和朋友分享“丑东西”也是同样的道理。此外，“每个人都有缺点”，“丑东西”把不好的一面展示出来，人的形象会更真实。

对于具体的事情，每个人的审美判断是有差异的。我们不要基于我们自己的理解和审美，盲目地去否定别人。陈武表示，审美的差异体现了一种多样性，“如果每个人追求的东西都一样，这个世界该多么无聊啊！”但从整体上看，美丑是存在普遍性规律的。“我们常常说，真善美。真的东西就是美，假的东西就不美；善的东西是美，恶的东西就是丑。‘美与丑’和道德、真与善等，是相关联的。”需要注意的是，有些青少年对于某些东西的认识还不到位，在标新立异的过程中，对“真善美”的追求容易出现偏差，这就需要我们适当地引导。