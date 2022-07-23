飞盘与足球的场地之争有解吗？

来源：经济日报

作者：姜天骄

最近，关于足球和飞盘的场地之争在中国网络上引起热议。自去年全国多地掀起“飞盘热”之后，许多城市的足球场上出现了飞盘的身影。前几天，全国飞盘联赛又明确提出比赛将在足球场进行，这让很多热爱足球又一场难求的人感到“很受伤”。

飞盘真的占了足球的地盘吗？这个话题跟几年前讨论广场舞和篮球争场地如出一辙。这种观点本身就带有“傲慢与偏见”。足球具有“世界第一运动”的美誉，飞盘也展现了“盘不落地、永不放弃”的运动精神，二者没有高下之分。更何况在国际上，飞盘项目已在争取纳入2028年美国洛杉矶奥运会，发展这项运动的价值和意义不言而喻。

公共场地遵循利用率为上的原则，人数多的活动具有优先使用权。如果是商业化场地，谁使用则是市场行为。据一些球场运营商反映，足球球队一般是固定时间包场，飞盘的订场时间则更灵活。从某种程度上说，飞盘运动不是抢地盘，反而“盘活”了足球场地资源。

飞盘与足球的场地之争反映出中国运动场地供给不足的问题。据中国国家体育总局2019年发布的全国体育场地统计数据，截至2019年底，全国有354.44万个体育场地，其中足球场地10.53万个，是三大球类运动中场地最少的。飞盘运动需要平整、宽敞、柔软的场地，这让本就紧俏的足球场又多了一群竞争者。场地设施是开展运动的物质基础和必要条件。破解飞盘与足球的场地矛盾，关键是要解决城市运动场地短缺的问题。

首先，统筹谋划，超前布局，破解场地供给不足。飞盘运动刚刚兴起，需求陡然增多，但场地不是一天建成的。我们今天看到的绿茵场，大部分都是几年前城市规划的产物。虽然国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确提出要鼓励在城市绿地、闲置地等区域建设足球场，但是城乡规划法等相关法规又明令禁止擅自改变城市规划用地用途。建设足球场应提前做好规划布局，避免陷入“违规建筑”的尴尬。园林、城市管理等相关部门可加强沟通协调，共同破解城市足球场地设施建设项目“周期长、协同差”的难题。

其次，深挖资源，因地制宜，破解场地布局不优。在荷兰、日本等土地资源紧张的国家，楼顶球场已经有了现成范例，中国北上广深等一线城市也可借鉴先进经验。广东深圳为破解城市空间不足的问题，充分利用闲置资源，在污水处理厂上方建设了以足球为主题的福田海滨生态体育公园。下一步，城市可充分利用社区周边空闲地、公园绿地、河滩地、路桥附属用地等“边边角角”，结合实际情况灵活建设场地。此外，在建设中还要考虑不同群体的个性化需求，为各类人群提供多元化的场地设施。

其实，足球局抢不到场地还有一个原因，那就是飞盘入门门槛低，覆盖人群广，在组局方面更为灵活，因此飞盘俱乐部在商业化运营方面也更为活跃。但足球爱好者中却有很多落单散兵，苦于找不到“组织”而“抱球兴叹”。中国民间足球俱乐部、社团还要不断提高服务水平，让足球爱好者有机会结识新的球队、扩大朋友圈，这也是促进足球产业更好发展的关键。