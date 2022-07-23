开了VIP，想投屏还得多花钱 优酷投屏收费引争议

来源：每日经济新闻

“优酷回应投屏收费”7月22日上了微博热搜。事情缘起有网友在社交媒体发文表示，自己在开通了优酷会员后，却无法用手机投屏到电视观看，而是需要再开通电视版的酷喵会员。

优酷的这一行为无疑引起了用户的质疑。据新京报报道，优酷方面22日表示，优酷VIP会员服务可在手机端、平板电脑端、电脑端使用。如用户需要在电视端观看，建议购买或者升级为酷喵会员，加享电视端权益。

优酷投屏另收费引争议

视频平台App中的投屏功能是观众最常使用的功能之一，将手机的小屏与电视大屏相链接，满足视频内容的客厅需求，目前各大厂商的智能电视、智能电视盒子，都支持手机投屏的功能。

7月20日晚，由杨紫、成毅主演的电视剧《沉香如屑》在优酷开播，有些用户突然发现，这部电视剧不可以通过手机投屏放到电视上看了，一时间引发了不少会员用户的质疑。当选择将这部剧投屏到电视时，就会提示“试看六分钟，升级酷喵VIP看全片。”

有网友表示：“优酷是不是吃相太难看了？身为会员，投屏要二次收费”“昨天还以为我电视坏了，前天还能看”“记得最开始，开VIP只是为了可以不看广告，现在是不开VIP什么都看不了”。

7月18日晚，优酷自制剧《庭外•落水者》接档《庭外•盲区》开播，观众也发现自第2集起，便不支持投屏播放，此外《致勇敢的你》也出现相同情况。

对此，优酷官方自助问答页面显示，优酷VIP会员权益不包含投屏，目前支持在手机、平板、电脑端观看，不包含电视端。如用户需要在电视端观看，建议购买或者升级为酷喵会员，加享电视端权益。

据红星新闻报道，监管部门回应称如果会员协议中不包含投屏，即不存在侵权。在优酷站内的《优酷VIP会员服务协议》中，其第二条规定，优酷VIP会员服务可在手机端、平板电脑端、电脑端使用，不可在电视端使用。值得一提的是，爱奇艺、腾讯视频也有类似的规定。

实际上，近几年，越来越多的用户发现手机App端的投屏不稳定，时不时就会出现黑屏、卡顿、闪退的问题，再次连接时，偶尔还会搜不到投屏设备。观看体验越来越差，一部长两个小时的电影，中间可能会断开连接两三次。

视频平台会员价格已普遍上调

就在上月，优酷宣布，于6月21日零点调整会员价格，月卡调至30元（人民币，下同）、季卡78元、年卡258元，88VIP不受影响。

优酷的此次调价并不让人意外，相关信息显示，其上一次调价还是在2017年。

从去年开始，长视频平台会员价格普遍上调。去年12月，爱奇艺月卡涨至30元，季卡78元；今年4月，腾讯视频季卡涨至78元，年卡涨至258元。长视频平台发展至今，基本上每个平台都处于长期亏损的状态，爱奇艺在去年年底进行价格调整之后，今年一季度首次实现了盈利，会员费用上涨，似乎为各大平台提供了良好盈利的思路。

有业内人士认为，视频行业的普遍提价，一方面是因为中国国内视频平台最初的会员定价都相对较低，随着近几年来内容成本、运营成本的不断攀升，平台的经营压力也越来越大；另一方面平台购买版权内容的成本和发力精品自制的投入在不断增加，视听技术的更新迭代需要大量的资金支持。

在行业一片“涨”声下，也有特列。6月23日，乐视视频发布会员不涨价通知，称近几年并没能为用户、为行业带来具有影响力的影视作品，一直在“吃老本”，为此深感惭愧。