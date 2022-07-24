我买的劳力士，跌了70万

来源：虎嗅APP

作者：昭晰

“40万（人民币，下同，8万新元）的东西炒到100万，现在变成80万，你觉得跌了吗？”古董表爱好者、店主王珂把玩着一块40万的百达翡丽，漫不经心地说道，“只是泡沫慢慢在灭，回落了一点。”

据《时代周报》报道，3月开始，以劳力士为代表的瑞士腕表纷纷在中国二手市场遭遇价格跳水：劳力士绿金迪从巅峰时期的120万元降到现在50万元左右；百达翡丽鹦鹉螺5711A从140万元的高点下滑到100万元左右。上海一家二手奢侈品表商告诉虎嗅，7月10日，劳力士宇宙计型迪通拿在店里的价格是32.5万，比起3月价格，跌去了35%。

价格下跌是全球性的。WatchCharts监测数据显示，全球二手交易市场上最热门的30款百达翡丽腕表价格，在今年4月达到历史最高点后，一路下跌，过去三个月跌幅达到16.2%。彭博社公开数据显示，如果算上非公开市场上的私人交易，劳力士迪通拿过去两个月在二手市场的价格跌幅或在25%左右。

闲置奢侈品交易平台胖虎创始人马成观察到，本轮降价主要集中在几个品牌的运动款，其他款式与欧米茄、卡迪亚等品牌价格都很稳定。由于顾客们“追涨杀跌”的心理，降价的款式遇冷，在胖虎，热门表款销售额下降了30%。

店主们统一将这次价格下跌称为“回调”，玩表十几年，他们对几十万的涨跌早已波澜不惊。在胖虎，有客人仅腕表一个品类就花了几千万。

中国人的腕表消费力一向不容小觑。2019 年，瑞士腕表于内地的零售口径近 200 亿元。而据国联证券测算，中国人在大陆以外产生的高端腕表消费约 700-900亿元，相当于中国市场的三到四倍。

腕表，奢侈品中被赋予最多文化含义、最高保值期望的女神与明珠。像波提切利所画《维纳斯的诞生》一样，诞生于奢侈品这片海洋的腕表，以其精妙的技艺与文化加成，从泡沫中现出身形，行情在二手市场风起云涌。

国泰君安证券研究所消费组表示：“当大量腕表被抬升到令人惊愕的价格，还愿意去接盘的买家，基本都是带有投机性质的‘炒家’。但是商品市场上不存在绝对的保值和增值，因为具有绝对保值的商品在市场上处于有限流通和无法流通的状态。绝大部分奢侈品作为消费品和消耗品，不具有保值增值功能，这些假象是品牌们用营销的方式实现的。价格的急涨急跌也属正常。”

而二手奢侈品店、二手奢侈品平台的存在， “一定程度上可以使得奢侈品价格波动率变大”。也就是说，他们对二手奢侈品价格涨跌具备一定的推波助澜、预测与掌控能力。

今年以来，二手奢侈品赛道持续受资本热捧。二手奢侈品交易平台、二手奢侈品直播电商渠道品牌接连新获融资：1月，胖虎完成规模4500万美元（6200万新元）C+轮融资；年初，二手奢侈品直播电商渠道品牌妃鱼宣布完成数千万美元的A轮融资；“中国奢侈品电商第一股”寺库做二手奢侈品交易出身，三月，寺库与Great World签署1.75亿美元再融资协议；五月，二手奢侈品交易平台只二宣布完成数千万美元C轮融资。

渶策资本创始合伙人胡斌向虎嗅分析：“看好二手奢侈品赛道，因为它是更环保的，可持续发展的消费行为；其次，对很多喜欢奢侈品的人来说，通过二奢买卖，可以更丰富地使用相应的产品，符合消费升级的趋势。”

二奢赛道，会是资本世界的又一重泡沫与陷阱吗？

谁拥有定价权？

王珂的店里，玻璃柜里陈列着赫赫有名的手表：江诗丹顿、百达翡丽、爱彼、宝珀……庸俗一点说，丝绒陈列台上，排排躺着20万（人民币，下同）、40万、80万……

一位顾客翩然而至，手腕上是百达翡丽3940，目前在二手市场的价格为40万左右。

技艺与文化含义赋予了腕表高溢价，使其成为财富与审美的象征。

百达翡丽3940是一款万年历手表，诞生于1985年，恰逢机械制表的至暗时期——石英风暴末期。它内置240Q超薄机芯，呈现了当时机械表的技艺巅峰，见证了新旧手表世界间的博弈。（虎嗅注：万年历手表自动化程度极高。普通手表每逢闰年的2月29日需要调校一次，而万年历手表无需手动调校，就能适用于通常所说的闰年计算：四年一闰；百年不闰，四百年再闰。

要将如此复杂的历法全部用机械零件精确无误地显示在表盘上，且机芯减小，结构运转空间骤减，不仅考验零件的精密程度，同时对耐用性提出了极为严苛的要求。哪怕是机械工业如此发达的今天，制作加工万年历组件都不是一件轻松的事，更别说20世纪初以手工为主的制表时代。）

王珂评说道：“一块表能反应出很多东西。第一有钱，第二有品位。这块表戴在他（顾客）手上，呈现出的是一种分寸感，审美上不随波逐流。”

二手奢侈品手表脱离公价和专柜场景，定价由市场价和店主共同决定。“成本已经决定了你要卖多少钱。成本包括买入价，花费的时间，以及历经了多少困难找到这只表。”王珂说，他有一定的定价权，但谈不上掌控，因为他已经身处市场的“洪流”当中。

有些相对入门的表款，在二手市场上溢价高于更贵的款，这和腕表品牌本身的售卖策略有关。

腕表品牌往往采取多种措施，增强市面流通商品的稀缺性。比如说，马成介绍，劳力士等品牌通常会限制产量；同时，品牌会对热卖款手表做各种搭售措施。“如果你想在专柜买一只劳力士绿水鬼，可能要搭配买几只帝陀，或者同时购买一只不是特别好卖的产品。这种实际上的涨价行为，变相推高了热门款式的二级市场价格。”

除了身份象征外，腕表还被赋予了金融属性 。根据马成的经验，美元超发背景下，富人把3%-5%资产用来投资手表，作为资产配置的一部分。每年10%到15%的涨幅，轻松跑赢通货膨胀。

王珂也提到了这一点，即人们对于腕表价值的判断是全球性的，这使得腕表相对保值，且可以在不同国家间流通，随时换取相应价值的金钱。

谁操控着价格？

“疯涨跟同行炒作也有些关系。”马成说，目前中国二手奢侈品市场的盘子大概有600亿，加上同行交易，瞬间高达1000亿。

今年二月，劳力士涨价趋势明显，二手表商囤货意愿积极，待价而沽，大批腕表不在市场上流通，能卖给C端客户的货量相应下降。

“最疯狂的时候，劳力士一天一个价，可能上午绿水鬼13万，下午就变成了14万。 ”马成说，“越涨价，表商就越囤更多货。大家都是喜欢追涨的，跟股票一样，越涨越买。很多表的价格已经偏离市场正常价格，所以C端真正想买来戴的人已经很少了，客户接不动这个价格。”

这就导致二级市场上，腕表价格不断上涨，但没有产生真正的市场流通。

“想控盘劳力士其实很难。劳力士每年产量太多，八九十万只新表供给，而且历史上存量大，所以二手价格崩盘也最早。百达翡丽（控盘难度）稍微好一点，毕竟产量是有限的。”（虎嗅注：在股市中，控盘指的是持有某只股票的数量占流通数量的比例很大，占比足以影响股价涨跌甚至操纵股价，通过控制盘面波动获得盈利。）

据马成回忆，2019年，几个月内，海外盘商把劳力士绿金迪从18万炒到了40万。操作手段是，先把市面上所有的绿金迪收入囊中，然后放几只到拍卖会，把价格推高。到40万的时候，就开始大批量放货。这个过程中，中小商家，尤其是中国商家抱着追涨心理，疯狂买入。“实际上是被他们割了韭菜。”

本轮腕表价格下降一方面是由于溢价到顶，泡沫破碎；另一个原因，是中国二奢存量过剩，供大于求。疫情以来，经济增速放缓，部分腕表持有者有变现需求，于是更多商品被释放到市面上流通，今年国内市场整体供给量增加，价格和海外形成倒挂。

价格倒挂的现象不只出现在腕表上。“从2008年开始，中国奢侈品购买力增加。目前，全球30~40%的奢侈品都在中国，形成一个巨大存量，二奢价格在全球最具优势。我们把国内的货卖给日本和美国的B端，比如说The RealReal，还能赚百分之十几到二十几。”马成说。

在一家二手表商的顾客名单上，可以看到的顾客背景大多是大厂高管，律师，富二代，和事业有成的中年老板，老板们的产业集中在二手车、整容医院、茶庄、饭店等。

消费疲软一定程度上影响到了这些“有钱人”。

王珂的顾客绝大多数来自一线城市，“说实话杭州、成都都很少”。本轮上海疫情开始，上海的顾客瞬息静默了。“心气不足了，买奢侈品的人就会减少。”王珂说，“表本身是一个多出来的东西，可有可无，只是丰富你人生体验的。 ”

因此，本轮某些表款下降，也没有引来市场“抄底”。

综合几位二手表商的消息，仍在消费腕表的顾客，消费力和判断力相对较强。他们不会选择泡沫巨大的表款，而更倾向于选择技艺复杂、有收藏价值、每年稳步增值，价格不会急涨急跌的款。

以胖虎为例，近期，热门腕表销售额下降了30%，销售遇冷集中在降价款，其他款式售卖并没有受到影响。胖虎实体店的一位店员告诉我，在我到访的前几天，每天都有销售在腕表上卖出几百万销售额。

赛道之变

二手奢侈品手表大幅涨跌背后，二奢赛道火热。

今年1月，胖虎完成规模4500万美元C+轮融资；年初，二手奢侈品直播电商渠道品牌妃鱼宣布完成数千万美元的A轮融资；五月，二手奢侈品交易平台只二宣布完成数千万美元C轮融资。“中国奢侈品电商第一股”寺库做二手奢侈品交易出身，今年三月，寺库与Great World签署1.75亿美元再融资协议。

故事的另一面是，不少几年前同样融资热闹的二奢平台已悄然退出市场，如二手奢侈品交易平台爱丁猫、奢侈品包租赁平台有喵等平台的app、小程序已显示下线或程序错误。

同样值得注意的是，“中国奢侈品电商第一股”寺库早有经营危机，超亿元股权被冻结，几度被曝出频临破产。截止7月15日收盘，寺库股价报收0.242美元，较最高点的15.48美元/股，跌超98%。

二奢平台在奢侈品品牌与消费者之间扮演着中间商的角色，供应链依赖上游企业和品牌方，无法控制更多的优质货源和缺乏议价能力，下游受制于获客成本和用户补贴，再叠加受众市场太小，导致企业毛利率难以提升。

渶策资本投资人胡斌分析道：“最初，大家认为可以用一个特别互联网的2C方式收集二手奢侈品，进行再售卖。这种模式最大的问题是购买频次低，假如获客成本高，首单客单价又不够高，这个生意就不太容易赚钱。”

马成表示，胖虎App于2015年上线时，采取C2B2C的模式，需要从两端获客 。通过投现金流去获得一个下单，单个用户成本在1200~1500人民币之间。 “友商之前也做过大规模投放，后来也投不太动了，亏损比较严重。”

美国二手奢侈品电商龙头The RealReal也没能很好地解决这个问题，获客成本接近200美金每人，长期亏损，外界对其盈利预期较弱。电商直播已经成为二奢渠道新宠。

胡斌表示：“对于过于标准化的产品，直播平台方的优势往往过大。而二奢每个产品具有一定的非标性，售卖速度非常快，更强调的是对上游供应链的把控能力。”

2020年左右，胖虎通过抖音、快手电商直播和私域运营，获客成本大幅降低 ，变为20-30块钱。“搭建好直播间模型之后，对流量的使用效率提高很多，需要的投放就非常小了，95%以上都是自然流量。每个月大概能从公域获取到四到五万个下订单用户，目前已有100万左右私域交易用户。”

私域运营上，一些二奢平台推出了免费养护、终身售后、返购等服务，增加用户粘性和复购。

而二奢行业最根本的桎梏是，受制于供应链掌控能力弱，获客成本高，和消费门槛高所导致的用户数量少等因素，行业毛利率一直维持在15%-20%的较低区间，难以提升。

对此，二奢平台们纷纷使出开实体店加速扩张，部分款式控盘获得定价权，孵化设计师品牌等方式提高毛利率。成效如何，还有待验证。

（文中王珂为化名）