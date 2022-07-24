在东南亚读博，我被当成“野鸡博士”

来源：“深燃”微信公众号

作者：王敏 李秋涵 邹帅 唐亚华

学历卷起来了。有人说，没个博士学位在学术圈就没有“硬通货”。然而，博士剧增随之而来的是，博士含金量也在下降。

最近，北京大学知名教授陈春花因学历问题被推上了舆论的风口浪尖。原因是，陈春花获取博士学位的“爱尔兰欧洲大学”并不在官方认可的大学名单内，也就是所谓的“野鸡”大学。目前北京大学的网站上已经删除了陈春花的教育背景。

巧合的是，近日，湖南邵阳学院花费1800多万元（人民币，下同，360万新元）引进23名菲律宾亚当森大学哲学博士的事件也在网上引发热议。事情的关注点一方面在于其中22名博士之前便是该学校的工作人员，另一方面是，上述博士就读大学的含金量遭到质疑。

一直以来，部分东南亚博士属于留学鄙视链最底端，被外界称作“水博”。但有网友说，提升学历是解决职场迷茫和职业瓶颈最有效的手段，对一类人来说，博士学位就是锦上添花，什么学校不重要。还有一种是类似于邵阳学院的做法，学校想升级，博士学位是直接的评价指标，而逃离国内读博的“地狱模式”，转战更轻松的“水博”，也不失为他们的一种办法。

深燃和几位被当成“野鸡博士”的人聊了聊他们的经历和感受。他们中，有的人选择去东南亚读博士，就是不想过得太卷；有的人认为，所谓的“水博”更适合需要稍微做学历提升的自己；还有的人参考了学校排名，每天学习也很苦，委屈于自己被冠上了“水博”的称号。

以下，是他们和“水博“称呼共存和斗争的故事。

知道东南亚博士含金量不高，但我不想“卷”了

我（Gina，26岁，马来西亚某大学博士在读）本科是国内一所985大学，在英国读完硕士后，回国在省会城市工作，但工作了半年，就因为一些个人原因，确诊了抑郁症。当时的状态已经没有办法正常工作，于是去年，我决定继续深造，读个博士，开始申请大学。

选大学时，我主要是根据QS排名来筛选的。我的学历背景并不算差，成绩也都是良好，也申请到了马来西亚排名比较靠前的大学。

选择马来西亚，就是因为我不想再“卷”了。其实我自己也觉得东南亚博士含金量可能没有那么高，如果我学术能力足够强，我可能就去欧美那边读博了。

我偶尔也会自我调侃称，是来“水博”，但我也不是完全想靠“躺平”就能博士毕业。只是根据我之前的了解，在马来西亚读博士相对好毕业，科研压力没有那么大。至少不会说因为导师有一票否决权，出现导师把学生当廉价劳动力，被卡住毕不了业的情况。

今年3月来到这边，到目前为止，我对我的博士生活还是挺满意的，日常没有那么忙，而且都是夏天，基本上每天都能见到太阳，我之前一直吃的抑郁症药，现在也停了。

很多人觉得东南亚的学历比较水，我觉得可能跟鱼龙混杂的中介市场有关系。我申请学校的时候，就差点被中介骗。

很多中介打着旗号称“不用出境、不用发文章、不用答辩”就能毕业，如果真是这样，我也会觉得这样的博士非常水。在对中介行业有所了解之后，我发现，所有说保录取、包毕业、不用出境就能实现学历认证的，都是骗子中介。我也是碰壁好几次才找到一个靠谱中介。

读博这件事儿，最重要的是要有自己的辨别能力，不能人云亦云，谁都相信。至于博士的含金量以及能给未来找工作提供的加成，我觉得，主要在于个人所取得的科研成果。

最近菲律宾博士被热议，那几位老师“组团”就读的大学，曾于2021年11月被教育部留学服务中心列入“学历学位认证加强认证审查”名单之中，QS排名在600名之后。

我的看法是，每个国家都有比较水的学校，不能因为某些学校的问题就全盘否定。一些工作了很多年的高校老师出于职场压力，为了迅速拿文凭评职称到国外读博，类似的事情并不少见。但读博士，还是要找能够获得学历认证的，在读博期间，也要尽可能做出科研成果。

博士学位只是敲门砖，SCI文章才是硬实力

我（李蕾，29岁，泰国某大学博士毕业）的博士是在泰国读的。别人问我在哪里留学，我说泰国，他们一般都会投来比较惊讶的眼光，然后接着问为什么去泰国，或者说真是去了一个“好地方”，后面问的基本上都是人妖、榴莲这些和旅游相关的东西，他们对泰国的了解还是基于这些。

有些人说东南亚博士很水，学费低，生活环境差，我一位同学在找工作时遇到过一所高校，看到是泰国留学的博士，就没有给面试机会，甚至说出宁缺毋滥这种词。我认为有这样的误解是因为他们没有真正去体验过。比如泰国，贫富分化很大，其中不乏贵族和精英。像我的博士导师，他从高中开始就在美国留学一直到博士毕业，他父母也是高校的教授，在上个世纪四五十年代，就已经是留美博士。

在我看来，我们综合实力并不弱，而且，博士就业，学历只是敲门砖，更多的是跟个人的科研能力和综合能力相关。求职时，不管你是东南亚博士，还是欧美博士，或者中国重点大学211、985的博士，只要手上有非常多的SCI文章，发表的文章够好、能力够强，就会受欢迎，这是硬实力，并不是靠作假就能做出来的。

我并不觉得我们学校水，我所毕业的学校是泰国非常有名的大学，上课都是纯英语，我的老师也都具有海外留学背景，而且学校也会经常从欧洲知名大学请客座教授过来给我们讲课，有很多对外交流的机会。我们每周的作业都非常多，毕业要求也非常严格，需要付出很多努力。

当然我也知道有一些去东南亚读书的人是想混学历，其实像最近爆出来的邵阳学院“引进”菲律宾博士的事情，是因为国内有很多高校老师想快速提升学历，而一些黑心的中介就利用这种心理推出了很多有问题的项目。

我也碰到过菲律宾毕业的博士，侧面了解过他们的毕业要求，确实非常简单。但我想说在哪个地方都有好学生和坏学生，不能一概而论。据我所知，马来西亚的很多大学QS排名也都很靠前，而且毕业难度也很高，泰国也是如此，这两个国家很多大学的教育质量并不低。

而且，从整个留学市场来讲，除了极少量可能QS前100、前50的顶级名校教学质量非常高之外，大部分国家的本科或者是硕士项目某种程度上来说并不难毕业，在海外留学的过程当中，我们真正收获的其实是生活能力、科研能力、开阔的视野和更多的机会。

为了去大专院校教书，我读了一个“水博”

我（张玉，32岁，马来西亚某大学博士在读）现在正在一所马来西亚的学校读博，也就是传说中的“水博”。

其实在2019年的时候，我考过厦门大学的博士，初试成绩排在前三。但我有一份有编制的工作，考虑到博士要读4年，当时家里也需要用钱，我不想完全脱产，没有舍得离职，就放弃了。

我是在一所中专学校当老师，两年后，我实在受不了现在的工作了，也不甘心一直在这里上班。于是我计划，拿到博士学历，去大专院校当老师。

考虑到不想脱产和毕业难度，我选了好多学校，一开始是泰国的，后面是菲律宾的，发现太贵了，然后咨询了同学，就选了一所在马来西亚的大学。

这所学校录取要求不高，录取通知书简直就是批发。但是有了通知书还不行，要雅思过了六分才可以学习专业课，因为这样，退学的人特别多。

不过我本来英语就过了八级，所以第一次裸考就拿到了六分，刚好达标。

这里费用也不贵，我一年交三次费用，一次3334令吉（1039新元），三年下来花费在6万元人民币左右。

更重要的是，读博三年，我只需要在马来西亚的学校待够一年。我现在在备孕，我的计划是在休产假的时候，申请长一点的产假，就去马来西亚，把时间待够。也就是说，我可以不完全脱产，把这个博士读下来。

在这个学校，读博还是很辛苦的。令我意外的是，他们真的教会了我怎么做学术。我去年5月入学到现在，基本没有休息过，教授对我也很严格。

很多人都说马来西亚都是水博，据说这个学历中国国内招聘都不认的，处在鄙视链底端。

我其实心里不觉得自己是“水博”，也不太想应付，而是想好好珍惜来之不易的读博机会，发点好文章。

其实我挺后悔当时没有去厦门大学，可是人生嘛，哪能事事如意？当时完全脱产，四年没有收入我是活不下去的。

在我能接受的范围内，这是最适合我的，别人怎么说我不在意，我相信到时拿着学术成果，我肯定可以找到大专院校的工作。退一万步，实在不行我就继续窝在现在的中专学校。

对于要读博的人，要是条件允许，我建议还是读中国国内好学校吧，一路读上去，不要中断。

QS排名前100的学校，被认为是很水的“马菲博士”

我（Amy，27岁，马来西亚大学博士在读）本科在美国读的，硕士在欧洲，博士选择来到马来西亚。目前在马来西亚大学读教育专业，现在是第六个学期了，我希望我能在后年顺利毕业。

读博前，我研究了一下。因为读博最少也要四年，当时想回到美国去，但我没有申请到前100大学的奖学金，我本科已经花了很多钱了，想到读博四年还要自费，感觉负担不起。我就拿着QS前100的学校挨个查，试了很多所院校，最后马来西亚大学录取了我。这边消费不算高，一年花费10万左右就能过上比较舒服的生活。

这所学校的工科、医科、教育、法律都很不错，读博的时候我出去开学术会议、参加国际组织的实习，大家听说是马大来的，都比较认可。一直以来我们也都没有对在马来西亚读博士，或者在马大读博士这件事有什么其他的看法。

最近，网上的舆论确实有很多偏见。当时国内一篇报道出来，同学们还在群里讨论，我们每天苦兮兮地学习，担心毕不了业，结果突然就被冠上了“马菲博士”的贬义称号。实际上，马来西亚和菲律宾的教育层级完全不一样，QS排名前1000里面菲律宾的学校都很少，但是前200里面，大马的学校就有5所了。

东南亚读博，也不都是大家认为的“水博”。马来西亚和新加坡的教育水平高一些，印度也有很不错的公立学校，菲律宾相对差了一些，但也有公立私立之分。我还有同学在南非读博士，别人一听非洲那么落后，教育水平肯定不咋样，但其实南非有不少好学校，开普敦大学就出过三位诺贝尔奖获得者。

我觉得大家的误解可能来自于几个方面。一是把对国家的刻板印象和它的教育水平捆绑，没参考正规的排名和科研实力去看。二是因为类似邵阳学院这件事情，一棒子打死了所有在东南亚读博的同学。三是这两年留学中介总是在宣传东南亚留学，上两年网课就能毕业，所以不少学生就稀里糊涂来了大马，面临毕业才发现根本不能蒙混过关。

第四个也是最重要的一点，当一所学校对申请留学的学生做高考成绩要求的时候，大家会觉得这个学校厉害。反之，不要求高考成绩的学校就“水”。马来西亚的学校就是不卡高考成绩，但毕业难。

我认为，现在中国的就业市场不会对马来西亚读博的学生有偏见，因为面试官还是会看QS排名。但有一点是，中国对于第一学历看得比较重，所以也是给想留学的人提个醒，硕博的留学经历并不能覆盖第一学历，还是要结合自己的能力一步一步来。

很多二三流高校还在输送所谓的“野鸡博士”

我（锐清，35岁，某高校教师）在国内一所高校读了本硕博，后来回到了老家的一所二三流高校任教。

我们这类型高校，普遍面临一个问题是，要想申报硕士点，学校教师中，博士学位的人数占比是个关键指标。学校一般有两个方案，一个是引进博士，第二个就是内部培养博士。引进博士有可能留存率不高，内培是更适合的选择，也就是鼓励老师们考在职博士。

但现实情况是，中国的博士越来越难考，考上后发论文也难度很大，毕业越来越难，老师们要需要付出非常大的努力。我们有个同事读在职博士四年了，因为论文没通过还没毕业，那个学制是六年的，六年没毕业他就要被清退。

另外，读在职博士期间，前两年课程比较多，老师们基本上就不能在本校上课了，任职的大学只给发基本工资而没有讲课费，经济压力也比较大，所以在国内读博士的难度非常大。而国外某些大学的博士在申请、考核、毕业方面都比国内更容易一些。

学校也会考虑到这些，又想快速提升学校的博士占比，国外的一些不受教育部认可的高校的博士，就成了很多高校和老师默认的选择，地方主要是东南亚和韩国。大家都知道这博士含金量不高，但学校评选硕士点或者是申请一些资源的时候，是可以算数的，老师自己也可以享受一些权益。

这两年因为疫情，只要在国内上网课就行，对很多老师来说不用出国，节省了很多花费和时间，更方便了。

拿到博士学位证书后，老师们的学历能被所任职的学校承认，也能拿到相应的博士引进费用，也就是所谓的“安家费”。不少老师的想法是，如果长期打算留在所在学校，只要学校认可这种学历就行，哪怕是“野鸡博士”。但也有的老师计划将来去别的高校，知道这种学历很可能不被认可，犹豫之后就放弃了。

我的观点是，涉及到学术问题，还是要有底线。陈春花事件在我看来是触碰底线的行为。我认为行业内如果有论文造假、学位造假，应该有个惩戒规则。用不正规大学的博士学位从业，应该算学位造假，有些已经毕业的博士被教育部抽查出来论文不合格，算论文造假，都应该得到惩罚。师德问题就应该是一票否决制。

在我们这个圈子里，想要一个有长期价值的硬通货，我建议还是要考一个正规大学的博士。

（应受访者要求，文中Gina、李蕾 、张玉、Amy、锐清为化名。）