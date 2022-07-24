你买新能源汽车花的钱，都被谁赚走了？

来源：中国新闻网

作者：葛成

“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%-50%，甚至60%。”日前，广汽集团董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上表示，“我们现在不是在给宁德时代打工吗？”

对此，宁德时代董事长曾毓群在大会上回应称，“上游原材料的炒作带来了产业链短期的困扰。”将矛头指向了电池原材料涨价。

中国车企和电池制造商都觉得自己“没赚”，你买新能源汽车花的钱，到底被谁赚去了？

动力电池原材料上演“史诗级”行情

实际上，感受到原材料价格上涨，成本“压力山大”的也并非曾庆洪一个人。包括小鹏、理想在内的多家新能源车企CEO都曾公开表示：动力电池涨价已“超出想象”，二季度电池成本上涨幅度非常离谱。

随之而来的则是新能源汽车上半年迎来一轮“集体涨价”。在这轮涨价中，各个车企表现不一，多则涨幅高达数万元，少则涨幅也达数千元（人民币，下同）。

自2021年以来，新能源汽车发展按下“快进键”，动力电池的主要原材料迎来了一波“史诗级”行情。动力电池的重要材料——碳酸锂，价格一直处于上涨的走势中。其中，电池级碳酸锂的价格从2021年初的5万元（约1万新元）上涨至50万元以上，过去一年上涨了10倍左右。

近期，部分原材料的价格仍未大幅回落。据生意社7月21日报价显示，电池级碳酸锂报价仍在每吨47万元以上。

除了特斯拉，都在亏损？

“除了特斯拉之外的新能源整车厂都是亏损的。不赚钱是共识，电池企业将成本压力传到主机厂，主机厂也被逼着造电池和原材料。”曾庆洪表示，车企也在想办法降低造车成本。“我们自己买矿、布局产业链，为顾客卖便宜点儿的车。”

中新财经梳理发现，曾庆洪此言非虚。无论是蔚来、小鹏、理想这样的造车新势力，还是北汽蓝谷、比亚迪这样的传统车企，在新能源汽车领域都处于亏损或微利状态。

2022年一季度财报显示，蔚来净亏损17.8亿元、小鹏净亏损17亿元、理想净亏损0.11亿元。此外，全面转型新能源汽车制造的比亚迪利润也表现也并不乐观。2022年一季度，在对旗下新能源汽车涨价3000-6000元后，其单车平均净利润仅有2400元左右。

车企利润微薄，电池制造商亦“增收不增利”。2022年一季度财报显示，宁德时代归属于上市公司股东的净利润14.93亿元，同比下降23.62%；营收达486.78亿元，同比增长153.97%。

产业链上，都是输家？

“碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。”曾毓群表示，上游原材料的炒作带来了产业链短期的困扰。

“当前动力电池产业链上游价格太高了。价格压力直接传导至整车厂，上游材料涨价太厉害，源头是海外的矿场。”曾庆洪表示，市场供应紧张与产业链过剩并存。

他建议，“在新能源汽车需求端飞速增长情况下，国家层面要加强电池行业监督引导和统筹协调，改善供需失衡，协调价格回调到合理区间。”

如何破局？

“事实上，矿产资源并不是产业发展的瓶颈。”曾毓群解释道，“目前，已探明的锂资源储量可以生产160TWh（太拉瓦时）的锂电池，完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。”

而在曾毓群看来，技术创新将为产业带来新的机遇。一方面，我们将通过陶瓷土提锂等一系列技术，提升中国优势矿产开发利用水平。另一方面，10年内，动力电池能量密度的增长带来了续航里程的六到七倍提升，成本下降了80%。

此外，曾毓群还强调，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。到2035年后，我们循环利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。”

不过，该说法在行业内也遭到了质疑。据媒体报道，天齐锂业投资管理部门相关人士表示，在锂电池中锂回收理论上可以，在商业应用上还达不到大规模回收再利用。对于曾毓群锂的回收率达到了90%以上的说法，上述人士称，“实验室应该能做到，但是商业上我个人还没见过。”

对此，宁德时代方面相关负责人则向中新财经回应称，关于这件事，“请他们去我们邦普看看，自己做不到不代表别人做不到。”资料显示，广东邦普循环科技有限公司是宁德时代新能源科技股份有限公司的控股子公司，主营业务包括回收业务、资源业务与材料业务。