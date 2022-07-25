要开空调需加费，网约车司乘“空调之战”如何平息？

来源：新京报

作者：信海光

近期，关于网约车司机和乘客的“空调之战”频频见诸报端，引发热议。

据报道，北京董先生打网约车，上车后提出开空调，司机以单价太便宜拒绝，之后将车停在路边并拒载。另据金台资讯消息，有的司机直接在乘客座椅前贴上收费通知单，要求“开空调加收10元（人民币，下同，2新元）现金”，还附上了单独的收款二维码。这些事例，被解读为一种“司乘矛盾”的升级。

司机和乘客之间的“空调之战”确实存在，但称之为“司乘矛盾”升级则略显夸张。这实际上是每个炎热夏天公众都会关注的老话题，出租车时期即是如此，网约车时代则把这一争端“继承”下来。

就本质而言，司机和乘客之间的“空调之战”，实际上是一种利益之争，同时又是一种特殊时空下的结构性矛盾。当城市遭遇酷热天气，乘客对开空调的需求就会直线上升，但对司机而言，开空调却又是有成本的，甚至是不低的成本。

有司机给媒体算了一笔账，与不开空调相比，一辆燃油车“开空调一个月最多会多花2000元”，司机自然没有开空调的积极性。叠加近期的异常高温天气和油价暴涨因素，这种积极性会更低，所以“空调之战”爆发的频次也会相应提高。

简单解决“空调之战”的办法不是没有，比如上海就规定，每年的6月1日至9月30日期间和12月1日至次年3月1日期间，以及在此期间外车厢内温度高于28摄氏度或者低于12摄氏度时，经营者应当开启车辆空调设施。未按规定开启空调或者换气设施的，乘客可以拒绝支付车费。

但是，这一规定又仅是针对“空调公共汽车”，而公交车开不开空调，跟驾驶员并无直接利益关系，所以照章办事就好了。

事实上，目前一些网约车平台明确了打车费中默认包含了空调服务费用，但也有一些平台未将空调服务相关问题明确写入服务协议中。那出租车、网约车是不是也可以照搬公交车的强制规定？

相对于公共交通，出租车、网约车更偏于个性化服务，乘坐条件也更舒适。比如高温下，在拥挤的公交车里若无空调，很容易给乘客身体健康造成伤害，但在出租车里这种可能性就很低；也可能有的乘客不习惯吹空调冷风，或对温度有特定的要求。

在这种情况下，强制开空调除了容易造成成本上升、能源耗费之外，还有可能引发新的“司乘矛盾”。所以，在《重庆市道路运输管理条例》中就规定，司机应“按照乘客要求使用空调、音响等车辆设备设施”。

很显然，“协商原则”应该是实践总结出处理“空调之战”的最优办法，对网约车也不例外，相信大部分司机是通情达理的。如遇少数司机协商不成，乘客有权投诉、有权差评，最后则会影响到司机的工作或收入，达到约束效果。

强制出租车、网约车在高温天气开空调，可能看起来会使乘客更省心，但归根结底还是“羊毛出在羊身上”。这笔开支一旦被“法定”，司机可能没有承担的积极性，仍在亏钱的平台也很难去补贴，最后结果要么是出行费用上涨，要么是司机失去在高温天气下运营的积极性，乘客打车排队更久。

在日常的电商购物中，消费者可能习惯了被当做“上帝”对待，那是因为电商购物整体上是个买方市场。但出行市场则不同，在一些特定时空，出行是个卖方市场，更需要顾及卖方的利益和积极性。

那么，对于司乘“空调之战”，到底有没有更理想的解决办法？技术进步是个不错的途径。比如未来，可以把网约车内音响、空调等的操控权通过App或后座按钮设置交给乘客来掌握，就能彻底平息这一矛盾。

到时候，司机和乘客依然可以协商空调的使用，不过这时候就是司机跟乘客来协商，帮忙一起环保省钱了。