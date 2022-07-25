互联网“黑话”盛行，为何不好好说话

来源：扬子晚报

作者：孙庆云、张雨瑄

你听说过“栓Q”吗？，你知道“蚌埠住了”是什么意思吗？不知从何时起，我们的生活正在被一些组合奇奇怪怪的互联网“黑话”所包围。上到退休人，下到小学生，大家跟风使用，张口就来。甚至“黑话”的生产速度远远超过了我们学习的速度，当你还在品味着上一句，你已经错过了下一句。

有人说，世界上最遥远的距离，莫过于你跟我说话，我每个字都认识，放到一起却听不懂。如果你也有这种感觉，那么是时候了解一下互联网“黑话”了……

什么是互联网“黑话”

来自浙江的零零后女生小圆（化名）告诉记者，她现在常常会有一种跟不上时代的感觉。身边同学“梗”太多，都是从互联网上学到的。而她不爱上网，喜欢看书，喜欢慢节奏，似乎与同龄人格格不入。比如说最近他们同学群里发的“99977”，她就不知道是什么意思。

其实“99977”就是一种互联网“黑话”。乍一听你肯定以为是数字号码，实则不然，它是一个依据于九宫格输入法展开的语言梗，大部分人在手机键盘上敲下这五个数字，谜底便会揭晓——“珍惜眼前人”，这才是它隐藏在数字背后的“黑话”。

所谓互联网“黑话”就是这样，它是一种语言玩梗。解题思路当然不止输入法这一种，它可以借助谐音，也可以是语意延展，还有些情况下，它会以图片、小视频等形式出现。“YYDS”“绝绝子”等流行词，只是“互联网黑话”的一个种类。

明星名人语录也容易滋生互联网“黑话”。例如杨幂在许多年前拍摄广告时说的一句“你没事吧”，按照传统语境，是提问者在向对方表示关心，如今演变出了冷嘲热讽、阴阳怪气的意味儿；刘浩存在访谈里回答得“嗯，怎么不算呢”，也成了互联网的流行语句，话中有话，含义被无限放大。

所以现在网上冲浪，很有可能跟别人没聊几句，就开始听不懂对面到底在说什么。因为一句话、一个词表达的意思早已不固定，和我们的传统认知有了分歧。

哪怕是中国杰出的文学作家，遇到互联网“黑话”，也会头疼。比如说，被许多人称为“行走金句王”的余华在一堂公开课采访中，挑战了目前网络上常用的流行词，“我e、m、o了什么意思，‘小丑竟是我自己’是自嘲的意思吗？‘夺笋啊’这是什么？”最终他只给自己打了60的及格分。

遍地都是互联网“黑话”

为了搞懂互联网“黑话”，有人专门出教程，豆瓣上还设置了讨论小组“村通网——网络黑话指南”。目前已经有15多万名成员，大家将不理解的“黑话”发至小组，一起解答，一起揭秘。由此可见，我们真是苦“黑话”久矣。

为什么非要学习“黑话”呢？组里的一名成员告诉记者，不学习不行，不然就会有一种落后于其他人的感觉，“尤其是同龄人说的话，你不懂会很难受。上网看着刷屏的文字，只能愣在那儿。”

是的，互联网“黑话”常常与“刷屏”绑定。一个语言梗出现，如果趣味性够强，一般都能引起网友疯狂复制，从而形成流行词。比如说《咬文嚼字》评定的2021年度十大流行语中，“破防”“躺平”两词和“碳达峰、碳中和”“小康”一起入选，因为在当年度，这两个词语曾被众多年轻网友转发使用，视频弹幕随处可见。

英国著名科学家理查德·道金斯在所著书籍《自私的基因》中，探讨过流行梗的刷屏现象。他以“meme”模式来定义这种刷屏行为：文化的基本单位，通过非遗传的方式，特别是模仿而得到传递，主角可能是一张图片、一段旋律、一个词语……

理查德·道金斯表示，这些图片、旋律和词语存在的意义是让人们每天快乐五分钟，“它需要很容易被记住和传播。”互联网“黑话”就是如此，它们往往简短利落，生动幽默，偏向情绪化的表达，不一定容易被理解，但一定要方便被记住。网友们记住后，再发挥自己的创造力和想象力，将它们应用到自己的生活场景。

因此，互联网“黑话”虽然产生于互联网，却早已闯入到我们的实际生活中。作家李尚龙在微博里分享了一个很有意思的生活小片段：我今天回家，在小区里一群孩子扯着嗓子喊“完了，芭比Q了！我一看这群孩子，也就三五岁，刚学会汉字没几年。

“暗人”为何不说“明话”

李尚龙在那篇文章中提出了她对于部分互联网“黑话”的观点。新一代人正在养成一种新型的文字体系，而这种文字体系可能是平台故意制造的错别字。她尤其吐槽了当前抖音直播间存在的文字游戏：秒杀不让说，要说成“秒秒”；赚钱也不让说了，要改成“赚米”；最可怕的是“直播间”也不让说了，改成了“啵啵间”。

“接受并使用这些错别字的，正是那些孩子，也就是我们的下一代。”她表示实在无法想象，有一天我们的孩子在暑假作业里写着：白雪公主吃下去王后给她的苹果，芭比Q了。他们写着：我妈妈在抖爸爸的啵啵间，花了五十米买了东西。

对此，抖音黑板报发布声明回应称，抖音没有相关规则，网友使用变体、谐音表达属于网络黑话，平台并不提倡。无独有偶，恰好最近几天，B站（哔哩哔哩平台）和微博也接连发布通知。B站称将规范汉字使用，集中整治利用谐音字、变体字等“错别字”发布、传播不良信息，维护清朗网络空间；微博称将健全平台用语管理机制，完善关键词识别模型，引导站内用户规范使用汉字。

这些事情也引起了许多网友讨论，其中有个说法是，我们创作的互联网“黑话”，有的或许是在逃避审查。互联网从Web1.0时代开始发展，经过了门户网站、论坛、空间、短视频、直播间等几代发展，人和人的网络对话变得越来越便捷，形式也更加多样，但是大多数时间，彼此仍旧处于身份隐蔽的状态下，你”和“我”隔着屏幕、顺着网线交流，谁知道对面坐着一名什么样的人？这也给网络言语暴力留下了滋生空间。“不过近些年随着用户实名制、IP地址登记等方式普及，网络在慢慢趋向透明化。

一些互联网“黑话”应运而生。为了躲避审查，避免被屏蔽，有些人使用大多数人看不懂的数字代码，在自己的圈子里无障碍沟通。特别是涉及到公众人物的“黑称”，简单的名词，也暗藏深意。“虾”、“水产”、“篮球”等大家常见的词，都能被赋予侮辱性和攻击性的意义。通过简写和代称，来聊八卦，挖个人隐私。长久下去，这样的互联网“黑话”并不会让人感到快乐，反而会助长网络语言暴力。

江苏省社会科学院文学研究所博士、副研究员赵伟告诉记者，古代历史中，“黑话”又有“行话”之说，指的是一个行业里的人常讲的话。这些话让这些人形成了固定的圈层，圈层外的人未必能理解。在他看来，现代网络社会也是，各自有各自的圈子，同时有自己的流行语。至于评价一条流行语是好是坏，则要交给时间。实际上，语言一直在演进，包括书写形式、词汇和读法，表现在文学上，就是唐诗宋词汉赋元曲……“语言是用来与人交流的，无论是表达观点，还是表达情绪，但是不管怎样，毫无由来的人身攻击，不可取。”