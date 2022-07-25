白鲟启示录：我们是如何一步步失去它的？

来源：中国慈善家杂志

作者：温如军

白鲟给人类带来深刻教训，对一些物种要做到早预判，早采取预案。对于其它长江水生生物万不可重蹈覆辙。

早在恐龙时代就出现在长江里的白鲟，活过1.5亿年，却在2022年的夏天被宣布灭绝了。

7月21日，国际自然与自然资源保护联盟（IUCN）发布全球濒危物种红色目录更新报告，宣布长江特有物种白鲟灭绝，长江鲟野外灭绝。

白鲟是全世界上最大的淡水鱼之一，被称为是“水下大熊猫”“长江之龙”，最后一次露面是在2003年1月，当时在长江上游四川宜宾江段被误捕受伤，经救护后放流。

不曾想，20年前这一别竟成了永远。

寻找白鲟

宜宾市被称为万里长江第一城。在当地，很早一直流传着“千斤腊子万斤象，黄排大得不像样”的说法，“腊子”指的是中华鲟，体重能达上千斤，“黄排”是胭脂鱼，如今同样也是濒危鱼类。而“象”指的就是白鲟（当地人称为“象鱼”），传说能长到一万多斤。

这句俗语从侧面反映了白鲟庞大的体型，它是人类见过的最大的淡水鱼类。

2003年1月24日下午，宜宾市罗龙镇某渔民在长江涪溪口误捕到一条白鲟。消息很快不胫而走，主流媒体以“绝迹多年，野生白鲟宜宾出水”为标题进行了报道。

白鲟出现的第二天，宜宾当地的职业钓手周涛骑行数十公里来到现场。他向《中国慈善家》回忆了当时的情形：白鲟身上有伤，奄奄一息，后被送到白沙湾长江水域进行救助……

“3米多长，很震撼，一辈子都无法忘记它的样子。”周涛说。

专家在受伤的白鲟身上打上标记，装上跟踪器。但随后因为救治船触礁，被放生白鲟的电波信号消失，此后再无音讯。

2014年年初，在一次国际垂钓比赛中，周涛和一位澳大利亚选手聊天，当对方得知他来自宜宾，就问他：“中国长江里的鲟鱼有三种，现在还有吗？”

周涛想起小时候几次看到白鲟的场景，那时长江白鲟数量还不少。仔细一想，确实已经很多年都没有见过白鲟了。

从小在长江边长大的周涛，曾经以为长江的鱼是捕之不尽、用之不竭的资源。然而只是几十年间，鱼资源已然日益枯竭。于是，周涛开始加入鱼类保护的行列，并成立了志愿者团队。

如今，他是四川宜宾长江鲟协助巡护队队长。多年来，他和团队配合中国水产科学院长江所做科考监测，包括寻找白鲟。

一开始，没有高科技手段，团队只能根据经验开展工作，比如在一些容易出现大型鱼类的江面蹲守，或巡江过程中肉眼观察。后来有了声纳技术，但遗憾的是，还是一直没有发现白鲟的踪影。

2018年至2019年，周涛在巡江过程中，发现了几次“炸水”现象，不像是几十斤的鱼类可能炸出的水花。

“可以确定，它的个体相当大，但不能确定是什么鱼类。”周涛说，这几次都是出现在晚上，没有留下影像资料。

当白鲟被正式宣告灭绝的消息传来，周涛感到如同永远失去一位老朋友一般痛心。即便如此，他仍然心存念想，认为白鲟没有消失，不过因为长江太长，暂时没有找到而已。

“我们坚信在长江上游还会有残存的白鲟野生族群，因为我们在日常巡护当中也发现了很多大型鱼类活动的踪迹，经常会向主管部门及专家汇报我们掌握的一些情况，但是并没有拍摄到白鲟的活体，所以不能对外公布。”周涛说。

周涛表示，自己会继续找下去。

为何灭绝？

公开资料显示，长江流域分布着4300多种水生生物，其中鱼类400多种，长江特有鱼类170多种，拥有白鱀豚、白鲟、中华鲟、长江鲟、长江江豚等国家重点保护水生生物12种。

近年来中国已经加大了长江流域水生生物保护力度。1989年，白鲟被列为国家一级保护野生动物，于1996年被世界自然保护联盟（IUCN）列为“极危级”，2009年再次评估时被确定为“极危（可能灭绝）”。

另外，白鲟是《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录 II 的保护物种，也是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的主要保护对象之一。

尽管如此，这一切还是来得太晚了。之前长达数十年的时间里，白鲟面临着致命威胁，包括野生鱼子酱和鱼肉的非法贸易带来了非法捕捞，水坝阻断了它们的迁移路线，不可持续的沙石开采破坏了它们的产卵场，以及栖息地丧失，等等。

根据物种濒于灭绝的风险和受威胁程度而评定的等级，世界自然保护联盟(IUCN)把物种受威胁程度划分为灭绝、野外灭绝、局部灭绝、极危、濒危、易危、渐危、数据不足、需关注、未评估、不宜评估等11个级‍别。

白鲟经历了一个又一个的级别后，终究还是没能熬过“灭绝”的命运。

危起伟是IUCN鲟鱼专家组中唯一来自中国的成员、中国水产科学研究院首席科学家，研究长江濒危鱼类近40年，也见证了白鲟从常见到消失的整个过程。

“虽然我早就知道这个消息，但听到正式宣布时仍然有一些难过。”危起伟告诉《中国慈善家》，“人类活动的加剧，特别是水电站的建设、河道工程的修建、航运的发展、过度捕捞造成的生态破坏等因素最终造成白鲟灭绝。”

危起伟说，其中水电站是第一因素。

按照一般规律，白鲟为中下层鱼类，在长江干流及一些水量较大的支流都有分布，成体白鲟在性成熟后溯河产卵，它们会上溯到长江上游产卵，幼鱼多在中下游至河口及附属水体觅食，成熟之前要回到产卵场。

长江葛洲坝枢纽兴建后，阻隔了白鲟的回游产卵的通道，这直接导致了野生白鲟数量骤减，是它灭绝的主要原因。

另外，人类活动对种群本身也造成干扰，尤其是使用现代技术过度捕捞，不仅是对白鲟产生直接的影响，还影响了它的食物来源。加之近年来频发的环境污染事故，加速了灭绝的速度。

“从主观方面来讲，没有引起足够的关注，对白鲟研究不够，等到真正快要灭绝了，已经来不及了。”危起伟说，除上述客观原因外，主观方面没有引起重视，也让人们丧失了留住白鲟最后的机会。

一步步失去挽救的机会

危起伟认为，即使有水电工程等活动影响了生态，白鲟也不应该灭绝。

“如果早一点做白鲟的人工繁殖，也会避免灭绝。”危起伟说，中国的鱼类养殖技术处于世界先进水平，做人工繁殖并不难。“先养活，等性成熟后，再体外受精，再进行孵化。”

危起伟养活过的成体白鲟最长存活期为29天，它是2002年在南京江段救助的一尾白鲟。之所以仅存活29天，主要是当时受交通条件不便因素影响，接到渔民误捕信息后赶到现场，白鲟已奄奄一息。

我们是如何一步步失去留住白鲟最后机会的呢？

上世纪70至80年代，白鲟频繁出现在人们的视线中，当时中国正在修建葛洲坝水电站，使得白鲟无法回金沙江产卵，导致数量骤减。

彼时，国家相关部门也考虑到鱼类保护问题，但最后只集中到四大家鱼（青草鲢鳙）、中华鲟和长江鲟，成立了中华鲟研究所及攻关项目，对白鲟没有给予足够的重视。

危起伟工作的地方离葛洲坝不远，好几次他捡到白鲟尸体，小的约几十斤，大的一两百斤。

“那时如果像关注中华鲟一样对白鲟给予更多的重视，也会有机会让物种延续。”危起伟告诉《中国慈善家》，这是留住白鲟最好的一次机会，可惜没有把握住。

“当时最起码可以先人工养起来，再慢慢恢复。”危起伟说，主观认识不到位是造成这次机会丧失的主要原因。

1983年，白鲟被列为需要一类重点保护的珍贵稀有动物，但早期的管理并不严格，非法捕捞，依然存在。

1984年，周涛第一次见到白鲟时只有10岁，还是那一年的枯水季节。他放学回家的路上，听大人说江边出现一条“大鱼”，就跟随人群来到“月亮台”码头，只见一条庞然大物躺在浅水滩上，已经死去。

后来，这条白鲟被渔民切块卖掉。

再次见到白鲟已是五年后。那年冬天，一条受伤的白鲟漂在江面上，顺流而下，也被渔民捕捞上岸……

到了90年代，白鲟已经数量极少，获得个体的机会很少，再去做人工繁殖则难上加难。

最后的机会只有通过生物技术，比如细胞工程、干细胞克隆技术等让物种延续。虽然对克隆技术在应用方面一直存在较大争议，但也是不得已为之。

不过，现在即便想要克隆也为时已晚了。

“了解得太晚，做得太晚，有机会的时候没去做，现在已经什么机会也没有了。”危起伟痛心地说。

不可重蹈覆辙

据中国水产科学研究院长江水产研究所不完全统计，1981年至2003年，人们一共看到长江白鲟210次，只有45次作了详细记录：体长、目击地点、鱼龄等。绝大部分长江白鲟的目击事件发生在1995年之前，以1985年左右最多。200多次长江白鲟目击事件中，47次发生在上游江段，159次发生在下游江段，后者占比75.7%。

危起伟认为，失去这种在淡水生态系统中独特而富有魅力的大型代表性物种，是可悲的、不可弥补的损失。

将来白鲟会不会有一天突然又出现在人们的视野里？这种可能性在危起伟看来是微乎其微的。他告诉《中国慈善家》，宣布物种灭绝要在物种的栖息地和已知的地方，通过长期的监测（观测的时间要和物种的生命周期一致），未发现一个活体，以此作为根据来判断物种的灭绝。

“从情感上，我们希望它能再出现，但我们也要尊重科学。”危起伟说，白鲟给人类带来深刻教训，对一些物种要做到早预判、早采取预案，其它长江水生生物万不可重蹈覆辙。

白鲟的灭绝加重了民众对生态的焦虑，有人担心中华鲟和长江鲟的处境。

危起伟认为，虽然目前来看中华鲟和长江鲟不会重蹈白鲟覆辙，但也需引起国家高度重视。应尽快对长江里所有濒危物种的灭绝风险进行评估，以确定其保护措施及优先次序，从而避免可能进一步发生的灭绝事件。

据了解，长江流域曾于1973年至1975年进行首次全面科学调查，41年后，2017年至2018年进行第二次综合调查。由于缺乏持续性的记录，目前无法确定第二次调查中140种“消失”鱼种的命运，比如它们是否已经灭绝。因此，也无法及时采取有效的措施进行干预。

白鲟的灭绝加剧了优先保护灭绝风险最大物种的迫切性，尤其是那些多年未见或栖息地严重丧失、种群数量迅速减少的物种。

危起伟还建议，除了落实政府的主体责任外，还应充分发挥媒体和社会组织的力量，媒体要加大对生态保护的宣传力度，社会组织要更积极参与长江种群的保护工作，此外还要作为第三方来监督企业，用法律赋予的权力，对一些破坏鱼类生存环境的行为提起公益诉讼。

“只有政府、媒体、民众、企业、社会力量形成合力，才能防止白鲟悲剧重演。”危起伟说。