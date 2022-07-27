日本人口问题就像“温水煮青蛙”

来源：日经中文网

日本是否在认真思考随着人口减少国家日益萎缩的现实呢？日本进入人口持续减少的局面已有14年时间，而至今都没有找到克服劳动力短缺，防止养老金、医疗及护理功能不健全的道路。少子化对策也不够深入，如此下去，日本可能会陷入“温水煮青蛙”的局面。

日本制造业缺38万人，医疗福祉行业缺187万人，服务业缺400万人……，据日本PERSOL综合研究所和中央大学汇总的“劳动市场的未来推测”显示，日本整体的人手缺口到2030年将达到644万人。

冠病疫情前的2019年上半年的人手缺口约为138万人，仅10多年时间，缺口就将达到4.6倍。

以前，日本很多劳动一线通过增加每个人的工作量及提高业务效率来克服人手短缺。由于短缺率不到3％，因此一定程度上还能解决。

而根据PERSOL综合研究所的推测，日本2030年的人手短缺率将超过10％，服务业更是超过20％。这已经是凭借“一线的努力”无法解决的境地。

生产和物流容易陷入停滞，零售店容易出现商品缺货。医院的等待时间逐渐增加，父母得不到介护服务，离职的人纷纷出现。道路和桥梁禁止通行将增加……，这些事态都有可能出现。

日本解决人手短缺的措施只有4个。增加工作的女性，增加工作的老年人，增加在日本工作的外国人，提高生产效率。现在的日本采取的措施总是不够深入。

虽然接收儿童保育的场所开始增多，但还不充分。老年人雇用面临的课题是建立不以年龄为理由差别对待的劳动市场。将日本打造成“被外国人选择的国家”的举措也还不充分，比如外国劳动者与日本人的待遇存在差距等。

在人手短缺的背景下，最重要的是提高生产效率，而推动生产效率提高的劳动市场改革几乎还没着手。

经济合作与发展组织（OECD）的调查显示，在日本从事金融等很有可能实现自动化的工作的劳动者比例为7％。PERSOL分析认为，如果自动化不断取得进展，到2030年将有可能取代298万名人才。但是，由于劳动力市场缺乏流动性，如果情况持续，这些人才转移到难以实现自动化的护理等工作的劳动力转移会难以取得进展。

日本社会保障制度的改革也推进缓慢。如果不尽快纠正医疗费负担比例和福利的代际差距，在职一代支撑老年人医疗和护理的负担将会越来越重。

日本要提高有一定资产的老年人的医疗费个人负担比例，同时还应该加紧降低医疗费，比如利用数字技术来防止重复诊疗和检查等。

日本的养老金制度也存在缺陷。2004年的改革打着“100年安心计划”的旗号，列入了减少养老金的内容，但并没有取得进展，如此下去，子孙后代的基础养老金将会大幅缩水。虽然这样的课题已经摆在眼前，但日本政府和执政党却迟迟不着手进行养老金制度改革。

考虑到眼前的选举，连改革的讨论都会暂停，日本这种停止思考的时间太长了。日本克服少子老龄化困难的改革是与时间赛跑，这方面的认识有待进一步加强。

至少未来几十年内，日本人口减少已是板上钉钉。日本国立社会保障与人口问题研究所的长期推算结果显示，2053年日本人口将跌破1亿，2100年将减少到6118万，几乎只有现在的一半。

日本政府提出的少子化社会对策目标是，在想要孩子的人的想法全部实现的情况下，达到1.8的出生率（希望出生率），但即便实现了1.8的目标，人口减少依然会持续。日本社会必须做好以人口减少为前提的准备。