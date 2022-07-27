“朋友圈炫富秀后台” 这些细节仍需回应

来源：澎湃新闻

作者：与归

周劼在朋友圈“炫富炫权”一事，迎来了新的调查结果。

7月27日凌晨，江西省国有资本运营控股集团有限公司通报称，1994年出生的周劼，目前已停职，正配合调查。

通报说，周父现任省综合交通运输事业发展中心货运物流处四级调研员，职级晋升符合有关规定。周母系南昌长运公司客运五分公司原副经理，2017年退休。其大伯系省高速集团原党委委员、工会主席，2012年退休；二伯系南昌长运公司原职工，2017年退休；三伯系省交通设计院原党委副书记，2021年退休。

虽然，在周某亲属任职方面，目前并未查出显见的问题来，但结果和一开始不少人猜测的“纯粹是凭空编造立人设”也不太符。至少，其父母和大伯、三伯均是（包括曾是）公职人员，且有的职位并不低；而且，和其朋友圈曝出的很多场合相一致的是，其几个长辈均是在交通系统任职。

在现实中有真实存在的一部分，也有牵强附会、虚构夸张的一部分，这大概是周劼朋友圈的基本画像。这一点，稍早些时候，周劼也曾对媒体表示过，“一些言论存在夸大不实的成分。”那么，周劼为什么要夸大事实？是出于怎样的心态？这一问题值得玩味。

周劼的问题，已经不是有没有受过像样的教育、有没有教养的问题（如果其是经过严格的招考程序正常进入国企工作，想必学历也不会太差），而是缺乏对“公共”二字的敬畏，没有一点边界意识。比如，在其父人事调动问题上，周劼把严肃的组织程序，当作朋友圈的闲聊随意乱发，挑战的其实就是一种公共性。

诸如“父亲的副局长没问题了”“省厅人事处的人刚打了电话给我爸”“感谢家族的所有人（三伯、大伯）”这些，即使有虚构成分，一个原则是众所周知的：公职人员的任免、调动本是一项公事，可是在周劼眼里，却似乎是自己的家事，是家族努力的结果，这种价值观偏差，才是更加可怕的。

在其父亲还未被正式宣布任新职前，严格意义上讲，一切都还不能说是必然的。程序就是程序，程序存在的意义，体现的就是制度的严肃性和规范性，就是公平公正。在人事管理问题上，别说是公职部门，就是普通企业，其职工在没有被宣布正式任命前，家属是可以先发朋友圈奔走呼告的吗？

周劼事件的破坏性，就在于其对原则和规则的突破。这些朋友圈截图所呈现的细节信息，及其背后可能的存在的深刻问题，才是我们为什么如此关注的焦点所在。其展现出来的负面影响，并不只是我们表面看到的那些可能直接触及党纪国法的行为，更深层次的是，停留在一些公职人员心中的错误认知和畸形思想。

现在，通报回应了一些细节，除了长辈职务，还有周劼本人及父母名下共计住房6套、2个商铺，“不存在某省领导给他递香烟的事情”“‘20万元一斤的茶叶’言论是其虚荣心所致”等。与此同时，通报也留了一个尾巴：下一步，将根据有关情况和线索，继续深入调查，依法依规处理并及时公布。

是的，关于周劼朋友圈的言论细节，仍然需要一一回应公众关切。须知，那些言论不仅有可能涉嫌违反党纪国法，更是在破坏一种生态、一种公众朴素的印象和期待。他洋洋得意的，恰恰是我们应该坚决反对的；而我们认为耻于露出的，却恰恰是他主动炫耀的。这种反差，对大众心理构成了最原始、最深重、最触及底线的冲击。

“畏则不敢肆而德以成，无畏则从其所欲而及于祸。”周劼翻车，我们还需要在围观的基础上，深入解剖这样一个90后的心态，不管其朋友圈的那些内容有没有问题，这都是一个大问题。