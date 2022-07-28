二舅认真地活了半生，不是为了撕裂舆论场

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

从昨天到今天，说“二舅”是互联网中最红的人物，应该不算夸张。一段普通人的生活史、一部可怜人的纪录片打动了很多人。但渐渐地，对“二舅”故事的评价也开始分裂了。

有人怀疑二舅是否真实存在；有人开始反思二舅的人生故事是不是有“美化苦难”的嫌疑；还有人批评视频作者有刻意博眼球的嫌疑。尽管创作者“衣戈猜想”声明视频中的每个字都是真实的，也表达了让二舅和姥姥安静生活的态度，但舆论场中的撕裂并未偃旗息鼓。

面对一则视频、一个故事、一位人物，网友们当然有自由表达看法和观点的权利。互联网时代，人人都有麦克风，喜欢或者不喜欢二舅的视频都不是问题。但是，理性探讨的前提应该是凝聚共识、相互理解，而不是各说各的、鸡同鸭讲。当争论根本不在一个频道上时，难以避免的结果就是走向极化，形成撕裂和对立的态势。

二舅视频里最基本的共情和共识其实一点也不复杂，那就是任何一个普通人多舛又坚韧的生活，都值得尊敬。许多网友的质疑有自己的道理，但那些明显偏离或否定了上述前提的观点，已经超出了二舅作为一个普通人所能承载的意义，也带歪了讨论的节奏和方向。

“二舅”的遭遇并不是个例。如今，任何人物或话题在互联网上成为焦点后，都免不了被起哄、质疑和扒皮，鲜有“善终”的结局。结合近年来的典型案例，我们可以大致总结出这样的路径：人物或话题在互联网走红——“吃瓜群众”网络围观——各种反转开始出现——话题遭遇反噬——各方互撕甚至拉黑——社会撕裂加剧。

围观和发声是每个人的权利，但真正应该警惕的是，不关心事实真相如何，罔顾基本的共情共识，把个人观点、道德审判、情绪发泄当作正义之声的偏执。任何讨论一旦走向极端，就很难看到他人观点的合理之处，最终不仅提供不了有建设性价值的思考，还会造成毫无必要的紧张和对立。

舆论生态的极化，是我们最不愿意看到的结果。成为“黑暗森林”的网络空间，会让当事人成为受害者，让其他人受到“株连”，还会让更多人被迫沉默，把话语权让给各种极端化的言论。

二舅有他的生活和追求，也有他的遗憾和不平，其中的甘苦滋味，一定只有他自己能体会。但有一点是肯定的，他认真地活了半生，绝对不是为了撕裂互联网上的舆论场。

热闹过后，或许我们更应该思考的是，是不是如今就连二舅这样一个平凡到不能再平凡的小人物，就连“认真活着”这样一个简单到不能再简单的道理，也逃脱不了最终在舆论喧嚣中黯然退场的命运？大家究竟还能不能平心静气地讨论问题，能不能理性客观地做到求同存异？

有人说，在中国农村，有许多“二舅”式的人物，而在城市长大的年轻人已很少见到，这就造成了网友情感和认知的偏差。这或许提醒我们，与其花费大量时间和精力去争论二舅人生的好坏，不如多关心和体察一下互联网之外更多“二舅“的人生。也许，我们能因此治好自己的“精神内耗”，重新思考生活的意义。