媒体：调查周某炫耀 江西国控已“权限不足”

来源：南方都市报

江西“周公子”的朋友圈实在是太有看头了。7月27日凌晨，江西省国有资本运营控股集团有限公司针对该公司员工周劼的朋友圈炫耀其家族背景、奢靡生活以及非富即贵社交状态的情况再次发布通报，称当事人目前已停职，配合调查，并公开其家族成员部分情况。

只是吹牛，纯属虚构，周公子的朋友圈人设就这么一夜间崩了？根据涉事公司再次通报所及的内容，能得出的是这样一个初步结论。毕竟“省厅人事处的刚打了电话”“副局长没问题了”的周父其实到现在都没做到副局长，周公子口中对家族“贡献”最多的几位长辈，有的事实上已经退休多年，省领导没给他递过1200元（人民币，下同）一条的烟，他也没喝过“二十万元一斤的茶”……

周公子如此博大精深、内涵丰富的朋友圈，就这？

有多少人反复端详这份连夜发出的通报好几遍，仍有一种意犹未尽的感觉。姑且不说仅不到一年就“断更”的朋友圈究竟是出于什么原因停止了所谓创作冲动，就说在周公子笔下那些有名有姓的达官显贵及其亲戚故旧，其在周公子朋友圈写作断更后的时间近况如何，通报显然也是挂一漏万。

其实也可以理解，毕竟江西国控作为一家省属国企，无论是权属边界，还是职能管辖，可能都无力调查和澄清周公子朋友圈里所有的“知识点”。这就顺带扯出一个调查权限与级别的问题，对普通员工周公子的调查，当然江西国控是够够的，但对周的朋友圈所涉诸多不同级别领导干部及其子女的任职、财产状况，一家省属国企的权限可能就捉襟见肘了。

更不用说，周公子的朋友圈炫耀本身就涉及太多江西交通系统人员招聘录用问题，什么想进来工作必须得是非富即贵，什么副局长的千金、市长的公子以及更高级别的打招呼走后门，这也正是舆论从一开始就呼吁更高级别调查介入的主要原因。当然，江西国控作为涉事公司而不是适格的调查主体，还是有能力搞个思维导图，系统回应一下周公子朋友圈所涉及的官员子女在其公司及下属机构任职情况和招录过程的，既属力所能及，也是责无旁贷。

事实上，光说在当地交通系统俨然盘根错节的周氏家族，其相关人员的入职、升职情况，恐怕也不是一句符合规定就可以搪塞的。一个连“诲”“淫”“扪”这种常用字都要加注拼音的年轻人，其文化水平是否符合相关的入职学历要求可能都成问题，更不用说录取为省委党校研究生了。一家几代都在交通系统各个岗位的周氏家族，又是如何为了当地的交通事业“献完终身献子孙”的？

而且，在周公子的朋友圈以全名或者以拼音缩写现身的诸多公职人员，也有必要做一个系统的爬梳、调查和回应，例如在省城买别墅的“江西某地市副市长YHL”，“爷爷给书记写了一封信调我们单位”的同事……周公子的奢靡生活，和他在当地足以让普通人羡慕的房产储备，又是否其本人（包括家庭）正常收入可以支持的？周公子的朋友圈，就是一个地方熟人社会、关系政治的缩影。既然都扯出来了，就别再藏着掖着。

公众更感兴趣的可能还有，创作才能爆棚了不到一年后，究竟是什么原因让周公子选择了退出朋友圈写作江湖，突然“成熟”起来的？其实，重新回到“闷声发大财”状态的周公子的朋友圈（或者干脆没有朋友圈）才是更可怕的。可以说，周公子懵懂少年时代的那一段童言无忌，或许是为国家的廉政建设和地方权力土壤的再清洁，提供了一些难得的线索式贡献。

周公子自曝式的朋友圈反腐，切莫辜负！