被指“收割完大学生又收割宝妈”，趣店挨骂冤不冤？

来源：红星新闻

作者：熊志

近日，“傅首尔致歉”“贾乃亮致歉”相继登上热搜，缘起于二人与趣店合作推广其预制菜项目。7月17日，趣店创始人兼CEO罗敏携手傅首尔、贾乃亮等人，进行了一场声势浩大的吃播带货直播。从数据上来看，这是一场比较成功的直播，累计销售额达到2.5亿（人民币，下同）。然而一度被称为“校园贷鼻祖”的趣店罗敏，切入预制菜领域的转型尝试，却伴随着巨大争议。

但不管是此前狂刷礼物被“东方甄选”拉黑，还是贾乃亮、傅首尔迫于舆论压力紧急撇清关系，趣店的企业品牌以及罗敏个人遭受这些非议，都是有缘由的。首先，罗敏的发家靠的是“校园贷”，趣店能在美国纽交所上市，也是因为当年把“校园贷”业务做到了比较大的规模。

但由于“校园贷”乱象愈演愈烈，2017年三部门印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，其中明确从事校园网贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改计划。随着国内监管趋严，趣店的“校园贷”业务熄火。

当年的“校园贷”，被认为是割大学生韭菜。事实上，正是因学生无力偿还网贷而出现多起跳楼、自杀事件，把校园贷被推上了风口浪尖。

在预制菜的创业路上，趣店的这些过往被重新翻出来，以至于连合作的艺人都紧急切割，真不能怪网友揪住不放。如果一段创业“黑历史”可以轻松洗白，对那些被“校园贷”坑过的大学生而言，也是一种不公平。

而且，趣店的预制菜创业，同样有一股割韭菜味道。按照罗敏所说，宝妈们在小区周边开预制菜门店，“每天只需要卖出50份菜，每月即可轻松赚大几千的收入”。趣店不收取任何费用的形式向用户授权品牌，还负责指导门店装修、商品销售等。罗敏表示，即便没有足够资金开店，“我们可以为创业伙伴提供一年期免息贷款”。免费加盟，可以提供贷款助力，不少网友质疑这与之前的校园贷业务类似，认为“趣店还是那个趣店”。

客观来看，要说现在的趣店是打着预制菜名义，割宝妈们的韭菜，那下此判断仍为时尚早。但外界基于“校园贷”的经历，而对其新业务持怀疑警惕态度，也实属正常。

就像罗敏在不顾董宇辉劝阻的情况下，不停地刷礼物，被拉黑后又发布视频回应，这很难说没有碰瓷蹭流量的嫌疑。综合这些细节来看，如果趣店和罗敏的转型尝试，还是有着当年那种“熟悉的配方，熟悉的味道”，那就不要怪外界的争议和负面评价了。

不管是对趣店罗敏，还是对合作带货的傅首尔、贾乃亮，舆论的批评并不是一种过分的苛责。合法合规，合乎公共道义，各方都应该有这样的商业自觉。如果什么钱都想赚，什么韭菜都想收割一把，那就别怪大家的“口水板砖”太凶猛。