中金公司高薪交易员被停职调查 券商薪资递延支付已成普遍现象

来源：红星新闻

“券商晒薪酬”再次引发热议。7月29日，有财经博主在微博爆料，一女子在小红书上晒出配偶收入证明，显示其配偶为中金公司员工，月收入高达8.25万元（人民币，下同）。该女子发布的其他内容截图显示，其配偶的职位为交易员。

按此计算，该中金公司交易员的年薪为百万级别，如果每年的收入不止按12个月发放则会更高。

针对此事，中金公司方面回应红星资本局，上述事件中的女子配偶确实为中金公司的员工，目前已被停职调查。

值得注意的是，今年上半年，券商、基金公司薪酬指引相继出台，证券金融行业薪资环境正逐渐纳入监管范围。

高调秀薪资 中金公司回应：该员工正停职调查

7月28日晚，“90后券商交易员月收入超8万”的相关截图在社交平台广泛传播。

截图显示，一名博主在小红书上晒出配偶的收入证明，显示其月收入高达8.25万元，并配文称“93年老公的收入，所以算是婚后财产么？”其他截图显示，博主称其配偶职位为“交易员”。两人购买了长安悦玺152㎡的四居室，据安居客，该楼盘均价7.95万元，152㎡约1200万元。

在评论区，有网友提醒该博主“券商禁止对外透露工资水平”。但该博主表示上市公司年报会披露员工薪资，而自己配偶的薪酬还没达到平均水平。还表示自己也是证券从业人员，但自己的公司从来没有提过“禁止透露薪酬”的规定。

choice数据显示，上市券商中，2021年只有中金公司员工平均年薪超过百万，达116.42万元，排名第一；中信证券人均薪酬为94.70万元，排名第二位。

晒出薪酬的中金公司交易员月薪8.25万，以此计算一年的薪酬为99万元，确实没达到中金公司平均水平。但如果年薪不止按12个月发放，该交易员收入会更高。

券商从业人员薪资结构多元

事实上，金融行业一直是中国的高收入行业。据中国国家统计局公布的数据，2020年，城镇单位就业人员，金融业年度平均工资13.339万元，在19个行业中排名第三。2017-2020年，金融业城镇单位就业人员平均工资都远高于城镇单位就业人员平均工资。

2022年初，同样在小红书上，一名博主晒出了自己2021年1至11月收入，为224.67万，已申报税额合计62.32万。后被曝出该小红书博主为中泰证券陆姓非银分析师，虽然当事人予以否认，但该事件同样引发了行业热议。

红星资本局了解到，券商的薪资构成十分多元，中信证券发布的一份校园招聘显示，其薪资构成为“底薪+个人提成+团队激励+年终奖金+董事长激励基金”。而其明确指出的招聘门槛只有“本科及以上学历”，并未对专业或行业技能提出要求。

中金公司的校园招聘中，没有股票相关业务，其数据分析岗位的门槛为“研究生及以上学历，金融、统计、数据科学、信息管理等相关专业”。

社会招聘中，股票业务职位门槛包括本科及以上学历、从业经验、有证券交易执照等，且中金公司社会招聘大多为全英文招聘，对应聘者的外语水平有较高的要求。

不难看出，“专业对口”并不是从事证券行业最重要的因素，一名券商业内人士告诉红星资本局：“证券行业要服务各行各业，比如服务医药企业，就需要懂医药的人。”

券商、基金公司薪酬指引相继出台 “薪酬递延支付”较为普遍

今年5月，中国证券业协会发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，第十五条指出，证券公司在制定薪酬制度时，应当对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员建立薪酬递延支付机制，明确适用条件、支付标准、年限和比例等内容。薪酬支付计划应当确保公司资本充足和可持续经营，递延支付年限应当与相关业务的风险持续期限相匹配，递延支付速度应当不快于等分比例。

一名证券行业从业者举例说明了薪酬递延支付：“比如你今年的薪资一共是30万元，那今年就先给你20万，剩下的10万分三年给你。如果你中途离职，剩下的就可能就不会给你了，如果出了事，也会影响发放。”

该从业者称，递延支付的目的是为了留住人才，出了问题也便于追溯，“目前大公司（大型券商）应该都有薪酬递延制度。”

除了证券业，6月，中国证券投资基金业协会发布了内容更为细致明确的《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，第十条规定，基金管理公司应当建立实施绩效薪酬递延支付制度，明确适用人员范围、期限和比例等。绩效薪酬的递延支付期限不少于3年，高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。

针对基金业的薪酬指引，不少券商都发表了评论。

中金公司就曾发布研报《基金公司薪酬管理指引落地，助力行业高质量发展》，文中称：

市场层面，多元化指标考核及拉长考核期限下，基金经理或通过长期持有优质公司获得回报，而非频繁博弈市场以追求短期业绩，有利于资本市场波动性的降低。

用户层面，绩效薪酬自购产品将有效统一投资者、基金经理及基金公司三方利益，有望增强投资者信任度及获得感。

经营层面：薪酬递延支付或降低核心人员流失率，有助于基金公司在资产管理这一人才密集型行业中竞争力的进一步增强。此外，将合规及风险管理、职业道德水平等非业绩指标纳入考核也将促进从业人员稳健执业，进而有效防范金融风险。

但证券公司的薪酬指引目前只是一个框架，而券商的整体薪酬体系较复杂，对于券商来说，仍需要公司内部的管理约束。