来源：深燃

作者：李秋涵

“好多人啊”，影迷李飞告诉深燃，走进电影院，第一反应就是人多，今年他陆续在影院看过几部影片，每场观众都三三两两，最近看《独行月球》，影厅里的人暴增。

暑期档终于热闹起来了。

一家影院的经理陶小样也提到了客流的变化，今年上半年，他们常常一场只有两三位观众，电费都赚不回，惨淡到了极点，但现在，《独行月球》场均有五六十人，“看到了暑假的味道”。为了应对新涌入的观众，他们今年第一次新招了两名兼职，“像棒冰这些小食品饮料，都进了些”。

除去春节档，影院已经很久没有这么热闹过了。

《独行月球》上映，烧了最旺的一把火。这部由沈腾、马丽主演，“含腾量”100%的开心麻花作品，还未上映就呼声不断。“沈叔叔的电影我还是可以去捧个场”、“沈腾马丽就是我想看的理由”，“我实在太想我腾哥了”，这类评价，在豆瓣上一度获赞最多。

观众的热情直接反应在票房上。根据灯塔专业版数据，7月29日上映首日，《独行月球》累计票房已超3.5亿（人民币，下同，约7000万新元），占据当天总票房的93.5%。这一天，单日票房创下近期的新高峰，随着周末的到来，票房还有上涨的趋势。

2022年上半年，受疫情影响，多个片子撤档，清明档消失、五一档静悄悄，根据灯塔专业版数据，4月、5月，中国全国国总票房单日一度低至600万，五一档五天总票房仅3亿，较2021年同期缩水82%。

情况终于在暑期档有所好转。从6月开始，行业就在上演一场票房接力赛。斩获16亿票房的《人生大事》拿下第一棒，票房超6亿的《神探大战》接下了第二棒，现在，两部影片都已经上映一个月左右，票房释放殆尽时，《独行月球》续上了第三棒。

接下来，就看沈腾的了。（以下内容涉及剧透）

《独行月球》值得看吗？

《独行月球》的故事设定很简单。为了拯救地球，人类在月球部署计划，但在全员撤离的时候，沈腾饰演的维修工独孤月，一个人被落在了月球上，加上遇到的金刚鼠，一起开始了破罐子破摔的生活。同时，为了给地球上的人类带来希望，独孤月被马丽饰演的马蓝星等人，塑造成在月球上的英雄，进行全球直播，碰撞出一系列笑料。

“光想到人类唯一的幸存者是沈腾，就感觉很好笑”，豆瓣上有观众这样评价，获得了近两千的点赞。沈腾的确撑起了《独行月球》大部分看点。

影片结构工整，脉络清晰，整个故事可以大致分为三个段落：第一段讲述独孤月是如何被落下的，第二段讲述他与金刚鼠如何适应在月球上的生活，第三段讲述他如何返回地球、拯救地球并实现个人英雄主义。

科幻和喜剧，是《独行月球》最大的两个标签。

喜剧部分，主要聚焦在沈腾上。独孤月在月球上对马蓝星的单相思，与金刚鼠的相爱相杀，在绝境中一边破罐子破摔，一边又支棱起来的经历，融合开心麻花式出其不意、天马行空的喜剧风格，贡献了不少笑料。科幻部分，不难看出《独行月球》用了大量技术手段来呈现科幻背景，导演接受媒体采访时特地提到，影片特效镜头高达1800个，诚意同样可圈可点

在资深电影行业从业者张树生看来，作为一部商业片，《独行月球》是达标的。开篇不久就出现大场面，“大片感很足，过程中沈腾、马丽的CP感也有，结尾处的煽情部分，电影画面加上配乐，也能打动一部分观众。在商业元素的包装上做得不错，普通观众挺难看出片子有缺陷”。

豆瓣上，一些观众给出的评价是，“不用太在意逻辑，开心就完了”。

不过这并不意味着观众们都买单了。影迷李飞表示，在看电影之前，他就对科幻和喜剧能怎么融合感到疑惑，看完后，他表示，“和预想的一样，两头都没有讲好”。

影评人聆雨子告诉深燃，“开心麻花近年一直处于一个比较微妙的、不知该为此欣慰还是该为此失望的阶段，一年一两部电影，产量稳定，基本不会失手砸锅，但也提供不了明显的惊喜。”

这也正是《独行月球》受诟病的地方。

看似简单的故事架构下，沈腾戏份虽足够多，但主创想要表达的内容元素，并未做到有机融合。独孤月与马蓝星的爱情铺垫少，难引发共鸣，独孤月的“中间人”身份，不好不坏的中庸之道，也未进行深挖，而影片最大的看点“喜剧”和“科幻”元素，也都只是在“中间”状态。

张树生表示，对于冲着喜剧来看的观众，“笑点是达不到预期的，沈腾是现在中国最大的喜剧人，大家是抱着从头笑到尾的期望来的影院，但笑点只集中在前半部分，明显不够”。而在科幻层面，《独行月球》特效虽诚意满满，但对于专业科幻迷来说，有不少明显的物理Bug（漏洞），“会有一些观众不太能接受”。

“对喜剧越来越挑剔的观众，不一定能过上《夏洛特烦恼》的瘾，对科幻题材越来越抱有希望的观众，不一定能体验到《流浪地球》的那股劲”，张树生总结说。

沈腾能撬动多少票房？

毋庸置疑的是，《独行月球》仍是暑期档的一颗定心丸。那么，它能为这个暑期档贡献多少票房？

不少人抱以乐观态度。

一位影院经理告诉深燃，观影完后感觉不如预期，但在他看来，30亿票房是有的，“因为是沈腾”。

此前“含腾量”高的《西虹市首富》《飞驰人生》《疯狂的外星人》《你好，李焕英》等影片，票房动辄一二十亿，鲜少失手。再加上此前沈腾、马丽主演过《夏洛特烦恼》，还在春晚舞台上多次合作小品，两人有一定的路人盘。

更重要的是，观众现在太需要喜剧了。

根据艺恩数据《2022上半年中国电影市场报告》，2022年上半年，各类型影片供应量和票房产出都呈现缩减态势，其中喜剧片缩减最厉害，数量下降63%，票房下降73%。

市场最需要喜剧，也最缺乏喜剧。有观众就对深燃提到要进影院看《独行月球》的原因，“好久没有在电影院笑过了”。

还值得一提的是，2022年上半年，半年时间整个影院基本都处于片荒、观众无片可看的状态，近期观影需求正在释放，参考《人生大事》《神探大战》，两部影片优缺点明显，口碑都在7分左右，但也都撑起了不错的票房。

《人生大事》原本定在清明档上映，外界对它最大的期待，是再现去年《我的姐姐》的盛况，斩获8亿票房。没想到上映一个多月，现在票房已经超16亿。港片《神探大战》上映22天，票房6.4亿，表现同样不俗。

疫情后，一方面，观众观影变得极度理性，会通过口碑及影片质量表现，判断是否值得走进影院，另一方面，在有消费需求需要释放的前提下，观众也在“宽容观影”，能放松心情、质量不算差的诚意影片，也有了撬动票房的机会。

暑期档的下半程，《独行月球》拉开序幕，没有其他大片挤压，同样占据了得天独厚的时间优势。

但悬念依旧还在。

张树生透露，眼下《独行月球》片方最大的敌人，是能否做好对观众的预期管理。“这是一部有30亿卖相的片子。但前期各大平台预测的数额太夸张，甚至高到了75亿，把观众内心对片子的期待拔得太高，观众看完后或许会有落差感，这本来是不应该发生的。”

同时，更重要的是，票房超50亿，能跻身中国票房前五的电影，都有很核心的卖点。张树生举例，“《战狼2》契合了当时的爱国热情，《你好，李焕英》亲情元素做得相当好，《流浪地球》让观众看到中国科幻片能到如此的地步，它们都有惊喜，这些情感、情绪都是后期转化为票房的重要动力，但《独行月球》的科幻和喜剧，都没有到让观众感叹的地步，也没有能让观众情感爆发的引子”。

《独行月球》能撬动多少票房，还尚难知晓，但它的出现，已经足够让行业安心了。不少业内人士提到，《独行月球》会是这个暑期档票房贡献最大的一部影片。

陶小样表示，“八月只要没有疫情，影院不会亏的”。

或是三年来最“平稳”的暑期档

暑期档已经走过三分之二，不论《独行月球》能否撬动高票房，今年或将成为疫情发生以来相对“平稳”的一个暑期档。

2020年暑期档，影院一大半时间都在停业，8月《八佰》上映后，才让影院起死回生，最终整个档期仅斩获32.94亿票房，是往年的五分之一左右。

2021年暑期档也多有波折，大片少，被寄予厚望的《白蛇2：青蛇劫起》不及预期，原本备受期待的《长津湖》定档在8月，后因疫情撤档，挪到国庆档，最终这一档期仅拿下67.04亿票房，和疫情前平均150亿的票房水平相比，有较大差距。

相比于往年热门档期主旋律挑大梁，今年的暑期档，虽片子不多，但类型多元，商业片获得了崭露头角的机会。

在暑期档的上半程，类型上，有朱一龙主演的殡葬题材《人生大事》、刘青云挑大梁的香港动作片《神探大战》、陈思诚推出的科幻喜剧片《外太空莫扎特》，还有海清主演的文艺电影《隐入尘烟》，各有特色。

暑期档下半程，除科幻喜剧片《独行月球》外，也有不少片子供给。

随着七夕节的来临，一些爱情片已经定档。如作家刘同监制的《我们的样子像极了爱情》，作家落落执导的《遇见你》，都已定档8月4日。

除此之外，还有科幻片《明日战记》，已经定档在8月12日。这是国内首部科幻机甲电影，由古天乐、刘青云、刘嘉玲领衔主演，耗资港币4.5亿（约7900万新元）制作，是8月体量较大的一部新片，也有不少业内人士抱以期待。

电影制片人杨城告诉深燃，头部影片的突出表现会提升整个市场的热度和信心，在他看来，下半程会有不少影片有意愿定档，“现在已经陆续有强片定档”。

张树生透露，8月份市场的供片量，会比7月份多一倍以上。据他了解，现在积压的批片（进口买断片）不少，在8月中下旬，定档的中大体量国产影片不会太多，但或许会有一部分批片进入市场，这些片子可以丰富影片种类，不过除非出现黑马，整体对票房的带动或不大。

但无论如何，若疫情平稳，随着《独行月球》上映，今年的暑期档有望平稳过度。

那么，下半年还有哪些期待？

张树生表示，他们会常年统计行业库存量，目前国内已经拍完及正在拍摄的电影里，不算成本一两千万的片子，中大体量的影片就有400多部，数量并不少。也就是说，市场整体储备量是充足的。若疫情平稳，2022年下半年，大概率不会再现2022年上半年的片荒状态，甚至部分档期会再次出现扎堆现象。

不止一位发行人士提到，下半年可供上映的档期不多，中国国庆档较难有机会进入，有三天假期的中秋档，或会是新一轮影片扎堆的战场。

“目前已经定档《断网》《请别相信她》《还是觉得你最好》三部影片，至少还有四五个片方，也想定中秋档”，张树生表示。

也就是说，持续性期待大片救市，间接性在档期扎堆上映，这一在疫情后持续上演的剧情，未来还将在行业反复上演。

不论这次沈腾能否拯救暑期档，行业人士都悲观与乐观交织。聆雨子表示，行业是有所复苏，“至少证明了看电影这个需求还没有彻底消失，但还没到重新乐观的时候。这几个电影的市场表现虽然都还可以，但也只是建立在之前一片废墟的基准之上。”

不过也有人态度乐观。“观众真的没有抛弃我们”，一家影院的经理李杨表示，经过这次暑期档，《人生大事》《神探大战》《独行月球》能撬动高票房，就意味着“观众是懂电影的，而且很宽容，片子稍微好一点，观众就买账了。我们的观众是很有鉴赏能力的”，这是让她高兴的地方。

疫情后的影院，一直不好过，这个暑期档，或许是一个好的开始。

（应受访者要求，文中李飞、张树生、陶小样为化名。）