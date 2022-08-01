刚被“二舅”治愈，又被“二舅币”圈钱？

来源：北京日报客户端

这些天，当很多人还在为“二舅”的故事而感慨感动时，一群人却因所谓的“二舅币”而精神崩溃。据报道，一个名为second uncle coin(二舅币)的数字货币在过去两个交易日内大幅回调，从最高点跌到目前市值只剩下十分之一，发行人疑似跑路，若情况坐实，涉及金额将高达130万美元。

这一消息看得人一脸懵，“二舅币”是什么，为何有人跟风炒作？

众所周知，这些年有人热衷于炒虚拟货币，时而传出的一夜暴富故事，更让不少投机者蠢蠢欲动。在“二舅”的故事走红后，有人将其嫁接在虚拟货币上，发起了second uncle coin(二舅币)。根据发行人的说法，这一项目的筹款将捐赠给“二舅”以供养老。

日前，有安全专家表示，“二舅币”的发行人已经卷款跑路，但亦有声音驳斥“这是假新闻”。究竟孰是孰非有待观察，但可以肯定的是，大跌的“二舅币”亏的是真金白银，“啥火炒啥”成为一股值得警惕的风气。

尽管虚拟货币被一些人吹虚为“数字黄金”“避险资产”，但其一个致命威胁在于，没有实际价值支撑，既不是流通货币，也鲜有国家把它当作法定货币。虚拟货币的价格支撑完全依赖于两个决定性因素——当前参与者的信心和后续参与者的数量。以新养旧、稳旧拉新，这个雪球就能滚下去，一旦脆弱的平衡被打破，就会币去财空。

有观察人士直言不讳，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。由此看来，上述的“二舅币”就是从最新最热的故事中找到了灵感，猛打情怀牌。而未来如果有了“三舅”“四姨”，同样也可能被拿来“割韭菜”。

在资本市场中有“博傻理论”一说，讲得是成为傻瓜并不可怕，可怕的是成为最后一个傻瓜。炒币者对其中套路心知肚明，但都认为自己足够聪明，不会成为“最后一个傻瓜”。殊不知，没有人能逃脱客观的经济规律，比特币、LUNA币、以太坊等暴跌的教训已经足够深刻，谁还在无视虚拟货币的巨大风险，无异于自己往火盆里跳。

中国已经明确，虚拟货币交易不受法律保护，由此引发的损失由当事人自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。同时，不断织密防护网络，有效阻隔了虚拟货币风险在国内的传导。但“二舅币”的出现，还是为我们提了一个醒。

舆论喧嚣中，“二舅”已经隐身，希望这币那币的拥趸也能冷静下来。倘若赔得血本无归，这锅可真没人替你背。