救人者无端被网暴，还有人敢“多管闲事”吗？

来源：北京青年报

作者：胡欣红

近日，一辆雷克萨斯商务车在柳北高速广西贵港段发生事故，车门锁死3人被困车内，过路司机救出其中两人，另一人不幸遇难。目前，警方已经发布公告说明，这是一起单方交通事故，事故原因正在进一步调查中。

一场1死2伤的车祸悲剧，人们在伤痛之余，应当聚焦于追查原因，以便汲取教训防患未然。让人意外的是，现场视频在网上传播后，拍摄视频并喊人救援的司机，包括现场其他参与救援的司机，都不同程度地被网暴。

在第一位下车喊人并记录下现场的司机杨先生（化姓）发布的现场救援视频评论区内，很多网友对几位司机的救人行为给予肯定，但也有网友表示杨先生只会动口不动手，还有网友质疑救援现场几名司机，“最后为什么不砸侧窗玻璃？最后一名司机都进去车内了，为什么不将人拉出来？”

据介绍，这款裸车售价在100万元（人民币，下同）以上、加价后可能达到250万元的豪车，发生车祸后应该有车门自动解锁功能，但几位司机在施救过程中发现，四个车门全部无法开启。杨先生表示，当时他尝试开车门但没有成功，拍摄视频也是为了记录现场，喊人则是因为仅凭他自己的力量无法将车内人员救出，必须寻求帮助。明明是打不开车门，救人者却被指责为“只会动口不动手”，真是岂有此理！

另一位参与救援的司机赵先生解释，之所以第一时间没有砸侧面玻璃，是因为不知道后排有没有人，怕造成误伤。紧急关头，几位过路司机还能保持冷静的头脑尽力避免“二次伤害”，何错之有？一人被困后排拉不动，车辆起火随时有爆炸可能的情况下，迫不得已放弃救援，这样的选择又有啥问题？如果得知这些内情后，“按键”伤人者的良心会不会痛？

网暴大抵可以归结为两种类型：一种是事实真相基本明了，但某些人仍有意无意对基本无过无责的当事人大肆攻击；另一种是还没弄明白怎么回事，就开始大肆质疑妄加指责。对前一种情况，有时还能予以解释澄清，后一种情况更是莫名其妙，不仅令当事者深受伤害，而且常常会造成严重的社会影响。

现实生活中，一些人遇到车祸会选择避而远之，上述事件中，几位过路司机能主动上前施救，这样的善行义举已经属于难能可贵。尽管尽了最大努力后，还有一条生命未能挽回，但绝不能以这种“不完美”的结果来苛责施救者。施救现场情况复杂，更不能隔着屏幕胡乱猜测指责。救人者被网暴，不仅令人心寒，可能还会衍生一系列的后遗症——如果很多人“以此为戒”，还有人敢“多管闲事”吗？

每一起无辜网暴的发生，具体情节虽然有所出入，但基本“套路”却如出一辙。“键盘侠”固然需要克制一下“冲动”，法不责众的问题更亟待解决。在司法实践中，什么样的言论属于网暴？侵权造成的伤害赔偿如何衡量？相关网络平台应该承担怎样的主体责任？网信部门能否通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理？

互联网不是法外之地，惩治网暴自当有法可依。惟有提高维权成本，让“按键”伤人者付出应有的代价，才能有效遏制网暴的无形黑手。