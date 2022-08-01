悟空理财再上热搜 从罗敏到胡军，互金的原罪从未消失

来源：北京商报

7月的最后一天，因互联网金融引发的舆论仍未消散。胡军正处于风口浪尖，遭投资人喊话要求其站出来发声还钱。“胡军”“悟空理财代言人胡军微博被刷爆”等话题，热度居高不下。

而在胡军之前，高调进军预制菜领域的美股上市公司趣店及其创始人罗敏，也因为起家于互联网金融业务而引发轩然大波。罗敏直播中合作的公众人物先后宣布与之解约，并向大众致歉。趣店原计划于7月30日的直播也宣布暂停。

深究两起舆论事件背后的原因，是民众对企业道德意识的觉醒，是对公众人物责任要求的提高，更是互联网金融洗不掉的原罪。

胡军再上热搜

胡军又一次因为悟空理财登上了微博热搜榜。

7月31日，新浪微博文娱板块热搜话题上，“胡军代言”排在了第10位，话题热度超过36万。在此之前，还有“胡军”“悟空理财代言人胡军微博被刷爆”等关联词条出现在热搜中。

时间回到2014年，互联网金融作为新兴概念引来众多参与者，P2P平台也如雨后春笋般冒了出来。同年9月，玖富集团旗下P2P产品悟空理财正式上线，平台主体运营公司为北京玖富普惠信息技术有限公司（以下简称“玖富普惠”），为玖富数科集团旗下全资子公司。

根据此前悟空理财公开的宣传信息，上线初期悟空理财年化回报率集中在4%-10%不等。平台上线首日交易额突破100万元（人民币，下同），三天用户数过万。

谈起胡军代言玖富集团这一事件，不少从业人士都表示“仍有印象”。深耕互联网金融行业多年的读者李燃（化名）向北京商报记者回忆道，2018年9月玖富集团官宣胡军代言，并出任公司首席体验官。此前也有明星代言P2P，业内对此更多的看法是习以为常。

“但是相较于其他平台选用明星作为代言人的时机，胡军就显得有些被动了。胡军成为玖富集团代言人的时候，原定于2018年6月网贷整改大限已经宣布延期，P2P存在的问题逐渐显露，甚至已经有不少平台爆雷跑路。只剩下头部平台一边摸索转型，一边等待监管发话，寻求备案可能。”李燃补充道。

事实上，胡军出任玖富集团代言人，至今在互联网上依旧有迹可循。在部分宣传稿件中，明确提到胡军在荧屏上的实力派硬汉形象，与玖富集团倡导的“负责、靠谱”的实力派理念完美契合。同时，玖富集团旗下明星品牌悟空理财为用户所信赖，也是胡军选择任悟空理财平台首席体验官的重要原因。

但就在两年之后，玖富集团出现逾期。玖富普惠官网披露的经营信息，也在2020年7月戛然而止。数据显示，截至2020年7月31日，玖富普惠借贷余额319亿元，出借人数量超过34万人。

时至今日，胡军为玖富集团代言的形象照还在网络中流传，其本人微博评论区也时常出现“还钱”字样。近期，随着胡军入选百花奖最佳男配候选名单，这一事件再度发酵，最终胡军无缘奖项。

“百花奖是大众评审，更能反映观众的喜好。胡军落选是否与其互金代言人身份相关，尚未有准确回复。但可以明确的是，胡军已经被打上了互金的标签，在其此后的‘星途’上，更多观众会基于这一内容作出评判。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林指出。

针对玖富集团与胡军的合作事宜、当前回款进度与安排等问题，7月31日，北京商报记者也向玖富集团方面进行了了解，但截至发稿，未收到对方回复。

趣店延期直播

互联网仍有记忆，不单单表现在胡军身上。而由于挂钩互联网金融平台受到谴责的明星，也不仅仅只有胡军一人。

“抱歉，今天原计划13：00开播，因为一些原因推迟了，没能及时通知大家，耽误了大家的时间，在这里和等待的朋友们说声对不起，谢谢大家对我们的支持，我们会努力做好菜，渡过目前艰难的时刻。”这是抖音账号趣店罗老板7月30日在粉丝群内发布的信息。

对于这场直播被暂停，业内已有预期。而上述通知中提到的“目前艰难的时刻”，也被普遍认为是趣店当前所面临的严峻的舆论环境。

7月17日声势浩大的直播过后，趣店和罗敏迎来了铺天盖地的质疑声。从校园贷到预制菜，从学生到宝妈，趣店放贷的发家史被轮番“扒皮”，也被指瞄准宝妈放贷加盟继续收割。趣店预制菜的新业务也受到用户抵制。

“今天的菜，流的是昨天学生的血”“洗洗手，继续换一批来割”……种种声讨之下，趣店罗老板账号迅速掉粉，评论区也在网友的“攻击侵占”后被关闭。

而关于趣店校园贷的讨论也蔓延至了傅首尔、贾乃亮的微博评论区。这两位作为合作方出现在趣店罗老板直播间的公众人物，压力之下相继进行了公开道歉。7月26日，傅首尔、贾乃亮先后通过个人微博账号，就与趣店的合作事宜进行说明，均表示对品牌前身缺乏了解。

风波之中，趣店和罗敏始终未对此做出正面回应。但被延期的直播，还是隐隐传递了趣店受到了舆论影响的信号。于趣店而言，抹不去的互金烙印如何处置，始终是公司转型道路上的一大难题。

对于趣店延期直播的具体原因，如何看待傅首尔、贾乃亮相关声明，计划如何处理公司与贷款业务相关的舆论消息等问题，7月31日，北京商报记者也向趣店发去了采访函，但截至发稿未收到对方回复。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出，趣店遭到用户抵制、进一步使得合作明星不得不出面发声应对，主要还是源于其从事的历史业务面临声誉风险，同时创始人较为高调在各流量平台宣传。

在盘和林看来，趣店因为过往业务导致新业务无法顺利开展，对于市场而言是个好现象。上述两起舆论事件，都说明公众对于企业道德层面的要求在提高，并更加愿意表达对道德恶劣企业的不满，客观上会推动企业道德层面的进步，督促企业更审慎地开展业务。

金融业务代言更应审慎

在胡军与玖富事件的相关评论区，有用户发问称，是否真正有粉丝因为胡军代言选择玖富，选择购买相关理财产品？对此，也有用户回应称，在同样不知名的平台中，会更倾向于选择有明星代言的机构。

据北京商报记者不完全统计，自2014年以来，包括黄晓明、范冰冰、张铁林、赵雅芝、郎朗、唐嫣、王宝强、唐国强、董成鹏、汪涵等多位公众人物，都曾因为P2P平台代言或者宣传卷入舆论风波中。

零壹研究院院长于百程指出，明星代言已成为企业进行市场营销的重要手段，在前几年网络借贷市场比较火热之时，明星代言宣传也比较普遍，头部网贷平台基本都有明星代言人，而且代言费也不菲。

在2021年1月，北京市朝阳区金融纠纷调解中心发布公告，称网贷机构为谋取不正当利益，聘请知名演艺人员、公众人物作为广告代言人，利用其影响力吸引投资人购买非法金融产品。上述广告代言人未尽到合理的审查义务，做出不实宣传，对损害结果的发生和扩大存在过错，并负有不可推卸的责任。并进一步要求曾经或仍在涉及P2P网贷广告中的广告代言人，尽快联系调解中心就相关问题进行说明。

苏筱芮表示，明星代言理财平台后被要求还钱，可视作平台追赃挽损的重要构成，从道义上讲，向明星追缴代言费可挽回大额损失，对投资人能够实现部分补损。而从实操层面讲，认定存在诸多难点，例如时间跨度已久，此外根据旧有广告法等法律法规，如何对此类活动认定虚假广告，认定代言人的“主观故意”存疑。从过往案例来看，追缴的效果并不显著。

“互联网具有放大效应，明星代言因为所代言公司或产品出现问题，引发的‘代言翻车’事件也不少见，从而对明星个人也产生了不少负面影响，”于百程分析称，同时，互联网是个舆论场，对于明星来说，除了对代言品牌和内容依法做好合规和真实性审核之外，还要对所代言品牌的风格、口碑等与自身做好契合。

于百程还补充道，对于品牌商来说，选择明星代言也要慎重，要了解明星的个人风格，在金融等专业领域，最好是引入对公司和产品有所了解的代言人；对于消费者来说，要客观看待代言，不要盲目因为明星代言就完全信任产品，代言只是一种扩大影响的营销行为。