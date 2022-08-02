“二舅币”尽显投机主义者功利嘴脸

来源：新京报

作者：沙元森

短短几天内卷进舆论漩涡的“二舅”，竟成了币圈的题材。

据证券时报e公司报道，目前已经出现了名为second uncle coin（二舅币）的数字货币，发行人已经疑似跑路。

但是，该币的疑似发起人不承认该项目为骗局，并在社交平台声称会将筹款捐赠给“二舅”，为其提供养老保障。目前，该项目还在持续发布有关该币交易的定期公告。

现实是，“二舅币”在市场上暴跌99.7%之后，高达130万美元（179万新元）的财富随之蒸发。这是不是一个财富骗局，稍有常识的人都会有明确的判断，而“二舅币”跑不跑路，都改变不了其非法货币的属性。“二舅币”在币圈里就像一个明晃晃的“坑”，摆在那里，遗憾的是不少人却毫不犹豫地跳了进去。

有专家表示，公益活动应该符合合法原则。在中国，发行虚拟币，是一种非法的金融行为，因此，“二舅币”不可能属于合法的公益筹款行为。

此外，“二舅币”项目方在宣传中使用“二舅”的照片，可能涉及侵犯“二舅”本人的肖像权以及著作权人的著作权，若其谎称将收益捐给“二舅”吸引公众购买，则可能触犯刑法涉嫌诈骗。

在圈外人看来，这好像是“人傻钱多”的故事，而在币圈不过是各种荒诞现象的一个日常缩影。

目前，市场上五花八门的虚拟币已达百种之多。对投资“小白”来说，比特币已经“高攀不起”，但是又不想错过下一个比特币，于是就跟风玩各种“山寨币”“空气币”。

虽然“二舅”的故事，不像作者所说的那样“每一个字都是真实的”，但是视频中“二舅”平凡的形象和坎坷的人生还是感动了无数人，成了一个刷屏的人物。

在网络上有流量就有生意，币圈也不例外。在一向盛行炒作题材的币圈，“二舅”成为被人圈钱的工具，投机主义玩出了新高度。不过，这也并不是多么意外的事，毕竟狗狗币、猫币、狗屎币等，这些也曾被热炒的虚拟货币，听起来也不比“二舅币”正常多少。

购买“二舅币”的投资者，纵然有可能是“小白”，未必就不知道“二舅币”是个“坑”。只是投机心理过盛，以为落在自己手里的不一定是“最后一棒”，只要快进快出，赚一把就走，就达到了投资目的。可惜，奇葩的“二舅币”只有快进没有快出的机会，买完就崩盘。

在投资市场，“二舅币”的故事比“二舅”的故事更有教育意义。如今，币圈的泡沫已经来不及膨胀，就开始破灭。还在幻想一夜暴富的普通投资者甚至都看不到“天亮”。“二舅币”再次警示投资者，越是遇到会蹭热点、会讲故事的发行人，越是该绷紧一根弦。若真把投资做成投机，难免要落到投机陷阱中。

“二舅币”的发行人可能已经涉嫌诈骗罪，而“二舅币”的受害人能否依法追回损失，尚有很大疑问。币圈交易跨境跨流域的特点，决定了币圈不仅套路很深，维权也难，能在事后成功追回损失的投资者可以说少之又少。

“二舅”的故事里说，“二舅”是村里“第二快乐的人”，因为他是“从不回头看的人”。要做投资市场的受益者，首先要远离非法货币炒作，才能最大限度避免被割韭菜，在“二舅币”的事故中不妨多一点“回头看”，否则下次可能还是欲哭无泪。