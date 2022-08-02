售卖“拍黄瓜”被重罚，小餐饮店该如何脱困？

来源：金羊网

作者：苑广阔

7月下旬，记者从合肥市场监管部门了解到，合肥多家餐馆因未取得冷食类食品经营资质售卖凉菜被罚款。“拍黄瓜”为何会被处罚5000元（人民币，下同，1017新元）？餐饮店要想制作凉菜销售需要办理哪些证件？需要哪些手续？7月27日，记者对此事进行了调查。（8月1日桂林晚报）

餐饮店卖了一份拍黄瓜，结果被当地市场监管部门罚了5000块，这对于很多本小利薄的小饭店、小餐馆来说，堪称是重罚，因此也引起了当地餐饮企业的高度关注，以及网友的热议。严格来说，市场监管部门的处罚并没有什么问题，他们不过是在依法办事。

按照中国国家相关规定，经营餐饮企业，需要办理《营业执照》和《食品经营许可证》，必须严格按照《食品经营许可证》上的许可项目来进行生产经营。如果餐饮企业经营有外卖业务，那么还需要遵守《网络食品安全违法行为查处办法》的相关规定。新闻中多家餐饮企业因为制作和售卖拍黄瓜被查，就是因为《食品经营许可证》上的许可项目没有冷食类食品制售，或者是没有取得相应资质，却在外卖平台上售卖冷食类食品。

从这个角度来说，当地市场监管部门对几家餐饮店的处罚，并没有什么问题。但这显然不是整个事情的终点，除了几家因为卖拍黄瓜被罚的餐饮企业心里有些不服气，其他一些餐饮企业，恐怕也不乏“瑟瑟发抖”者。其实，餐饮企业在办理《食品经营许可证》的时候，只要在许可项目中添加冷食类食品制售就可以了。

但问题在于，很多餐饮企业的经营者，并非不知道这一点，为什么还不去申请许可呢？因为餐饮企业提交完申请后，还要由辖区的市场监管部门现场验收，验收通过才允许在食品经营许可证上增加经营项目。很多小型餐饮店经营许可范围没有冷食类经营项目的情况，大概率是因为经营条件达不到验收标准。比如，冷食类制售一般要求要有一个不低于5平方米用于凉菜制作“专间”，还要具备二次更衣洗手消毒的设施，专间内要有独立的空调，要有空气消毒设备等。

这样的验收标准，对于大型餐饮企业来说，问题不大，但对于不少小型餐饮企业来说，却成了难以跨过的门槛，这就是很多餐馆“明知故犯”最后被罚的原因所在。那么现在留给餐饮商家的选择就剩下两个：一是不再售卖拍黄瓜、煮毛豆、凉拌西红柿等冷食；二是改造经营场所，满足制作冷食的相关要求。但是，为了几道凉菜，大兴土木，成本无疑太高；如果放弃制售冷食，又可能会影响生意，这让一些小型餐饮商家陷入两难境地。

市场监管部门之所以作出如此要求，说到底也是为了避免发生食品安全事故，为了消费者的身体健康和生命安全，那么有没有其他解决问题的办法？一个选择，是降低申请冷食类食品制售的门槛，通过加强抽查、监管来保障食品安全；另一个选择，则是对餐饮企业的升级改造提供相应补贴和技术指导，降低改造的成本，帮助其符合相关要求。