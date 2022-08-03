预制菜抢占外卖和堂食，消费者有得选吗？

来源：澎湃新闻

作者：守一

这波预制菜引发的关注热潮还没消退。媒体调查发现，虽然使用预制菜在中国饮食行业已很常见，但尚无哪家餐厅在消费者就餐前主动告知。而以目前的预制菜行业水平，消费者很难自行判断菜肴是不是预制菜加热的。

不知不觉，预制菜正在逐渐抢占外卖和堂食。有研究报告显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例大概为8:2，餐馆等商家仍旧占预制菜的消费大头。另一个广泛应用预制菜的场景就是外卖。也就是说，80%的预制菜最终还是要从堂食和外卖流入消费者口中。

巧合的是，8月2日，中消协发布2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析，文中也提到：预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知，消费者知情权、选择权受到损害。

这当然不是说预制菜有什么质量问题，消费者更在意的，还是吃了预制菜而不知情。《消费者权益保护法》规定，消费者享有知悉商品和服务真实情况的权利。如果消费者不想吃预制菜，却因为餐厅没有告知，在不知情的情况下吃了，实际上就违背了消费者的真实意愿，商家就涉嫌侵犯消费者的知情权和选择权。

可问题是，执行起来往往不乐观。就像2015年开始在全国推广的明厨亮灶工作，到现在真正落实的餐饮店并不太多。消费者更在乎的是吃到嘴的饭菜是不是安全、美味，很少有人特别注意餐馆是不是明厨亮灶。

具体到预制菜，情况可能更复杂。比如预制菜也分几种情况，一种是餐厅从别的供应商那里购买预制菜，简单加热之后就端上桌；但也不排除有餐厅会对预制菜进行再加工，做成新口味的菜上桌，那这时候这道“新菜”还算不算预制菜呢？

另一种情况，是餐厅为了应对高峰时段大客流，提前将菜品预备着，消费者点单时再简单加热处理后推出。这种餐厅自做的预制菜和现做的可能差别很小，如果也要告知消费者的话，要具体到告知多长时间内制作的程度吗？

另外，如果消费者要维权，也存在着举证困难：除非拍到照片或视频，要怎么证明餐厅提供的菜肴是预制菜呢？

可见，即便如律师等专业人士所建议的，出台预制菜提前告知制度，虽然确实可以更有力保障消费者权益，但也可能面对监督难题。除非消费者或监管部门，一道菜一道菜地盯着餐馆现做，但这显然是不现实的。

当然，这并不是说消费者希望知道菜品真实情况、可以更自主选择是“非分要求”。如果行业协会倡导餐饮企业，都在菜单中标注哪些是预制菜，逐渐形成良好的行业惯例，大家也都会乐见其成。

只不过鉴于目前还存在的一些模糊性，可能不宜直接变成强制标准，否则会造成一些不必要的摩擦。比如，如果消费者和餐饮店对预制菜的定义不一样，就很容易引发消费纠纷。

就现阶段来说，监管的重点还是在于管好食品安全的底线。预制菜的问题，更需要通过市场竞争来逐步解决。有些消费者担心餐馆的“大菜”也会慢慢变成预制菜的天下，但要看到，餐饮行业是竞争充分且激烈的领域，这种可能性并不高。

一些小餐馆使用预制菜还可以理解，因为要追求效率。对于一家大餐馆来说，其目标消费者多是追求口味品质的，“大菜”往往都是店里的招牌，很难想象他们会热衷于用预制菜，因为用了就意味着丢了核心竞争力，这样的餐馆怎么可能走远呢？