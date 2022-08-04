“流浪大师”沈巍：哪怕被骗100次，我还是想做个好人

来源：华西都市报-封面新闻

作者：荀超

从捡拾垃圾的流浪汉，到存款百万元（人民币，下同）的“网红”，再到众人夸赞的“沈老师”，在互联网的裹挟下，“流浪大师”沈巍沿着走红、退网、回归的轨迹走了一遭。再次出现在大众视野，引发热度的却是话题“沈巍百万元收入被借无人还清”，令人唏嘘。

8月3日下午5点，沈巍做客封面新闻抖音直播间，通过连麦的方式，独家回应借款、退网等话题。同时，他的博学与真诚，也引发近16万网友在线关注。

找人借钱其实很正常

相信别人诚信，对别人也有诚信

跟三年前相比，尽管沈巍的形象有了翻天覆地的变化，但不变的是，直播间里的他还跟以前一样说话慢条斯理，讲述名人故居、名胜古迹时引经据典，对四川名人故居、名胜古迹如数家珍，说起川剧、川菜等更头头是道，引得网友留言点赞：“沈老师是真正的博学多才，满腹经纶。”“老沈同志确实有点博古通今，融会贯通。”

但在直播时，沈巍却并不敢看网友的评论，“我心态虽然很好，但要是看到表扬我的评论，心态上还是会有点小小的得意。所以我觉得一个人要往前进，还是尽量少看一些夸奖的词语，多看一点批评的词语。”谈到自己百万元收入被借一事，他也觉得没什么，“我身边有很多借出去600万元、1000万元没还的，但他们没被关注。反而有很多人替我发声，让我觉得压力更大。”

在沈巍看来，“借钱是正常的，不要觉得有人跟你借钱就是欺骗，那社会还怎么进步？”沈巍相信，跟他借钱的人是真的遇到了困难。“实际上，也不是完全没有还，因为借钱的人的比例构成不一样，有网上认识的朋友，也有我的亲友，还有马路上加了微信跟我借钱的。”他还将心比心，回忆起自己也曾跟别人借过钱，却因找不到对方一直没机会还钱的经历。

“我不是不想还，只是没有机缘，这么多年了一直找他们也没找到。等我火了之后，我以为他们会找到我，但也没有。”他希望几位好心借钱给自己的朋友看到直播后能联系他，让他有机会还钱。“我承认借钱有风险，希望大家都能够诚信，相信别人诚信，我们对别人有诚信。”

网传借款名单不可信

“现在虽窘迫，但没到山穷水尽地步”

钱被借出去了，沈巍却表示自己没有吃亏，“我一直觉得吃亏要看两种，一种是经济上吃亏了，但是心灵上宁静了。我曾经跟我父亲外出，一个乞丐向他要钱，他觉得这个乞丐可能是骗子，就继续朝前走，走到一半了，他还是回去从口袋里掏了一毛钱给对方。我问他：‘你走都走远了，为什么还回来？’他说：‘假如人家是真的有困难呢？’这句话深深地影响了我一生。可能有人觉得我傻，说我迂腐，但这就是我的个性。哪怕被骗了100次，我还是想做个好人。我也想在网络上能够为社会风气的进步和改善，作一点贡献。”

对于网传的借款名单，沈巍也给了否定回答：“这是个人隐私，外面的传言都不是真实的，一切以我为准，我绝不会把借钱名单公布出去的。”沈巍直言，如果真的有人最终不会还钱，那他会通过法律途径来解决。“当然，我也不能说没有被骗过，但我肯定会通过法律有关渠道去解决。”他表示，自己有转账记录和欠条等，而当初在采访中谈及有人借钱未还，只是在客观叙述，并不是想借助媒体获得大家同情，并发声帮助追回借款。

沈巍希望网友关注的是他的文化输出，而不是总打听他有多少钱、怎么分配、准备给谁等，“我8个小时的叙述，其他话题没有任何一个人作出回应，偏偏借钱的问题引发这么大热度。为什么大家不问问我去成都杜甫草堂后的感悟？现在所谓的‘热’，有点本末倒置了。”沈巍实事求是地说自己的确面临着经济上的窘迫，“但还没到山穷水尽的地步，至少可以维持，也请广大关心我的朋友们放心。”

沈巍的通透，让网友忍不住留言说“他活出了自己”，但他本人却表示：“这句话完全是不了解我的情况下，我对自己的预期和认知是另外一个面目，而绝对不是今天的我。今天无论怎么走，都离我原来的理想相差十万八千里。但是人都要面对现实，就是在你想走走不通的情况下，不可能总是怨天尤人，你只能找一条能够走的路。”

谈被动进入网络世界

想为当今社会带来一股“新风”

不同于很多因为热衷而主动走进网络的人，沈巍是在没有准备的情况下被动“入网”。“就这样边走边学，走到了2020年。其实有些矛盾被遮盖住了，我没有办法体会到。”等到问题浮出水面，直接摆到自己面前时，沈巍发现自己并不能处理好网络上的矛盾。由此，他起了“退网”的心思，“虽然我不能说是严格的读书人，但我是把书一直带在身边的一个人，我很看重一个人的名誉。你不认识我可以，不关注我可以，但是你别否认我的付出。”

其实，沈巍从没想过要当“网红”，他只是想作出点贡献，“还没做出来呢，就把我推到了网络世界。我如果仅仅跟网络上那些所谓的大咖网红一样，以盈利为主，就失去了我的意义了。”他希望自己的存在，能为网络世界带来一股新风，“我想要引领大家不去关注那些是是非非，而关注货真价实的文化。我当时是抱了一点使命感的。”

但网络上的语言攻击，让沈巍的精神状态日渐糟糕，“我不得不退出网络一段时间，就在退出的过程中，还是有一帮人紧追不舍，说你是公务员还开直播。这我没有办法，既不能回原单位上班，又不能开直播，就只有彻底断了网络生涯。一方面是想要休息一段时间，另一方面就是客观的回不去了，因为被举报后彻底封号了。”

沈巍承认，2020年宣布退网之后，他的心情一度非常悲哀。好在，随着时间的流逝，他已经回归平衡。如今再次回到网络世界，沈巍还是希望自己能带来一股新风。对于这股“网络新风”，他解释道：“网络虽然是一个娱乐渠道，但我们能不能多增加一点文化的东西？比如谈到吃，能不能高雅一点？我最近看了一本书叫《宋宴》，里面提到了很多菜谱，那能不能把这种菜谱变成现实？这样即使是生活化的东西，也有了一定内涵。”

经历了爆火，到被举报退网，再到回归网络，沈巍一方面感恩网友的关注，一方面也承认网络是个让人琢磨不透的东西，“我是年过半百才搭上‘末班车’，在其他路走不通的情况下，勉强找到了一条曲径小路，这条小路正好是这段时间人们所热衷的一条，我一路坎坷地走到今天，三年了，我不知道自己还能走多远，但我要走下去的话，一定是与众不同的，是真正能留下痕迹的，将来回首看是有价值的，而不是拿一百万作为标准。”

如果有机会，沈巍希望能去大学进修，“中文学好了，我准备报个英国文学专业、欧美文学专业、西方法律专业。白天进修，晚上开直播，给大家介绍一些我们所不知道的东西。”