网红自曝一天带货2亿净赚400万，成都税务部门介入调查

来源：北京青年报

作者：戴幼卿

近日，网红主播“彩虹夫妇”自称其一场带货直播总共卖出2.3亿元（人民币，下同，4700万新元）。对此，网友质疑其带货的销售数字是否真实的同时，该主播是否依法纳税也引发关注。据悉，“彩虹夫妇”主播拥有936.6万粉丝，已绑定“彩彩就是虹”企业店。8月4日，北京青年报记者从国家税务总局成都市税务局稽查局了解到，税务稽查部门已接到关于该企业税收情况的实名举报，成都市税务局最近已在关注“彩彩就是虹”企业，对举报情况已介入调查。

网红主播自称一天带货净赚400多万

8月3日，某短视频平台网红主播“彩虹夫妇”发视频自曝一天带货2.3亿，净赚400多万元引发关注。视频中，“彩虹夫妇”主播称，一天带货2个亿，抛开所有开支，大概挣了400多万元。“上一场我们总共卖了2.3亿元，其实在开播之前我们就算过，如果我没有卖到1.1亿元左右，那我们就是亏的。因为上一场的成本很高，福利加福袋，加上投流（投放广告为直播间吸引流量）一共花了1000万出头。有30%左右的产品是没有佣金的，70%左右是有佣金的。而且上一场卖的都是耳熟能详的牌子，所以佣金相对比较低，综合下来大概10%左右。”

此外，“彩虹夫妇”主播称，这场带货直播的收入中，他们捐款、捐物资大概花了近100万，相当于一天纯赚300多万，“这个收入确实比较多”。

看到“彩虹夫妇”算的这笔账，有网友质疑其是否真的一场带货直播能卖出2.3亿元、赚400多万元，也有网友关心其赚这么多钱是否依法纳税。

税务部门已接到实名举报

北青报记者注意到，“彩虹夫妇”账号已绑定“彩彩就是虹”企业店。“彩彩就是虹”企业店的营业执照显示，该企业全称为成都彩彩就是虹信息科技有限公司，坐落于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区，成立于2020年12月4日，注册资本100万元，法定代表人为孙彩虹，经营范围包括市场营销策划、食品互联网销售、化妆品零售、化妆品批发、日用品销售、箱包销售、鞋帽零售、文具用品批发、珠宝首饰零售、体育用品及器材零售等。

据第三方企业信息查询平台显示，该企业人员规模小于50人，有7人参保，纳税人资格类型为增值税一般纳税人。

8月4日，北青报记者从国家税务总局成都市税务局稽查局了解到，税务稽查部门已接到关于该企业纳税情况的实名举报，成都市税务局最近已在关注“彩彩就是虹”企业，对举报情况已介入调查，具体情况还在调查中。

当事主播拥有900多万粉丝

“彩虹夫妇”在某短视频平台拥有936.6万粉丝,据“彩虹夫妇”发布的视频显示，他们是一对“90后”夫妻，丈夫叫郭斌，妻子叫孙彩虹。据孙彩虹自述，她与丈夫是高中同学，丈夫比她小三岁，到如今已相恋11年。两人经过8年恋爱长跑，从校服到婚纱，现育有三个孩子。婚后夫妻俩靠卖保险为生，三年内从试用业务员连升五级双双晋升为高级经理。

2020年“彩虹夫妇”开始拍摄短视频，凭借“女追男”“姐弟恋”的经历吸引了不少粉丝。过往直播中，“彩虹夫妇”主要销售家居日用、母婴、食品饮料等平价产品。其最近一场直播爆款产品包括护发素、自热火锅、棒棒糖、瓜子等，单价从9.9元到99.9元不等，产品页面显示的“已售”数量从700多到1万多不等。

“彩虹夫妇”账号的直播动态显示，他们刚于8月3日举行过“彩虹生日大场”直播，从9时53分到23时41分，总共分三个时段进行了约13个小时的直播，每场卖商品上百件。其7月22日的“出月子特大场”直播分两个时段共持续约4小时，每场卖60多件商品。

据直播电商数字营销服务平台蝉妈妈统计，“彩虹夫妇”主要的带货商品为日用百货，粉丝量级和带货水平均属于头部达人，最近30天直播8场，场均销售额为3831.1万元。在8月3日达人带货榜中，“彩虹夫妇”以7502万直播销售额排第一，销售额是第二名的三倍多。