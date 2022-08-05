“Z世代”夫妻留学归来传承安徽“老字号”

来源：中新社

作者：吴兰 储玮玮

走进安徽芜湖益然香木榨文化产业园，一座有着数百年传承的木榨油工坊内，阵阵油香扑鼻而来。

在工坊的木榨车间里，铁榨槌用钢丝绳吊在房梁上，许元诚熟练地走步，借助身体的力量晃动起450斤的铁槌，沉重的撞击发出有节奏的“咚咚”声，便见一缕缕金黄色的香油顺着木槽缝儿缓缓地流到油槽中。

自称还是“学徒”的许元诚，出生于1998年，是芜湖古城油坊巷许氏“溢香油坊”第五代传人。他的父亲许祚文是安徽省级非物质文化遗产项目——皖南木榨油技艺的代表性传承人。

皖南木榨油技艺有十余道工序，每一道工序全靠技艺来完成。

2015年，许元诚前往美国读书，从罗格斯大学市场学专业毕业后，从事零售业相关工作。

胡婷是一位地地道道重庆“辣妹子”。大学期间，与许元诚一起组织参加中国学生学者联谊会的各类活动，推广中国传统文化。在异国他乡，志同道合的两人日渐亲密，结为夫妻。

2021年，两人回到芜湖市湾沚区六郎镇，接下振兴百年“老字号”担子。

在海外越久，越能感受到文化自信带给我们的自豪感，所以希望能守住‘根脉’，更好地发扬传统文化。”许元诚说，当下从事木榨油的师傅们年岁渐高，传统技艺急需年轻一代人传承弘扬。

中国的美食、文字、服饰、歌舞……我们都向外国同学展示过，很受欢迎。”胡婷说，这坚定了她传承发扬中国传统文化的信心。

回乡守护“老字号”也曾遭受过误解，但他们选择了坚持。

“越跟老手艺人朝夕相处，越能真实感受到传统技艺的可贵之处。”许元诚说，传统木榨制油杜绝过度精炼，每一滴油都源自天然油籽的纯手工榨取，这种纯天然无添加的食品和文化类产品，也正受越来越多人的关注和青睐。

现在，许元诚在担负着传承制作技艺的同时，还携手爱人“触网赶潮”，用新知推广“老字号”，从市场定位、产品研发、新媒体推广到电商运营......他们力将自身所学专业知识运用其中。

“我们一个是‘数字型’头脑，一个是‘情感类’头脑。”胡婷说，两人分工明确。

今年3月，两人开始尝试以传播文化内容为主的直播。“客户群体从只有安徽地区，扩展到广东、上海、湖南等地。客户群体年龄段也从平均55岁降至35岁。”许元诚说，一个半小时直播，总观看人数平均为20万。

面对未来，两人满怀信心地计划着朝“电商+新媒体”方向发展。“中国的乡村有巨大的蓝海等待年轻人来挖掘和发展，希望更多青年人参与到文化传承与乡村振兴中，为活力乡村助力。”许元诚说。