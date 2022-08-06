降水量创纪录、堤坝溃口，辽宁因何暴雨不断？

来源：中新网

受两轮强降雨影响，辽宁盘锦绕阳河发生有水文记录以来的最大洪水。8月1日，绕阳河盘锦段发生溃口。目前，辽宁因洪涝灾害已累计转移七万余人。

记者了解到，入汛以来，辽宁降水为近30年历史同期最多，是何原因？

辽宁多地洪涝 直接经济损失13.75亿元

受7月7日、7月28日两轮强降雨影响，绕阳河发生有水文记录以来的最大洪水。

8月1日6时，绕阳河左岸曙四联段穿堤管廊出现严重透水。盘锦市防指启动防汛I级应急响应，紧急调集人员及物资抢险，但堤坝仍于10时30分发生溃口，溃口宽度约20米。2日早晨，溃口宽度扩大至约50米。

4日，辽宁省防汛抗旱指挥部发布消息称，截至8月3日，辽宁省沈阳、鞍山、丹东、锦州、阜新、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛等9个市31个县（市、区）235个乡镇（街道）发生洪涝灾害，受灾人口46.84万人，农作物受灾面积12.15万公顷，倒塌及严重损坏房屋341间，一般损坏房屋1662间，直接经济损失13.75亿元（人民币，下同）。

救援情况如何？

辽宁转移7万余人

据盘锦市防汛抗旱指挥部消息，截至8月4日，绕阳河已持续超警37天，防汛抗洪到了最紧要关头。295支抗洪抢险队伍昼夜奋战，抢修、加固第二道和第三道堤坝。

据央视新闻报道，4日下午，绕阳河堤坝盘锦曙四联段南侧堤坝道路已经抢通，夜里南侧溃口处作业平台修筑完毕，开始进占。截至5日上午11时，南侧堤坝已向前修筑7米。

北侧堤坝由于地势较低、路况较差、作业环境相对复杂，抢通道路的速度受到较大影响，目前正在抓紧施工。5日下午到晚上，可能会迎来南北两侧双向封堵的关键节点。

此外，中国国家减灾委、应急管理部4日启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众生活救助等救灾工作。

据报道，7月28日以来，辽宁累计转移75495人，未返回人员8531人，其中，阜新333人、盘锦8198人。

截至5日，盘锦全市累计转移1931户、8203人，其中自行转移6671人、集中安置1532人。

绕阳河为何溃口？

入汛以来出现13轮暴雨过程

7月以来，北方多地暴雨引发关注。记者获悉，7月中国出现6次区域性暴雨过程，4次发生在北方。

辽宁降水量更是比常年偏多。沈阳区域气候中心副主任、正高级工程师龚强表示，入汛以来（6月1日至7月31日），辽宁省平均降水量417.8毫米，比常年同期偏多67.6%，超过夏季降水总量，为近30年历史同期最多，1951年以来历史同期第二多。

其中，共出现13轮暴雨过程，为历史同期最多。7月28-30日，出现辽宁省今年入汛以来持续时间最长、强度最大的一次区域性暴雨过程，强降水极值主要出现在绕阳河流域附近。

龚强介绍，入汛以来，降水量较常年同期偏多1倍以上的区域主要分布在阜新、沈阳、锦州和盘锦北部地区。其中，绕阳河流域多站降水量为历史同期最多。

绕阳河溃口所在的盘锦地区，入汛以来降水量490.9毫米，比常年同期偏多1.1倍，为1951年以来历史同期第二多。盘锦本站降水量519.5毫米，比常年同期偏多1.1倍，为1951年以来历史同期最多，超过夏季降水总量。

降雨为何偏多？还有吗？

未来10天还有两次

龚强表示，辽宁的主汛期通常在“七下八上”（7月下旬到8月上旬），但今年降水量异常偏多。一是因为辽宁夏季降水年代际变化特征明显，近两年辽宁降水进入一个偏多阶段。

此外，赤道中东太平洋拉尼娜事件持续，印度洋海温偏暖，北大西洋海温三极子呈正位相，影响中高纬大气环流，东北冷涡偏强，导致6月降水偏多。进入7月，西北太平洋副热带高压北界位置明显偏北，有利于水汽输送，冷暖空气频繁交汇，加剧7月降水异常偏多。

至于未来这种情况会不会成为常态，龚强认为，要随时关注大气环流的变化。

未来一段时间，辽宁还会继续强降雨吗？沈阳中心气象台副台长、正高级工程师阎琦表示，预计未来10天辽宁有2次较强降雨过程，同时伴有强对流天气。

专家提醒，东北地区降雨持续时间长，落区重叠度高，致灾风险加大，需加强山洪地质灾害，中小河流洪水和城乡积涝防御工作，并防范强对流天气带来的不利影响。