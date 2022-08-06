看过学习困难门诊 “学渣”真能变学霸？

来源：华西都市报

不去培训去看病，这个暑假“学习困难”门诊火了。近段时间，中国一些城市的学习困难门诊就诊预约“一号难求”。比如，复旦大学附属儿科医院的学习困难门诊号源紧张到上了热搜，南京、武汉、厦门等城市的儿童医院，此类专科门诊均处于超负荷状态。

那么，学习困难到底是个什么病？去了“学习困难”门诊看病后，“学渣”真能变“学霸”么？

调查 儿科医院“学习困难”门诊 两年已接诊1500多个孩子

最近，一幅“学习困难”门诊的图片上了热搜。上海一市民在复旦大学附属儿科医院就诊时，在候诊区拍下了“学习困难”门诊的叫号情况并发到了微博上，这张图片一下子火了起来。有的家长看到这个门诊后很好奇，有的家长则充满疑惑：“学习困难”也能到医院去看病？

记者从复旦大学附属儿科医院了解到，“学习困难”门诊确有其事。该院相关门诊于2020年9月开设，每周四下午开诊，近两年来已接诊和帮助1500多名学习困难的孩子。

“学习困难是一个在很多因素的作用下，造成孩子学习状态不好、成绩不良的结果。国内外研究报道学习困难的发生率为20%左右，男生比女生的数量更多一些。”复旦大学附属儿科医院心理科主任、“学习困难”门诊负责医生朱大倩介绍，造成孩子学习困难的原因有很多，除了家庭教育的原因外，学习困难可能由各种神经发育问题、情绪和精神心理障碍、文化和环境不利因素等造成。

无独有偶，武汉多家医院也开设有相关门诊，如武汉儿童医院、武汉市武昌医院、武汉市精神卫生中心等。今年暑假以来，“学习困难”门诊量攀升，不少家长带孩子来求助。武汉儿童医院康复医学科特意将“学习困难”门诊独立开诊，7月的门诊量已经突破1000人次。

那么，看了“学习困难”门诊的孩子，效果究竟如何？

声音 有些孩子学习遇到困难 只因家长期望值过高

据武汉儿童医院康复医学科负责人朱红敏介绍，今年暑假不少家长来门诊“诉苦”，说孩子太调皮，家长经常气得心慌、血压升高，亲子关系越来越差，不得不前来求助。

“很多孩子并非调皮、主观上不爱学习，而是因为遭遇了这样那样的‘障碍’。”朱红敏介绍，有些孩子遇到了神经发育问题造成的学习困难，除了多动症外，还有包括阅读障碍、书写障碍、数学障碍等在内的学习障碍，以及部分孩子可能患有自闭症、癫痫、精神发育迟缓等疾病。此外，还有些孩子因为家庭变动、转学、校园人际关系等原因导致心理问题，从而影响到学习。

她说，家长看到表面上孩子学习出现问题，有的认为孩子调皮、不爱学习，有的直接下定论认为孩子是学习能力有问题。实际上，确认孩子存在学习困难，需要经过规范化诊疗。到医院来就诊后，医生除了问诊、观察孩子外，还会安排孩子接受注意力评估、智力评估、感统评估等，综合判断孩子的状态；有些孩子还需要抽血、筛查听力、做脑电图及磁共振等检查，来判断是否患有其他疾病引发学习困难。综合这些检查结果，明确诊断后，再对症开方。

有趣的是，有些孩子被家长带来看“学习困难”，却被朱红敏劝回：家长对孩子期望值过高，孩子稍微表现不佳，就认为是学习有困难。其实孩子很正常，反而是家长需要多放宽心。

朱红敏介绍，上周自己接诊一位6岁男孩，这个孩子即将升读小学，家长总觉得孩子注意力不集中，看一会儿绘本就闹着要出去玩，担心影响今后学习，希望能“纠正”。经过检查，孩子集中注意力时长能达到15分钟，与他所在年龄段指标相符，朱红敏认为不需要干预。

朱红敏说，7月初她还接诊过一位二年级男生，孩子的妈妈焦虑不已，认为孩子“病了”。经过检查和评估，男孩很健康，各项发育指标也都在正常范围内。朱红敏劝慰家长：孩子并没有“生病”，偶尔一次答题没答上，很正常，可能是知识点没掌握好，或者其他偶然因素影响，找出原因后调整即可。“家长期望值高、太焦虑，反而可能‘传染’孩子”。

建议 “学习困难”需要被正视 但千万别当它是“万能药”

记者了解到，戳中众多网友心坎的“学习困难”门诊，并不是突然“一号难求”，而是开设至今一直很“抢手”，每周的门诊几乎都是约满状态。很多人关心的是，看过这个门诊，就能从“学渣”跻身“学霸”？对此，朱大倩医生说，的确有一部分“多动症”孩子在药物治疗后变成“学霸”。但她强调：“没有那么快，因人而异，门诊首先是帮家长理清楚孩子学习困难的原因是什么，然后对症治疗、综合治疗。”

专家建议，孩子遇到学习困难、心理困境，在专业人士的指导下，能够对症下药，冲破心理障碍是一件好事，“学习困难”也需要被正视，但千万别当它是“万能药”。

“学习困难门诊火了，来看门诊的家长和孩子多了，这是好事，说明大家对孩子的心理行为能力更重视，知道通过正确渠道来关注孩子，及早干预。但同时，家长也要注意避免落入误区。朱红敏医生说，还有些家长认为，带孩子到学习困难门诊看病，就能立竿见影地解决问题。其实，遭遇学习困难的孩子，经过正规的治疗，包括药物治疗、行为治疗、专业的康复训练等，家长、学校、医院联合干预，能最大限度地发掘孩子的学习能力，取得更理想的学习成果。但这是个循序渐进的过程，需要一定的时间，家长切不可心急。

也有人认为，在专业人士的指导下，家长才最需要静下心来观察孩子，也好好观察一下自己的状态。如果家长自身陷入打鸡血式教育陷阱和教育“军备竞赛”，那么，不论是“学习困难”门诊还是所谓的“聪明药”，都不能缓解家长内心的学习内耗。面对“学习困难”门诊，家长须多留个心眼。在孩子学习问题上，有病治病，也别没病找病。