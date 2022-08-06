“想一想”就能减肥？神秘的“正念”究竟是什么

来源：中国青年报

对减肥这件大事，据说现在有一种流行方式叫“正念减肥”。简而言之，就是“倾听”自己身体的声音，通过冥想来控制饮食的冲动，调动所有感官去感受眼下所吃的每一口食物，不再以贪心来饮食，而以满足身体所需为目的。想着想着，吃着吃着，就瘦了，听上去是不是很美好？

当下，市面上满目都是打着“正念”旗号的训练课程，称正念不仅可以减肥，还能延缓衰老、调节失眠、减轻职业倦怠……简直“包治”都市年轻人的各种焦虑。但正念真的有那么神吗？正念究竟是什么？为此，中青报·中青网记者专访了北京师范大学心理学部副教授曾祥龙，他致力于正念与冥想的研究。

曾祥龙介绍，正念冥想是一种特殊的冥想。很多传统都有各种冥想，比如佛教的禅定、道家的打坐、儒家的静坐等，都算是冥想。各种冥想的共性，可能也是唯一的共性，就是它们都会集中精力进行某种心理操作；而不同冥想的特性，就是具体心理操作的差别。冥想有很多种类，彼此差异较大，有的会觉察呼吸、有的想象某些对象……

而正念的心理操作，就是如实“觉察”——它不创造和改变对象，而是强调如实地观察事情本来的样子。比如，“身体扫描”作为正念冥想的基本形式，强调对身体感受的如实“觉察”。正念包含了几个主要元素：有意识的“觉察”、专注于当下、非评判。意思就是，在这样的心理过程中，要有意识地去觉察当下发生了什么，并且对感受到的感觉不加以评判。

“正念冥想的目的就在于，通过觉察自己内心的状态，并且学会接纳这些情绪、思维，从而达到情绪调节。”曾祥龙说。

那么，正念真的可以减肥吗？曾祥龙说，更客观的描述是，“正念可以让人们对进食的过程有更好的觉察，这有利于意识到进食量等；再者，正念能够让人接纳自身的进食冲动，也可能帮助人们远离甜食等的诱惑。也就是说，正念冥想确实能培养一些习惯与能力，帮助人们改善进食，过上更健康的生活；但也不是直接通过冥想就减肥，或者像一些宣传所说‘想一想，吃一吃，就能减肥’”。

类似的原理，也可以用来描述正念对职业倦怠的作用，比如正念通过降低压力（倦怠的重要前因）、提升自我控制（让人们更好地应对问题），从而降低职业倦怠。

曾祥龙介绍，心理学界对正念的研究和应用，从上世纪70年代美国心理学家卡巴金（Kabat-Zinn）对正念冥想的应用，到上世纪90年代-2000年前后，出现了一批经典的正念疗法，后来运用到各种日常领域；2015年开始出现了第二代正念干预。

第一代正念干预，集中于处理消极心理，甚至是针对某些特定精神疾病；而第二代正念干预，则在正念冥想之外融入了更多其他练习，也更明确地强调这是一种精神生活方式，而不只是情绪调节或治疗疾病的技术。

有人质疑，正念是否太强调“主观”的力量？对此，曾祥龙说，这不只是正念的问题，而是所有心理学干预的问题。“心理学是重要的，也是次要的；是次要的，也是重要的。”曾祥龙说，“正念和其他基于个人的心理干预，确实能够带来很多帮助，但不能解决一切问题。心理问题有多方面的原因，比如社会经济与文化的因素。”

在这满目美食的炎炎夏日，也有一些非正式的正念练习，比如带着正念吃葡萄干。曾祥龙也曾在互联网上发布过正念进食的科普视频。总之呢，正念减肥有效果，但不会像魔法那样速效瘦身。无论如何，管住嘴、迈开腿，健康生活要靠我们自己的努力。