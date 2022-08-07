来源：中国《经济日报》

作者：雷雨田

近期，中国多个网络平台先后上线IP属地功能，网络空间内一些借助虚假地址、虚假信息、虚假人设等非法牟利的“李鬼”，在阳光下现出原形。由此也催生出一门见不得光的生意——付费IP代理网络黑产，应当引起人们警惕与重视。

为营造清朗有序的网络环境，一段时间以来，各大平台依法依规显示IP属地，此间，打着海外代购旗号贩卖假货的“海外博主”现出真身、以旅途内容为噱头收割流量的“旅游博主”露出马脚、冒充真实用户漫灌好评的“水军”浮出水面……没承想，非法IP代理服务随之“粉墨登场”。每月花费数元到数十元（人民币）不等，网络“李鬼”们即可任意修改真实IP属地，藏起本已显形的真面目，继续施行见不得人的勾当；还有部分群体因保护个人隐私的需要购买非法IP代理服务，以隐匿账号真实属地。无论事出何因，这一举动不仅具有一定的违法违规风险，更将购买者置身于隐私泄露、安全失守的隐患中。

付费IP代理等网络黑产肆意生长，不仅不利于净化网络生态、稳定线上秩序，而且直接损害广大网络用户的切身利益，甚至削弱网络空间对用户的吸引力。扯下“李鬼”IP的假面，必须对非法IP代理、伪造服务场景、刷单刷评等乱象进行有效治理，着眼根本、多方参与、多措并举破除网络黑产滋生的土壤。

破除网络黑产，首先要完善数字法治体系，加力网络空间监管。近年来，职能部门持续织密法治网，发布了一系列相关法律法规，8月1日起正式施行的《互联网用户账号信息管理规定》，细化了IP地址归属地公开、实名制等方面规则，为各方更好落实要求提供了明确依据。同时，监管部门对网络黑产的打击整治力度持续加大，公安部网安局近日召开全国公安机关网安部门“百日行动”视频推进会，要求重拳打击、重拳整治动态IP代理等容易滋生违法犯罪的互联网重点应用。

破除网络黑产，重点应规范从业人员行为，强化社会教育引导。凝聚人心、达成共识，筑牢面向网络黑产的群防群控网络，是防范网络黑产危害市场的有力武器。一方面，互联网行业要进一步提升平台及从业人员的社会责任感，明确树立从业行为规范，形成以遵纪守法、创新创造为荣，以从事黑产、投机取巧为耻的职业荣辱观，让造假售假的“李鬼”们无所遁形。另一方面，社会各界应各尽其职，充分宣传网络黑产的危害，培养广大用户自觉抵制网络黑产的意识。

破除网络黑产，离不开行业企业合力封堵，聚力发展数字安全。互联网业态内各企业应通力配合，比如，电商平台加强识别、及时下架网络黑产服务或产品，搜索引擎重点监控、精准封禁网络黑产营销相关关键词，等等。作为数字经济行稳致远的基础，数字安全应当引起社会广泛重视，只有构建起一张行之有效的安全防护网，对网络黑产露头就打、连根拔起，才能更好遏制其层出不穷、禁而不绝的乱象。