中国15省人口负增长，哪些省份依然“能生”

来源：“新京智库”微信公众号

作者：朱昌俊

近期，关于中国人口发展形势，有两个消息值得关注。

一是，日前，《求是》杂志刊登署名为“中共国家卫生健康委党组”的文章指出，随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，总人口增速明显放缓，“十四五”期间中国将进入负增长阶段。

这是官方口径，第一次宣布中国总人口将负增长。

二是，近段时间，全国有29省份陆续公开了2021年出生人口数据。

其中，有14个省为人口正增长地区，15个省为人口负增长地区。

结合这些省份的人口数据，我们可以更具象地了解当前中国人口发展形势的真实情况。

1 哪些省份出生人口最多

从出生人口规模来看，2021年，出生人口最多的十大省份为：广东、河南、山东、四川、河北、安徽、广西、江苏、湖南、贵州。

其中，出生人口百万大省仅有广东一个；其余，河南、山东、四川、河北、安徽，这五省的出生人口也超过了50万。

从地域分布看，这十大人口出生大省中，仅广东、山东、江苏，算是东部经济强省。其余绝大多数都是中西部经济相对较弱地区。

当然，这些省份出生人口规模大，主要还是因为人口基数大。比如，根据第七次人口普查，这些省份中，仅广西、贵州两省不是位列常住人口前十。

不过，即便都是人口出生大省，其内部的人口出生变化情况也有很大区别。

比如，湖南、河北、河南、安徽2021年的出生人口较2017年已经下降了40%以上。降幅最高的山东，更是达到了57%。出生人口从2017年的174万降到了2021年的75万。也就是说，短短五年时间，山东的出生人口就减少了一半多。

事实上，作为出生人口第一大省的广东，也出现了明显的“生不动”迹象。2017年，广东出生人口为151万，但到2021年，也跌落至118万，足足减少了30万以上。

不出意外，用不了多久，中国年出生人口超百万的省份，可能就会彻底消失。

2 出生率只是决定因素之一

当然，出生人口规模，只是一个地方常住人口增长的一个方面。同样是人口出生大省，但常住人口变化情况可能有天壤之别。

典型如广东和河南。2021年，广东和河南出生人口位居全国一、二位，前者出生了118万人，后者为79.3万。

同期，广东常住人口增加了60万，河南则减少了近60万，抛开死亡率差距，另一个非常重要的原因就是，广东收获了大量的外来人口，而河南则是人口流出大省。

因此，即便是在同等的出生率条件下，不同省份的人口发展情势也会有很大区别。像广东、浙江等人口净流入大省，它们的人口压力相对要小得多，而像河南、湖南等人口净流出大省，应对人口出生率危机则要复杂得多。

另外，还要指出的一点是，越是人口净流入大省，它的出生率也往往更高。如广东2021年的人口出生率接近10‰，在全国仅低于少数几个省份，这里面就与其人口净流入量大相关。

因为，人口跨省流动，主要以年轻人为主，而这个群体又往往是适龄生育人口。因此，他们不仅本身带来了常住人口增量，更带来了“下一代”，对稳住一个地方的人口出生率能够发挥一定的托底作用。

与此对应的是，人口净流出大省，由于年轻人外流，则失去了更多的适龄生育人口，人口出生率也面临更大的压力。

当然，就现实来看，我们发现浙江、江苏等人口净流入大省，它们的人口出生率也并不高。这其实主要是因为，它们自身的老龄化程度和城镇化水平较高，从而部分抵消了外来人口对于出生率的贡献。

也就是，这些省份老龄化程度高、生育适龄人口少导致了人口结构的老化。若没有外来人口的贡献，实际生育率将更低。举例来看，根据第七次人口普查，广东60岁以上人口占比仅有12.35%，而浙江和江苏分别达到了18.70%和21.84%。这背后的差距很明显。因此，同样是沿海发达省份，但出生率也会因为老龄化程度的差别而出现较大差异。

3 各省出生率差异有多大

从上述信息，我们可以总结各地人口发展的一个基本面情况。

一是，人口出生率的下降，或者说出生人口的减少，是全局性的，而并不只是个别地方的情况。典型如广东、河南、山东等这些人口大省，同时也被称为“最敢生”的省份，它们的人口出生率和人口出生规模，也均在不同程度下滑。

这与“‘十四五’期间中国将进入人口负增长阶段”的结论，形成一种呼应。

二是，尽管整体人口出生规模都处于下滑状态，但不同省份的差距还是挺大。比如，西藏、贵州、宁夏、青海四地的人口出生率依然维持在10‰以上，贵州更是超过12‰。

但辽宁、吉林、上海、黑龙江，2021年人口出生率已经跌至5‰以下，甚至，黑龙江已经不足4‰。

并且，需要特别注意的是，在人口出生率垫底的四省市中，东北地区三个省份全部入列，它们同时也均是常住人口负增长省份。

2021年，东三省常住人口共计减少了接近100万。一个更值得注意的信号是，哈尔滨成为全国首个人口负增长省会城市，并且在2021年跌出了人口千万城市阵营。自此，东北地区已经再无人口千万城市。

一般而言，省会城市作为全省的经济中心，至少可以吸引省内其他地区的人口，从而确保城市人口的“稳增长”。哈尔滨这一“例外”提醒，不能低估极低生育率对于一个省份人口的整体影响程度。

4 这些省份为何依然“能生”

很多人关心，在当前整体人口出生率下滑背景下，那些依然“能生”、人口发展形势相对较好的地区，到底有何特征呢？

前面说过，以2021年为例，人口出生率保持在10‰的地区有西藏、贵州、宁夏、青海四地。如果再加上人口自然增长率相对较好的地方，其实还包括广东、广西（人口自然增长率均在2‰以上）。

这些地方有几个明显的特征。其一，多数地方都属于少数民族聚居地。这些地方的计生政策一般比较宽松。因此生育观念相对开放，人口结构也比较利于生育。

其二，大部分都属于经济相对较弱地区，城镇化率较低，像西藏、贵州、广西等，城镇化率都低于全国平均水平，这意味着传统生育文化得以更多保留，“少子化”趋势相对不明显。

其三，广东省，是一个比较特殊的存在。一方面，它虽然属于沿海发达省份，但是内部发展并不那么均衡，像粤北、粤西这些经济不够发达的地区，依然保留了一定的传统生育观念，同时这些地区的宗族文化比较深厚，使得生育率的下降相对要缓和一些。

另一方面，前面也说过，广东是全国人口净流入第一省，大量年轻人口流入，也增加了广东的适龄生育人口基数。

不过，随着城镇化的推进，以及养育成本的增加，这些地方的出生率也在下降，只是相对没那么剧烈而已。

还要注意的是，像西藏、宁夏、青海这些高生育率的地区，本身人口基数不大，这使得它们的人口增长实际对全国的人口大盘影响不大。如根据第七次人口普查数据，从2010到2020年的十年时间里，“最能生”的西藏、青海、宁夏，常住人口也仅仅增长了不到200万人。

因此，要整体提升生育人口规模，保持适当人口增长，那些人口大省无疑扮演了更重要的角色。通过综合施策，挖掘它们的生育潜力，更值得重视。