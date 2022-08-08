900年历史万安桥被烧毁，文物古建如何“万安”？

来源：澎湃新闻

作者：余寒

8月6日晚，中国全国重点文物保护单位、国内现存最长木拱廊桥——福建宁德屏南万安桥突发大火，火情当晚被扑灭，桥体已烧毁坍塌，无人员伤亡。

万安桥始建于北宋，距今已超过900年。作为全国木拱廊桥之最，万安桥于2006年列入“闽东北廊桥”之一，成为第六批国家重点文物保护单位；2012年入选中国世界文化遗产预备名单，具有重要的文物保护和科研价值，如今在大火中毁于一旦，令人痛心。

目前，当地公安部门已介入。到底是何原因失火，哪个环节出了消防漏洞，无论如何要调查清楚。

事故再次敲响了文物保护的警钟。很多历史文物，尤其是木质结构的桥梁建筑，耐火性较差，一旦发生火灾，火势快速蔓延，会对建筑造成毁灭性的损伤，所以在消防上必须做到严丝合缝、滴水不漏。

近些年，大理古城、丽江古城、铜仁川主宫等地发生的火灾，引发全国关注。具有几百年历史的文物建筑只剩下残垣断壁，文化经济损失巨大。2019年，针对21起文物火灾事故，国家文物局专门发布通报，要求落实安全责任，强化消防措施。2021年发布的《文物建筑和博物馆火灾风险防范指南及检查指引》（试行），也专门明确了文物建筑、博物馆的火灾风险防范和检查。

万安桥是国家的重点文物保护单位，关于消防安全的这些制度指引，在日常管理中更应得到严格落实。

据报道，宁德市文旅局文保科一位工作人员提到，在此前检查工作中，曾发现过万安桥存在消防设施被破坏的情况。这一细节值得引起重视：消防设施被破坏，是意外还是人为？破坏后，有关部门有没有及时更换消防设施？此次失火是否与此相关？与此对应的一个画面是，在流传的救火视频显示，万安桥上没有布设消防水管、灭火器稀缺，只有民众用水桶救火。网传画面是否属实、谁应对此负责，要有一个说法。

另外，2021年7月，屏南县法院、文旅局、保险公司等多个部门签约了廊桥文化遗产保护司法协作，这也是福建省首例“司法+保险”保护古廊桥模式，万安桥被纳入其中。按照协议，在一年期内，因火灾等原因造成廊桥毁损，产生的修复费用或原址重建的费用由保险公司赔偿，每座桥投保金额为100万元。如今协议期限刚过，万安桥就发生火灾。此前的协议是否续签？后续万安桥又该如何保护？

万安桥在历史上也曾遭焚毁，后被重新修葺，此次火灾后当地也表示会重修。但文物建筑的一大魅力就是它自带历史文明的积淀，即便重修，也只是现代工艺的作品，一些历史痕迹甚至重要标识损毁了就无法复原，再多的惋惜都挽回不了。

一座拥有近千年历史的古桥，在20分钟内就遭大火毁灭。文物建筑就是这样脆弱——即便经历风吹日晒雨淋，经历千百年的岁月洗礼，一次消防上的漏洞可能就毁掉所有。

所以要再次强调，文物建筑保护容不得半点“火星”，消防安全必须提升到最高等级，消防设施和日常的防火工作必须保证时刻在线。

对于此次事故，一方面要调查清楚失火原因，着手做好善后修复工作，另一方面，该追究的责任要严格追究，该整改的要从严整改。汲取教训，严防火患，那些承载历史记忆和文化情感的文物建筑，才不会在现代文明的进程中被轻易损毁，成为永久的遗憾。