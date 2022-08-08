静态管理后，三亚的景区和酒店正在做什么？

来源：新京报

作者：郑艺佳

8月6日，三亚宣布全市实行临时性全域静态管理，旅游业也按下“暂停键”，约8万名游客滞留三亚。为响应疫情防控安排，三亚旅游景区也自8月起陆续宣布暂停运营。据不完全统计，目前已有16家三亚景区发布停运公告。



三亚海昌梦幻海洋不夜城为三亚海棠湾最早宣布暂停运营的景区之一，自8月2日开始已经暂停营业，园区所有游乐项目、餐厅、商铺均已处于关闭状态。因景区没有酒店配套，暂无滞留游客留在景区。而对于已经购买游乐项目门票但未使用的游客，景区已告知游客可按照原购买路径申请退票。

景区工作人员告诉新京报贝壳财经记者，在疫情暴发这段时间，景区所处海棠区实行静态管理。因此景区提前安排相关员工24小时驻守岗位，负责定期对园区进行环卫消杀、水生维生系统维持、海洋生物保育以及景区安全保障等工作。现景区内尚有海豚、海龟、海狮等海洋生物生活在此，目前有一个10余人的生物保育团队仍在坚守岗位，每天负责海洋动物日常生活，包括定期喂食、身体检查、水质检测、场地清理等，以确保在当前疫情环境下，生活在景区内的海洋动物仍能拥有正常的生活环境和丰荣福利。



除了生物保育人员外，景区还留有安保安监、工程设备等近20名员工。据介绍，对于驻留景区的工作人员，景区方也在全力做好后勤保障，提供日常所需生活物资。



据悉，在本轮疫情暴发前，三亚海昌梦幻海洋不夜城7月平日日均接待游客在3000人左右，周末在4000人左右。



除了景区，三亚当地住宿业也在行动。今日，三亚旅游酒店行业协会向三亚旅游酒店行业发出倡议，提议积极配合政府相关部门做好滞留游客的接待服务，不哄抬房价、变相提高房价或者拒绝游客续住。



三亚某高端度假酒店相关负责人表示，该酒店已第一时间结合政府的管控要求，向游客公示建议，例如提前查询航班是否取消、落地城市是否要求隔离等，以便游客做好相应准备，也可更安心地配合政府的要求。在员工方面，酒店人力部门也已提前安排好了酒店食宿，保障运营需要。“当前酒店的游客反馈还不错，情绪平稳。”这位负责人说。



在对酒店和景区的采访中，各界均向新京报贝壳财经记者表示，相较于此前4月时的疫情，本次对于疫情的应对，三亚各界的反应均更加成熟、更有经验。有相关从业者表示：“这次管控速度非常快，也相对更加灵活，我已经居家办公几天了，物资补给一切正常。”另有从业者表示，在疫情暴发逾两年来，三亚乃至海南对疫情的防控工作始终“在线”，企业也已对疫情有了一套应对机制。