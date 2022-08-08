孩子没有失败妈妈却输了

来源：极目新闻

作者：徐汉雄

8月6日中国网的一则视频显示，近日，安徽一名男生中考只考了523分，没能考上当地的重点高中，查完成绩后的妈妈崩溃痛哭，随后满脸愤怒地将满墙奖状撕下。

这则新闻上了网络热榜，网友的点评过万。视频中，撕下的奖状被堆成一叠，可见当妈妈的失望之情。网友对此议论纷纷，表示不能以一次成绩来论成败，没有考上重点，上普通高中，一样还有考大学的机会啊，不必如此反应过激。

那些奖状看上去，相关字样显示有2015年的，有2019年的，有期中考试，有期末考试。如果奖状都是真的，事情也是真的，不免令人唏嘘。那些奖状记录了孩子一步步地成长。可以说，一张张奖状，都是辛苦与付出的见证，满纸荣誉，也是满纸的用功。奖状有名次，也有分数。有第一名，也有第二、三名的，有张标记了563分。此次中考只考了523分，确实没有反映出平时的成绩，家长一时接受不了，也正常。

孩子的妈妈显得失望，也崩溃，但还是保持了一定的理智。她将奖状从墙上撕下，并没有将奖状撕毁。可能是觉得，孩子没有考上重点高中，脸上无光，奖状已不配给挂在墙上显耀了，只能撕下来收着。

往事不要再提，人生几多风雨。对这位妈妈来说，可能就是这样的心情。孩子过去的奖状越多，如今的落差越大。可怜天下父母心，望子成龙，希望孩子一路顺利，这种心情可以理解，但也应正确对待分数。说实在的，这些奖状原本是唯分数论下的产物，是按分数排名的结果。如果只看分数，分数只能高，不能低，无疑就背上了沉重的包袱，也给孩子带来很大的压力。有网友就表示，对这类奖状，不可当真。孩子没发挥出正常水平，不排除就与背负的压力有关。

奖状的功能，是为了以资鼓励，不是让人背上包袱。有人说，只许成功，不许失败，只能优秀，不能平凡。不能接受自己的普通，这种畸形的成功学，正是压垮孩子，也是压垮成年人的沉重包袱。很多人就是过不了这个坎，一次挫折就趴下了，就抬不起头来，这种许胜不许败的自我期许，是努力的动力，却也是人生的绊脚石。

常言道，失败是成功之母，能真正理解这句话的，却不多见。孩子没考好，需要的是理解与疏导，帮孩子找到原因，鼓励孩子继续坦然接受并勇敢面对，继续前行。努力就没有失败，这次输了不要紧，接着努力，下次赢回来便是。如果放大孩子的失利，只会雪上加霜。网友说，妈妈这么折腾，孩子万一从此一蹶不振了，岂不是很可惜。

报道称，在外地打工的爸爸得知后也非常失望，认为不努力就去打工。父母一时有失望情绪，这也可以理解。但再失望，也要控制好自己的情绪，不能失掉引导孩子正确对待的定盘星，不能往孩子伤口上撒盐。好在孩子还算懂事，表示要好好努力三年，不辜负父母的期望。

可以说，这件事中，孩子并没有失败，做父母的却输了。不能正确对待考试，不能正确摆正成败的关系。希望父母与孩子都回到正确的认知上来，在以后的人生中，能有一个胜利接一个胜利。