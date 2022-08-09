北京试点老年人贷款买房优惠，释放出哪些信号？

来源：每日经济新闻

作者：王佳飞

近日，北京针对中心城区老年家庭（60周岁及以上）购买全龄友好社区试点项目、并把户口迁至试点项目所在地的，给予首套房首付比例35%、二套房首付比例60%等优惠。

事实上，早在今年4月份的第二批集中供地中，北京就在中国首次提出试点建设全龄友好社区，并确定了昌平区平西府、顺义区福环、顺义区薛大人庄三个试点项目。

虽然目前试点项目仅有三个，但其所释放的积极信号，仍被业界认为是北京在房地产松限政策方面的一次突破。

在房地产行业整体下行背景下，今年上半年北京楼市同样承压，实现商品房销售面积446.1万平方米，同比下降8.7%，其中住宅销售面积更是同比下降达20%。

为此，有关北京可能“认贷不认房”“降低二套房首付比例”的传言曾一度甚嚣尘上。但北京的限购限售政策并未松动，本次也只是在适老方面划出了一道浅浅的口子。

虽然今年以来各地出台楼市松绑政策已超过500次，但四个一线城市的政策鲜有松动，只是上海、广州有过一些局部的、定向的政策微调。

此次推出针对老年家庭的购房优惠政策后，北京是否还会在房地产政策松绑方面有进一步动作？

首先，从此次全龄友好社区项目的试点情况来看，本身就包含着进一步扩大的因素。据北京此前政策，鼓励企业自愿建设全龄友好社区，只要通过评审，同样可以获得相关政策支持。也就是说，未来将有更多项目加入全龄友好社区行列，享有首付比例降低的项目也会更多。

其次，7月28日中共中央政治局会议指出“支持刚性和改善性住房需求”，而8月5日北京发布的《北京住房和城乡建设发展白皮书（2022）》也表示“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”。

综合来看，在当前背景下，为住房需求创造便利，无论是刚性需求还是改善型需求，都是政策鼓励的方向，符合整体调控思路。

同时，北京鼓励中心城区人口向平原新城区域转移。今年2月底召开的京津冀协同发展八年成效新闻发布会披露，北京人口和城乡建设用地连续四年、建筑规模连续三年减量，中心城区常住人口占比由2015年的59.3%下降到2020年的50.2%。此次全龄友好社区试点，也是需要老人将其户口迁移至项目所在的平原新城。

因此，北京中心城区在继续严格楼市调控的同时，针对平原新区出台相应政策吸引更多人落户购房的做法是可行的。况且，同一城市针对不同区域的差异化调控政策各地已有先例，如青岛西海岸新区6月出台的契税优惠政策就收到了较好效果。

北京市住建委相关负责人也表示，下一步北京将在总结试点经验基础上，进一步扩大全龄友好项目建设，同时研究对多孩家庭、职住平衡购房等合理住房需求的支持措施。

如果未来能够针对多子女需求和平原新区出台相应政策，既符合调控思路，也将释放更多刚需和改善需求，更好地促进北京房地产市场平稳健康发展。