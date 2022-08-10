2026世界杯扩军 中国国足又有点希望了？

来源：中国新闻周刊

作者：胡克非

8月2日，据亚足联及AFC亚洲杯官方信息，2026年世界杯亚洲区预选赛及2027年亚洲杯预选赛赛制确定。

2026年世界杯将由美国、加拿大与墨西哥三国合办。届时，参赛球队将从目前的32支增加至48支，而亚足联将共获得8.5个参赛名额，比此前的4.5个参赛名额足足多了4个。

这对于连续两届入围世界杯亚洲区预选赛12强赛最终铩羽的中国男足来说，是一个利好信息。不少球迷认为，4年后，中国国足能够第二次闯入世界杯决赛圈。

事实上，情况并不乐观。作为最早备战2026年世界杯预选赛的球队之一，中国国足面对的困难和挑战其实比此前更大。

唯一的好消息是，留给中国国足的时间还足够多。

“伊沙日韩”是曾经亚洲实力最强的四支球队，在世界杯仅仅给亚洲4.5个名额的日子里，这四个国家几乎包揽了晋级世界杯决赛圈的名额。

2005年，这个老格局被“脱洋入亚”的澳大利亚男足打破。在加入亚足联之前，澳大利亚男足在44年间仅仅参加了两次世界杯决赛圈比赛，而在加入亚足联之后，澳大利亚已经连续4届晋级世界杯决赛圈。

澳大利亚的入亚，彻底改变了世界杯亚洲区预选赛的分档、抽签结果以及预选赛的难度，此前在亚洲稳居前四的沙特，都因此连续缺席了两届世界杯。

在绝对实力不如对手的情况下，中国男足面对的挑战陡然增大，结合自身原因实力下降，在2002年韩日世界杯后，中国男足和世界杯决赛圈渐行渐远。

世界杯扩军从32支球队变为48支球队，亚足联获得8.5个参赛名额，对于中国男足这种亚洲三流水平的球队来看，有了更多冲击世界杯的机会，但相同的机会也给予了与中国男足水平相当的球队，名额翻倍，这其中的变数也相应增加。

根据亚足联及AFC亚洲杯官方赛程，2026年世界杯亚洲区预选赛将包括四个阶段：

第一阶段由亚洲排名第26到47位的球队以主客场制进行两回合对决，11支球队晋级。

第二阶段将有36队参赛，亚洲排名前25位的球队与第一阶段晋级的11支球队分为9个小组（每组4支队伍）进行主客场循环赛，小组前两名（共18支队伍）晋级。

第三阶段中，18支球队将被分为3个小组（每组6支队伍）进行主客场循环赛，每组前两名（共6支队伍）获得2026年世界杯参赛资格。

第四阶段是附加赛，此前3个小组的第三和第四名（共6支队伍）将被分为两组（每组3支队伍）进行单循环对决。两个小组的第一名将直接晋级2026年世界杯，两支第二名球队将通过一场附加赛决出胜者，获胜球队代表亚洲参加世界杯洲际附加赛。

从目前中国男足的世界排名来看，注定不会参加第一阶段的比赛，而是从第二阶段比赛开始，真正决定晋级世界杯决赛圈参赛的第三阶段18强赛将成为中国男足的最大挑战。

在这样的赛制安排下，对于实力水平强的球队有了更多的容错率，即便是在最初的比赛出现了一些小差错，仍然可以通过后面的阶段完成出线；对于实力水平相对较弱的球队来说，也不会有太大的变化，他们将注定成为陪跑者，增加的比赛数量能让球队拥有更多国际赛事，从而积累自身的大赛经验。

但对于亚洲中游球队来说，从第二阶段开始，就没有任何一场比赛是轻松的了，越往后面对的压力将越大，谁能越早突围，具备“伊沙日韩澳”之外的较好成绩，谁就离世界杯决赛圈更近了一步。

面对进世界杯的诱惑，中游球队的厮杀将会比此前任何一届世界杯亚洲区预选赛更加惨烈。

从赛程来看，2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段的分组将很大程度决定中国男足能走多远，在分组前位列亚洲前9名的国家，将会成为种子队，随后的比赛也将会稍微轻松一些。

目前中国国足的排名并不乐观。6月下旬，国际足联公布的最新排名中，中国国足排名跌出亚洲前十，排在世界第78位，亚洲第11名。

7月，中国国足参加了东亚杯的比赛，一胜一平一负获得季军，在下一次国际足联排名中，积分将会有所增加，但接下来中国国足将缺席今年下半年所有的国际赛事，这样看来非常不利于球队维持自己的国际足联排名。

2018年8月开始，国际足联采用了全新的积分排名制度。

基于SUM算法的计算公式为：“P=Pbefore+I*（W-We）”。

其中，“Pbefore”为一场比赛之前的国际足联积分；“I”为：比赛的权重（Importance）；“W”是最终的比赛结果，“We”则是比赛预期的结果。

“We”的计算公式为：1 / （ 10 ^（-dr/600） +1 ），dr为一场比赛里两支球队的积分差，也就是dr = A队的Pbefore - B队的Pbefore。

比赛的权重从非国际比赛日友谊赛到洲际大赛再到世界杯不断增加，对于中国男足来说，处于两届世界杯的窗口期，想要提高自己的国际足联世界排名最好的方式便是在接下来将举办的亚洲杯中取得好成绩。

今年5月，2023年亚足联亚洲杯中国组委会发布公告称，受疫情影响，中国组委会当前难以对2023年的亚洲杯按完全开放模式办赛作出承诺和安排。经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议后决定，本届亚洲杯足球赛将易地举办。

7月18日，亚足联官方发布消息称，澳大利亚、印度尼西亚、韩国、卡塔尔向亚足联提交了承办亚洲杯的申请，10月17日将通过全面评估决定最终的赛事主办国。

虽然，国际足联多年前便开始评估扩军的可行性，但依然很难推测，今年7月，各国在申请亚洲杯主办国时，是否知情世界杯将扩军的消息。

事实上，成为亚洲杯东道主的国家，势必会在亚洲杯中获得东道主应有的“福利”，除了赛事场地熟悉、减少舟车劳顿、拥有主场球迷助威等显而易见的好处外，还会拥有赛事分组、裁判尺度等隐形优势。

此前，为了冲击2022年卡塔尔世界杯，中国男足采取了归化球员的策略，但从年龄和竞技状态上来看，洛国富、埃克森、费南多、阿兰、高拉特等归化球员，在豪赌冲击世界杯失败后，他们大概率不会重返中国男足。

而吴曦、池忠国、张稀哲、蒿俊闵、张琳芃这一代本土国脚也将随着年龄增大而无法伴随中国国足走到2026年，目前即将结束西班牙生活返回中国的武磊，4年后他也35岁了。

从目前的条件来看，备战下一届世界杯的中国国足阵容的基本思路是以23岁左右的球员为主要架构，加上部分水平保持较好的超龄球员组成大名单，这个思路在此前结束的东亚杯比赛中已经看到雏形。

年轻一代球员想要提高并保持自身的水平和竞技状态，和良好的联赛水平和大量高质量的比赛相关，但中超联赛在经过了较大幅度的震荡后，无论是在市场前景和竞技水平来说都有了大幅下滑，在无法保证高水平联赛的正常运行的情况下，如何提高年轻一代足球运动员的水平，是中国男足接下来一段时间中需要重点思考的问题，也是冲击2026年世界杯决赛圈的关键问题。

此外，中国国家队主教练的人选仍然值得思考。去年12月，李霄鹏从李铁手中接下了中国国足这个烂摊子，虽然大年初一败给越南的比赛让不少球迷耿耿于怀，但是绝大部分球迷并没有把失利的锅全扣在李霄鹏的头上，因为大家都知道，满打满算一个月的集训和备战时间，要靠李霄鹏解决中国国足的所有问题，不可能也不现实。

然而，当世界杯扩军，势必要将眼光放长远，接下来中国国足的目标显然只有一个，那就是重返世界杯决赛圈。在这样的情况下是否要继续使用李霄鹏？如果继续使用，能否给予李霄鹏时间和足够的权限？如果不继续使用，那么谁来带队？这些问题都需要在短时间内解决，并且做好长久的计划。在绝对实力不够的局面下，中国国足再也经不起临阵换帅的折腾了。

世界杯历史上1982年和1998年两次扩军，使世界杯决赛圈从16支球队变成24支球队最终变为如今的32支球队，这其中的原因既包含了政治博弈也包含了经济因素。

世界杯“扩军”，无疑会让世界杯更加剧“世界”的意义，会让比赛风格更加多元，增加吸引力和影响力从而让商业收入增多，但必然会影响比赛的“含金量”，同时比赛数量增多，赛程加长，对于运动员的身体挑战同样会增大，此前不少世界足球名宿就公开表达过对世界杯扩军的反对。

但是，这些对于中国男足来说关系并不大，进军世界杯决赛圈已经不仅仅是一代足球人的梦想，更是几代中国球迷的愿望，在整体舆论看衰中国足球的当下，能再次进入世界杯，显然对于中国足球的未来有着巨大的好处和重要意义。