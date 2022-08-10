印度要调控人口增长了吗？

来源：日经中文网

人口持续膨胀的印度开始出现从政策上抑制人口增长的呼声。部分邦正在讨论“两孩”法案以及对两孩以下家庭提供优惠政策等。联合国发布推算报告称，2023年印度人口将超过中国成为世界第一，为增加人口创造工作岗位和确保食品的担忧增强。

“我们需要采取人口控制政策。这样下去可能会引发大混乱”，印度的北方邦首席部长约吉·阿迪亚纳斯（Yogi Adityanath）在联合国7月公布最新的人口推算报告后如此表示。

该邦的人口超过2亿，在印度各地区中位列第一。拥有大量外出务工人员，被视为贫困邦之一。因此，为了“以两孩为标准来稳定人口”，该邦2021年夏天制定了人口控制草案。目前正在通过议会等讨论将其变成法案。

印度政府7月下旬在议会上表示：“并没有讨论与控制人口相关的法律”。但总理莫迪3年前在独立纪念日的演讲中强调：“人口膨胀是一项新挑战。可能会妨碍经济增长”。莫迪领导的执政党“印度人民党（BJP）”所属议员中也出现了主张采取人口控制措施的动向。

这一动向扩大的背景是，担忧就业岗位、粮食能源供应等跟不上人口增加的速度。

据联合国最新推测，2022年7月的印度人口为14亿1717万人，中国人口为14亿2588万人。2023年印度人口将超过中国，成为世界第一，2050年将增至16亿7049万人。在代表每个妇女一生生育子女数的总和生育率方面，印度在2010～2020年期间一直保持在2.05～2.6。

世界银行预测印度15岁以上的劳动人口到2025年每月将增加130万人左右。世界银行认为，印度要想保持社会稳定，每年需要新增就业岗位800万个，但印度经济增长率停滞，城市失业率一直居高不下。目前又遇上冠病疫情和俄乌局势紧张，经济不得不减速。

中国一直在国家主导下强化制造业，而印度现在仍有一半左右的劳动人口从事农业。因此，为了培育当地制造业，印度政府从2020年起通过提供补贴等支持广泛行业，以确保就业，但尚未成功。粮食方面，印度目前已在限制小麦及砂糖的出口。

人口增加还有可能加深不同宗教间的对立。印度人口膨胀的原因被认为是在国内占14％的伊斯兰教徒进一步增加。而印度教徒的占比达到大约8成。印度总理莫迪率领的执政党提出了印度教至上主义，或许对伊斯兰教徒采取强权政策。