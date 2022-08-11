是不是“假球”，要给孩子们一个交代

来源：中国青年报

大比分落后、比赛结束前翻盘的故事在足球场上并不罕见。有时，它们甚至被冠以“奇迹”之名。

如果你是球迷，一定听闻过2005年那个45分钟连扳3球最终捧得欧冠奖杯的“伊斯坦布尔奇迹”，也许还在屏幕前见证了首回合0：4落后，次回合攻入6球逆转的“诺坎普奇迹”。哪怕不是球迷，你也很可能为中国女足逆转韩国队再捧亚洲杯的新闻而激动雀跃过。

几天前，在中国国内青少年足球赛场上，一场13分钟连入4球的“大逆转”却引来专业人士和球迷的一致质疑。这场广东省第十六届运动会男子乙A组-U15组（15岁以下组）的决赛8月7日在广东清远上演，对阵双方分别是广州队和清远队。对看过比赛和录像的球迷来说，上、下半场的清远队像两支不同的球队，让人不由地怀疑，这场球是否存在“猫腻”；让人不由地想起，“假球”这片多年前曾笼罩中国足球的阴影。

比赛第17分钟，广州队即通过一次单刀机会取得领先。第32分钟，清远队则凭借一次右路内切射门扳平比分。值得注意的是，扳平之后，清远队队员没有过多庆祝，而是冲到对手球门里捡球，显然还想反超。下半场开始后不久，清远队先是在一次角球的混战中破门，随后又凭借球员出色的个人能力，在对方5名球员的包夹下突破射门，将比分扩大为3比1。

然而，此后比赛走势让人看不明白。在两球领先的情况下，清远队陆续换下4名首发球员，突然变得不会踢球了。广州队先是在禁区里与对方球员接触后跳起倒地，获得点球并罚进，引起假摔争议。1分钟后，广州队在右路形成机会，而清远队中路和右路的队员丝毫没有防守举动，目送对方突破成功射门得分，将比分扳平。

被追上比分后，清远队门将在面前有对方球员逼抢的情况下，把球向本方中卫方向直传，被对方断球射门。两分钟后，广州队获得一次反击的机会，前场2打4。但清远的4名防守队员移动迟缓，被对方两人就打穿了防线，再丢一球。

更离谱的是，下半场第18-31分钟，清远队有队员受伤下场，长达13分钟的时间，没有替补回到场上，只能以10人迎战。在此期间，清远队两次中圈开球，都在无人逼抢的情况下把球直接踢出边线。除了终场哨声响起前的两次定位球，比赛最后5分钟，清远队后场原地倒脚，没有再组织进攻。广州队以5比3的比分获得冠军。

据了解，清远队主要由恒大足校07年龄段的青训梯队组成，其U14队伍刚刚获得本届省运会男子乙B组的冠军。广州队实力其实也很强劲，队中的两名核心球员唐天翼和杨展彭都来自中超广州城07梯队，曾入选过U16国少队，在本届赛事中，两人分别攻入11球和8球，位列射手榜前两位。但因为这场有争议的比赛，他们也不可避免地受到舆论冲击。在赛后采访中，这对当地的国少“双子星”表达了日后能披上国字号战袍、为国争光的美好愿望，却受到球迷的讥讽：“这样的人还想进国家队啊？”“先把假球那套学会了。”

事件发酵后，中国足协已启动调查程序，组成由竞赛部、纪检部等部门参加的调查组，于8月8日赴广州进行调查。中国足协表示，对于各种赌球、假球、操纵比赛等严重违背体育道德、败坏行业风气的行为向来高度重视并密切关注，如调查发现确凿证据证明相关单位和人员涉嫌操纵比赛、违背公平竞赛原则，将会予以严肃处理。

同时，广东省第十六届运动会组委会也已启动调查机制，表示如查实相关单位和人员涉嫌操纵比赛、违背公平竞赛规则的，将严格按本届省运会的相关规定对涉事队伍及代表团进行严肃处理，绝不姑息。

事实上，这两支队伍争夺的，堪称该年龄段广东省内的最高荣誉。很难想象为什么这群清远小将甘居亚军，让后防线上的4名后卫目送着对方球员把皮球送入球网却无一人奋力回追。给人们留下深刻印象的，是清远队队长一次次愤怒地把球踢出场外，是裁判吹响终场哨音时这个少年落寞低头的身影。在这群孩子身上，我没看到国足比赛透支体力后的喘气、叉腰、双手撑膝盖，看到的却是愤怒、无奈，好像脚下的足球无比沉重。

有人质疑，这份重量也许来自“利益”。有网友指称，“广州队里面很多球员没有证，所以他们就安排广州拿冠军，有证分给那些球员”，对此尚未有报道证实。这里的证指的是运动员等级证书。根据中国足球协会制订的最新版足球运动员技术等级标准（2019 版），类似广东省运会这种省（区、市）体育局主办的综合性运动会、锦标赛中，乙组（U13-U15）第一名可以授予参赛的5名运动员一级运动员称号，第二名授予参赛的3名运动员，第三至四名授予参赛的1名运动员。对未来无意在职业赛场发展的小球员来说，一级运动员的称号可以助其顺利通过高水平运动队、体育单招等渠道，进入一流高等学府。

有人质疑，这份重量也可能来自“政绩”。前中国男足队员、退役后从事青训工作的徐亮发布视频直言，“这个圈子里边的很多假球，大部分是和利益有关系，但是孩子们打假球基本上和钱是没有关系的，更多的是（因为）政绩”。

根据广州市体育局公布的本年度重点项目预算，该局今年将投入507.78万元市级体彩公益金补助广州市青少年足球培训及竞赛经费，其绩效目标为“省比赛成绩绝对领先，全国赛在全国前列”。但在此前结束的省运会U14组比赛中，广州队仅仅收获第四名。

另一方面，作为集体项目，足球比赛的冠军将为获得它的地市代表队在省运会中增加3枚金牌。这关乎地市在金牌榜的排名，重要性显而易见。

在调查结果没有出来之前，所有这些质疑可能只是猜测。球迷们的愤怒完全可以理解，因为“假球”伤害的不仅仅是球迷，更是中国足球。

法学家曾对国内以往假球案的判例进行过分析，这些案件中往往对涉事人员“重反腐、轻打假”。他们认为，组织“假球”的行为损害了体育赛事这个“产品”本身，侵犯赛事组织者财产法益，建议吸取域外的司法经验，将组织“假球”的行为纳入诈骗罪的认定范畴，以实现保护财产法益与保护体育诚信的契合。

无论调查结果如何，我只希望，任何人不要为难这些参赛的小球员。他们已经在球场上被伤害，不应该再为成年人的比权量力埋单。

一名网友就在相关报道的评论区写下，“成年之前的必修课”，讽刺意味令人悲哀。

球迷们常吐槽，“中国14亿人口，难道挑不出11个踢球的”，现实情况是，作为生存土壤、为中国足球培养后备力量的青训建设还不完善。利益相关者一次“默契”的交易，可能会让一些曾经为了足球风雨无阻、不畏寒暑的孩子信仰崩塌，丢掉羞耻心、荣誉感，丢掉体育精神，乃至就此放弃、告别足球，让本不“富裕”的足球人口更加贫瘠。

我当然希望，所有的质疑和猜测都不是真的，但如果查证“假球”属实，希望组织者能向小球员们道歉，告诉他们足球场不该存在“人情世故”，不该发生利益交换。为了中国足球不再负重前行，先给孩子们的足球减重吧。