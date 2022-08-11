因逃离家暴而重婚的女子，本该有不一样的命运

来源：澎湃新闻

作者：李侨

遭遇家暴后，如何合法地摆脱一段满是伤痕的婚姻？伤痕累累的受害者以为逃离可以让生活重启，却让自己陷入更大的僵局。

近日，两名女性因为逃离家暴犯下“重婚罪”，引发广泛关注。今年3月和5月，67岁的贵州女子杨某和47岁的潘某英因触犯重婚罪被贵州三穗县人民法院分别判处有期徒刑6个月和拘役4个月。

两人身上有很多共同点，均来自贵州农村，文化程度都不高，分别为小学和半文盲。囿于知识所限，法律认知不足，遭遇枕边人的“老拳”、被酗酒者长期打骂侮辱的她们，并未寻求法律援助，让施暴者付出应有的代价，更无力结束梦魇般的婚姻，本能地选择一逃了之。却未曾预见20多年的平静生活之后，她们被第一任丈夫发现后起诉，因为重婚承担了刑责。

从重婚罪的法律规定来看，刑法第二百五十八条明确，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。具体而言，重婚包括骗取合法手续登记结婚的和虽未经婚姻登记手续但以夫妻关系共同生活的事实婚姻。结合案件事实，贵州两名女子的行为，均符合重婚罪构成要件，法律判决依法有据。

在接受媒体采访时，办案法官也表示，“无论家暴与否、家暴到什么程度，都不能成为重婚的理由。因为家暴的问题是可以通过离婚的程序解决的。”这个理由从法律层面上来说当然是成立的，但放到现实语境中，又有些“强人所难”。文化程度不高又没有得到法律援助的她们，想要依靠自己的力量顺利实现离婚，恐怕没有多少可能。

众所周知，家暴案中最难的就是“认定”——很多案件中证据有效性不足，而孤证难以认证，因为家暴大多发生在家里，也会存在“看不到”的问题，这本身就决定了很多家暴受害者的艰难处境。因此，当务之急是向受害者伸出援助之手而非为其设置更高的门槛、更苛刻的前提条件。

为逃离家暴离家出走，再结合二人文化程度都不高、主动投案等背景看，理应可以依法获得从宽处理。“重婚”既要看事实，也要看动机，以及她们在前一段婚姻中的不幸遭遇，正如此前公诉机关曾建议的，判处被告人缓刑，或许更符合大众的朴素情感认知。

法律是严肃的，依法办案是必须坚守的准则，但实际的法律操作能不能为家暴案中的受害者提供更人性化的支持，仍然值得我们进一步探索和思考。正如许多网友感慨的，“或许应该有更好的方式。”

回归本案，两名妇女均已服刑。出狱后她们的人生又往何处去？能否与第一任丈夫顺利离婚？希望有关部门及时跟踪，提供必要的援助，也希望两位家暴受害者能够尽快重启生活，走向更幸福的人生。

“逃离者”已经为重婚罪付出代价，但当初那些家暴者的恶行也不应该被遗忘。很多网友提出的疑问是，如果不选择逃离，那两位不幸的女性又会迎来怎样的命运？今时今日，对家暴零容忍、对家暴者“人人喊打”早已成为社会的共识。因此，法律的力量，更应该震慑每一个想要举起拳头的家暴者，保护每一位需要“安全感”的家庭成员。