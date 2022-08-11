“知识博主”：不指望赚钱，年入百万是少数人

来源：成都商报

从2016年“知识付费”赛道爆发以来，无数人踩中知识付费的风口，涌入这个行业。他们有着共同的称呼——知识博主。

互联网玩家的入场，让“知识博主”不再局限于像罗振宇这样的行业大V；只要是在某一领域有独到见解，就能成为知识内容生产者。

红星资本局与数位知识博主们聊了聊，他们来自喜马拉雅、知乎、小红书，见证了知识付费行业的发展，并从中获得名气与收入。记者发现，大部分知识博主的变现之路，都有平台的推动。而围绕“知识付费”的争议也从未停止。

大V、素人涌入赛道 郭德纲弟子转行做主播

刚开始在喜马拉雅上传音频时，张嘉庆还没有听说过“知识付费”这个概念。

那是2013年9月，曾是德云社相声演员、郭德纲弟子的张嘉庆，尝试着在喜马拉雅上传了一条西游记解说的音频，由此开启了他的主播生涯。

“一开始就是玩，也没想到靠这个赚钱。”张嘉庆说。

2019年9月，张嘉庆推出了相声、儿童相声和国学教育结合在一起的音频节目，是免费内容，收获不少用户的喜爱。十几期节目后，在平台的扶持下，张嘉庆又推出了“听相声”系列音频，成了喜马拉雅的收费节目。如今，在喜马拉雅收听张嘉庆的部分音频节目，需要开通20元（人民币，下同）/月的会员，其中的“听相声”系列音频则售价99喜点(1喜点约等于1元)。张嘉庆也成了喜马拉雅的签约主播，账号累积了超过70万粉丝。

一位业内人士告诉红星资本局，在知识付费平台最初的发展阶段，内容生产者主要以行业大V、KOL为主，如罗振宇、樊登等。而互联网玩家的入场改变了这一现状，只要是在某一领域有独到见解的“素人”就有可能成为知识分享者。

头部博主占据行业红利

小博主：不指望赚钱

与此同时，互联网平台也为知识付费博主们提供了更便捷的变现途径。

小红书博主秦细细告诉红星资本局，今年5月，她推出了一项名为“21天小红书IP养成计划”的付费课程，教一些自由职业者或新手博主打造个人IP。

秦细细提到，之前并没想到做收费课程，而是一家互联网公司找她合作，才得以踏入该领域。目前，上述知识付费项目累积了超过70位用户，按799元/期的课程价格计算，收益超过55000元。

实际上，与张嘉庆的音频内容从“免费”到“收费”一样，大部分知识博主的变现之路，背后都有平台的推动，其收益需要与平台“共享”。

“知识变现”的收益如何？采访中，知乎与喜马拉雅的知识付费博主均表示，单靠平台的知识付费项目，收入并不高。张嘉庆称：“只能说比普通白领的收入高一点。”博主朱律师提到，和平台有协议，分成方式不方便告知，但他向红星资本局表示，不指望靠这个(付费专栏)赚钱。

实际上，在知识付费领域，目前仍然是头部博主占据着行业红利。红星资本局发现，“顶流网红”罗翔老师在B站开设的课程《刑法悖论十讲》，每节课49.5元，共12课时。截至8月8日，总播放量已达1728万，粗略估算，至少带来收益上千万元。

随着流量竞争愈发激烈，中小知识博主们的变现之路越来越窄，并且还要与平台约定分成。“靠卖知识年入百万只有头部博主才有可能实现，我们现在连副业都算不上”，一位知识博主告诉红星资本局。

“博主困境”

推出付费内容，数天掉粉上万

红星资本局还注意到，围绕着“知识付费”的争议从未停止过。

互联网平台降低知识博主进入门槛的同时，也导致知识付费内容质量参差不齐。

企鹅智酷的数据显示，在有过知识付费行为的消费者中，只有28%的网友表示体验满意，有12.3%的网友则认为完全可通过免费途径来获取知识。

此外，消费者对付费内容的质量要求也在提高。今年6月，B站上线“付费观看UP主视频”功能，以往免费的UP主自制视频如今需要付费才能观看，一经推出便引起市场争议。红星资本局注意到，在某UP主评论区，不少粉丝发布了不满或不解的声音：有人质疑收费标准过高，也有人认为UP主的视频中有大量片段来自对其他版权内容的整理，对此收费既不合法也不合理。该UP主短短数天便掉粉上万。

值得一提的是，知识付费还面临着盗版侵权的问题。罗翔价值500元的课程《刑法悖论十讲》，就有不少用户在B站发布盗版链接。

对于知识付费产业来说，若想走得更远，这些问题亟待解决。另有业内人士指出，对于推出知识付费的互联网平台来说，精细化运营、课程质量提高、提升用户体验等也必不可少。