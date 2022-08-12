《正大综艺》 成几代人记忆

来源：时代周报

作者： 齐鑫

据正大集团官方微信公众号发布的消息，爱国华人、正大集团第二代主要领导者之一、正大集团永远荣誉董事长谢大民先生，因病医治无效，于2022年8月8日晚在泰国曼谷与世长辞，享年90岁。

许多人或许并不了解谢大民与正大集团，但对老牌综艺节目《正大综艺》却印象深刻。

据报道，1990年开播的《正大综艺》，是中央电视台首个外资介入、以企业冠名的电视栏目，在娱乐节目匮乏的年代，丰富了大批国内观众的业余文化生活。

如今谢大民离世，《正大综艺》也成了几代观众的回忆。

谢大民其人

正大集团官网显示，正大集团成立于1921年，是泰籍华人谢易初创办的知名跨国企业，在泰国亦称卜蜂集团。

作为谢易初的次子，谢大民生前历任正大集团总裁、副董事长、正大集团永远荣誉董事长。

1932年出生于泰国曼谷的谢大民，祖籍中国广东省汕头市澄海县外砂乡蓬中村。

少年时期，他曾在中国四川省学习、生活。1953年，谢大民和其兄谢正民在泰国曼谷创办卜蜂正大饲料公司，是正大集团承上启下的重要转折点。

1979年后，谢大民多次代表正大集团回中国创办企业。

在创办企业之余，谢大民还重视慈善，曾参与正大集团捐资，在广东澄海兴建学校宿舍、医院，捐赠配套医疗仪器，并多次亲临考察。

“我们衷心地感恩谢大民先生为正大集团的发展壮大做出的重大贡献。我们深切地怀念谢大民先生对正大集团中国区全体干部职工的厚爱。”正大集团在发布的相关消息中如此写道。

《正大综艺》成经典

许多人知道谢大民与正大集团，或许是从红极一时的综艺节目《正大综艺》开始。

1990年开播的《正大综艺》由正大集团和中央电视台合作创办。

该节目通过游戏的形式向观众介绍世界各地文化，初代主持人姜昆、杨澜等，以及串词“不看不知道，世界真奇妙”在当时给不少观众留下了深刻印象。

据央视调查公司的全国收视调查，1993年《正大综艺》栏目的收视率达到16.3%~22.6%。

“那时候娱乐节目不多，每次播《正大综艺》我都很期待，每周六做完家务就等着看。杨澜、林海、王雪纯等主持人我到现在都还记得。”8月11日，《正大综艺》曾经的“铁粉”观众牛女士告诉时代周报记者。

此后，随着多档综艺节目兴起，中国电视行业蓬勃发展，行业竞争加剧，《正大综艺》的节目竞争力减弱，收视率下降。1999年，该节目收视率仅为1.32%。

多年来，《正大综艺》历经多次改版，陆续推出《吉尼斯中国之夜》《正大综艺·墙来啦》《正大综艺·谢天谢地你来啦》《正大综艺·脑洞大开》等多个节目。

如今，谢大民离世，《正大综艺》也在众多综艺节目中成为人们怀念的经典。

“我对综艺这件事不但没有鄙视链，反而很感恩。《正大综艺》是我看到这个世界的最初，是它开拓了我的人生视野和维度。”知名电视主持人杨澜曾如此评价道。

广泛在华投资

在国内，《正大综艺》成为几代人的记忆，但正大集团的在华业务远不止于此。

作为改革开放后，最早一批进入国内市场的外资企业，正大集团在华投资已长达40余年。

正大集团企业大事记显示，1979年，正大集团进入中国市场，在深圳成功注册了中国首家外资企业，获批准证书“深外资证字0001号”。

此后，正大集团在华投资力度不断加大，投资领域也从饲料业务，扩展到农牧、房地产、金融、医药等众多领域。

截至目前，正大集团在中国设立企业600多家，员工近10万人，2021年总营业额预计1800亿元人民币，拥有正大饲料、正大食品、正大鸡蛋、正大种子、正大种植、卜蜂莲花、正大广场等众多企业、品牌和产品。有网友表示，正大集团产品已融入中国消费者生活的方方面面。

在不少人看来，正大集团虽为外资企业，但与中国的关系颇深。这不仅体现在投资层面，其他方面也同样可见。

例如，正大集团第二代领导者，分别名为谢正民、谢大民、谢中民与谢国民，正是寓意“正大中国”。

“在中国各级政府和合作伙伴的大力支持下，承蒙广大消费者的厚爱，正大集团在中国的各项事业取得了长足的发展，我们是中国改革开放伟大事业的参与者、见证者、贡献者，也是受益者。”对正大集团的在华发展，正大集团资深董事长谢国民曾如此表示。

眼下，正大集团仍在积极推动在华业务发展。1996年成立的正大投资股份有限公司（下称“正大股份”），由正大集团间接控股，是国内规模最大的饲料生产商和生猪养殖企业之一。

去年，正大股份递交招股书，欲冲击沪市主板IPO。同年，正大集团成为“中国国家队合作伙伴”。

在此背景下，正大集团在中国市场的业务版图，有望进一步扩大。

