每个人都得穿越人生的低谷

来源：澎湃新闻

作者：守一

最近几天休年假，在老家，遇见好几个做生意的亲戚。每个人都能说出不少“人生的低谷”的故事，或者是做了半辈子的餐饮店，越来越难以撑下去；或是刚开的白酒加盟店，拓展市场是如何的艰难。

问他们有没有想过退缩，回答大体上也差不多，“不做生意还能干什么？”那一刻，我深刻感受到自己作为一个互联网打工人，焦虑有些虚浮且没有意义。危机感虽然很难排除，可是真正没有太多选择的普通人，不需要任何的鸡汤滋补，都懂得要坚持“穿越人生的低谷”。

看到这两天雷军的演讲刷屏，我的感受也是如此。雷军熬的鸡汤味道固然不错，有了自身真实案例的支撑，哪怕是一些大白话，也有着不一样的励志和说服力。可是雷军的这些故事，离普通人的人生其实很远，他的那些所谓的挫折、低谷，相比于现在的巨大成功，简直不值一提。

雷军的江湖地位，在增加鸡汤感染力的同时，也可能导致一种“误解”——穿越低谷好像就能柳暗花明，站上人生的巅峰。但真正的人生，可能是一个低谷接着一个低谷，或者好容易穿越低谷，也只不过走在平淡的庸人之路上。就像网上曾流行的那句话：拼尽全力，也只是活成普通人的样子。

前些年，成功企业家都流行当“成功学导师”，教大家怎么创业、怎么走向成功。相比于那种成功学，雷军现在的演讲主题，显然更符合当下的舆论情绪。无比成功的企业家也无数次踏进“人生的低谷”，这种低姿态表达，有助于雷军赢得更多好感，对于舒缓普通人的焦虑可能也有些帮助。

但要真正理解“走出人生的低谷”的内涵，其实恰恰是要摆脱成功光环的影响。对普通人来说，坚持不一定能成功，但成功一定要靠坚持，这或许才是人生的辩证法。

雷军有些话确实说的很好，“既然痛苦无法避免，那就直面痛苦，在痛苦中前行、在痛苦中塑造更好的我们，这就是痛苦的意义和挫折的馈赠。”直面痛苦，坚持走出人生的低谷，是几乎每一个人都必须要面对的功课，这不是因为前方必然有成功在等着，而是很多时候“痛苦无法避免”。

鸡汤之所以有时候让人反感，是它喜欢构建和讲述俗套的因果故事。一个人努力做了什么事，一定就能收获怎样的好结果。但有现实感的人知道，现实不是这么简单的因果链条。就拿雷军来说，他每一次的创业选择，可以说都不是唯一的，身边总有同行者，有的成功有的失败，很难做简单的归因。有时候失败甚至只能归咎于运气不好。

所以，雷军最值得品味的鸡汤，其实不是他的某次演讲、某些金句，而是他的整个人生经历。他是如何始终保持着“直面痛苦”的姿势，迎接人生和创业途中的各种风浪。普通人没法保证自己能像雷军一样获得成功，但在直面痛苦这一点上，是可以做到像雷军一样的。