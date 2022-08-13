芯片业涨薪另一面：招聘需求少了

来源：经济观察报

芯片产业的风口之上，“高价挖人”、“薪资猛涨”是过去的行业常态。吕先生是一家芯片上市公司的IC（集成电路）设计工程师，入行两年，薪资翻了三倍。

在北京中关村集成电路设计园（ICPARK）上班的王先生，同事也会叫他“王工”。王先生也是B站博主“ICer消食片”，他是一名96年出生的IC工程师。他去年毕业，入行集成电路行业一年，他非常满意自己的现状。这段时间，他在公司参与了一款AI芯片和一款CPU芯片的研发。入职一年间，他收获最大的是，接触了整个研发流程，从拿到产品部的策划书到拿去流片，都有机会参与学习。“给我带来较好的薪资回报，也获得了工作上的成就感。”

“IC现在在国内是大发展期，风口上薪资待遇普遍都开得很高。两年之内薪资翻三倍，其实已经很吓人了。”吕先生说。2020年吕先生从电气专业毕业，便转行到IC行业，工资要比同专业从事对口专业的同学高得多，不少同学月薪一万（人民币，下同）左右，跟他刚入行时差不多。

一年时间，王先生的薪资涨幅在30%~50%。“这是常规水平，如果去市场上，选择跳槽，可能会高很多，现在比较疯狂一点。很多一年或者两年工作经验的，也会为了涨工资跳槽，这是行业不正常的一点。一般来说培养一个工程师至少要花三年以上。”王先生说。

迎战“卡脖子”难题，中国越来越重视集成电路行业人才培养。去年，北京大学、清华大学等多所高校成立集成电路学院。2020年12月30日，国务院学位委员会和教育部发布的学位〔2020〕30号正式将“集成电路科学与工程”设置为一级学科，学科代码为“1401”，归属于新设的第14个学科门类“交叉学科”。

不过，变化正在发生。一名芯片行业猎头告诉经济观察报，今年芯片公司的招人需求缩减了，而且招聘门槛正在变高。作为从业者，吕先生和王先生对此也深有同感。风口之后，芯片行业也需要秩序，回到解决技术难题本身。

高薪揽人

吕先生2020年进入芯片行业。2019年之后芯片行业比较火热了，这年也是IC公司开始大规模扩张的时间点。吕先生所在的公司，2020年也进入扩张，员工规模实现翻倍。

吕先生相当于跨专业进入行业，他毕业于黑龙江科技大学，学的是电气专业。他的同学做半导体行业的比较少。他表示，就读的学校是电子类的大学，在学校学习期间接触了不少IC相关内容。“那个时候，碰巧现在所在的公司在招数字IC，给的薪资不错就进来了。”

2020年刚毕业时，吕先生薪资1万多点，两年之内他的工资翻了三倍。他的同学去的是电气和电子信息专业对口公司，像自动化公司和电机设备生产公司，薪资不算低，月薪资大概在1万左右，但是远低于吕先生这个行业。

王先生是2021年7月毕业的，那时候手上的录取通知有六七个。他此前硕士就读于湖南一所双一流高校的电子科学与技术专业，这个专业与北京大学联合培养学生，因此他研二、研三在北京大学学习，之后留在北京工作，他是科班出身。他表示，应届科班的学生是比较好找工作的。

王先生提到，之前集成电路专业可能算是稍微偏冷门的一些专业，但是近三四年变得非常火热，招生也扩大了，也有挺多其他相关行业转行的。“新成立的初创公司变多了。稍微大点的厂，他们都开始新的产品线，要扩招一些人。国家以及各个地方省市也都在支持这个产业，都在做一些补贴。只能说行业确实比较缺人。”王先生说。

王先生接触的一些公司同事，2013年到2014年硕士毕业的时候，工资只有七八千，2017年、2018年之后这个行业的毕业生工资一直在涨。2022年的硕士应届毕业生大部分都能拿到20~30K月薪。而公司很多80后技术带头人年薪则都是百万级别。

王先生接触过的小一届学弟，工作也基本会选集成电路专业。“他们对这个行业比较感兴趣，觉得未来发展有前景，都会愿意来。”王先生也向记者透露，他所在公司的2022届校招生，薪资已经达到50万。“在我们这个行业，今年这个水平也正常。”王先生还提到，优秀的硕博士毕业生会更高，也有超过70万的。

BOSS直聘提供给经济观察报的数据显示，芯片行业热招岗位有芯片验证工程师、模拟IC设计工程师、芯片测试工程师、芯片后端设计工程师、芯片架构师，月薪大多在2.5-5万元，有的岗位月薪上限可达7-9万元。

高薪背后的挑战

“由于芯片研发的特性，研发周期长，研发难度比较大，属于那种高技术密集型的行业。一款芯片会投入很多人，很多精力去做，这就没法避免完全不加班这种情况。”吕先生说。

在学校时，吕先生感觉自己能力比较强，对什么东西熟悉都比较快。但是进入芯片行业之后，他发现做芯片是一个特别细致的行当，每一步都需要去检查，稍有不慎就会出现错误。“如果出一个错误，芯片流片拿回来就是一块砖，相当于一个公司，至少半年的投入都是白费的。”吕先生说。

“我们是设计公司，只负责整个芯片研发制造流程的前端。”吕先生说，“单我们芯片设计这一块，起码就有20到30个步骤。然后交给中芯国际或台积电这些代工方，把芯片制造出来。最后交给封装测试的厂商，把芯片封装成一个我们能看到的那种芯片。其实里面还有很多小的芯片是看不到的。”

吕先生表示，封装测试也有很多流程。几十纳米的芯片，都是高精密的，难免会有一些错误，这就涉及到怎么去测试，怎么去查收。不光是把它造出来，造出来之后有问题要去分析，而且需要分析的手段。这也是比较难的地方。

王先生提到，就算是科班进入到岗位，也有适应工作的过程，比如一些软件以及一些具体的实际要用的工具，学校一般不会学到。“一些转行过来的人，可能在具体工作时，要补的东西更多一些。我看到一些转行过来的，他们理解上可能会慢一些，具体工作中，需要花更多时间来补缺口。”

工作中，王先生也意识到了国内外技术还存在的差距。“我们公司的一些高层都是70后、80后的清北硕博，他们也有在国外学习技术的经历，接触比较先进的一些技术回来的。他们比我们接触的东西要多很多，也能反馈出来国内发展是比较慢的。”王先生说，“算一算，国内真正发展这个行业还不到20年，国外其实已经至少四五十年了。其实不是说我们比他们差，但要认识到我们发展的时间比他们短。”

王先生表示，想成为他们这样的人才，就得在他们周围，跟着他们学，看他们十几年的经验是怎么积累出来的。

王先生的公司上班时间灵活，“不打卡，早上上班一般9点、10点到公司，下班正常的情况是六七点，平时是965这种模式。”王先生说，“加班其实得看项目，项目进展到你这个环节，可能活就比较多一点，没干完再加一点班，加班最晚到晚上10点、11点，不会出现凌晨这种情况。但是平时项目还没到你这里，你就比较轻松，就可以灵活安排一下。”

同样是技术人员，王先生认为，集成电路行业没有互联网的35岁危机。“这个行业比较吃经验，不同于互联网，到35岁仍然有先进的技术要学习，可能一款芯片两三年没研发完成。35岁大概是工作了10年左右，可能只流过个位数的芯片。市场需要有经验的人员，35到45岁还会比较吃香。”王先生表示，公司很多80后技术人员带领新人做项目都很有斗志，薪资也不会少。

但是王先生提到，门槛在变高，之前本科出来也可以进IC行业，这两年校招基本都是硕士学历了，也会更倾向科班背景和有相关实习经验的人。

吕先生也同样认为，现在入行会更难。在吕先生刚入行的2020年，刚好赶上公司扩张期，对学历等要求不是很高，有一些相关学习经历和软件使用背景的人，都比较好进入行业。“现在一个词——‘卷’，大家都知道这个行业之后，都去学这个东西，应聘的门槛就更高了。招聘比较偏向于科班出身，微电子专业，学历也倾向研究生。”

老问题和新问题

一位芯片行业猎头表示，今年芯片公司的招聘需求量变少了。“今年挺多公司慢慢开始锁岗，这也不是行业秘密了。比如地平线从4月份基本上就不进行社招了，英特尔现在也基本没有什么岗位招聘。而在去年，有的公司缺人，只要是相关专业，毕业五年之内都可以转行过来，企业会提供行业培训。目前来看今年整体行情偏紧，也不光是芯片行业，其他行业也是这样。”该芯片行业猎头说。

经济观察报从拉勾招聘数据研究院得到的数据显示，近四年来，高新智能硬件行业的人才需求经历了比较明显的波动。自2021年起，行业人才需求迎来了稳步上升，持续到2021年第三季度，到达人才需求高点。其中以智能手机、智能穿戴、智能家电，及芯片、集成电路、半导体等高新硬件为代表，促进了行业人才规模的扩张。但受新冠肺炎疫情及IT行业裁员潮大环境影响，2021年第四季度该行业人才需求小幅回落。

上述芯片行业猎头表示，每年年底每个公司都会盘点一下次年的招聘需求，到去年下半年整个行业的需求都是很大的。今年上半年开年之后，招聘才开始减少。“主要还是为了缩减成本，现在IC公司也不是特别多，前段时间也有公司融资了10个亿，但是对于芯片行业来说，这算不上大额融资，做芯片投入成本就是很大。”

“一般芯片行业招人，基本上没有预算上限，招聘经常是超预算。“他们招人的时候，往往就会出现一个问题，不是花多少钱的问题，而是招不到人。”上述芯片行业猎头表示。

“其他行业，例如AI行业，自动驾驶岗位招人，应聘人之前可以是做机器视觉的，只要有相关经验，转行相对容易。但是芯片设计岗位，尤其是做模拟的，应聘人从其他方向转不过来。这个市场上可能就这么几百人，公司多了，人还是那些，资深从业者是急缺的，短期培训不出来。”上述芯片猎头表示，招聘遇到的从事这个行业5年、10年以上的人很少。现在芯片公司虽然多，但大部分芯片人才都是从华为海思挖出来的。

“去年找工作的难度会比较容易，但拿高薪会比较难，今年我和一些人聊完后了解到，薪资不会降，校招的薪资还会稳步提高，但是被录用的难度会加大。”上述芯片行业猎头说。

上述芯片行业猎头表示，芯片是一个传统产业，头部效应会越来越明显。现在国内的这种头部效应已经慢慢显现出来了。已经能够知道哪些公司会走在前面，哪些公司会掉队。招人需求也会走向稳定。这些行业公司也要不了那么多人了，对背景要求会更苛刻。“一些比较前沿的团队，我之前给他们推荐人，基本上只要博士毕业的，甚至是一些顶级学校博士毕业的。”上述芯片行业猎头说。

至于工资涨幅，这位芯片行业猎头表示，还是要看三到五年后，个人的项目经验和公司的业务匹不匹配，匹配就可以达到非常高的涨幅。“一般不会特别变态，翻倍还是比较困难的。从最低谷算的话，可能会存在翻两倍、三倍。”

吕先生和王先生都认定，集成电路是自己长期的从业方向。吕先生认为，IC不像互联网需求变化快，它其实是工程类的，不像应用类，它特别需要经验，行业也相对会稳定一些。

“现在国家也比较需要这方面的人才，如果我们这一代人不做的话，后一代人会更难的突破这种技术封锁。我希望有更多真正想做芯片的人加入到行业，少一些为了眼前小利仓促入行的投机者。现在创业公司确实有点多，就会造成一种假象，好像芯片行业非常繁华一样，其实不是，这个行业还是需要我们的技术积累，后面不是靠讲故事就能赶超欧美的，需要吸纳真正的想做这方面技术的人才加入到IC行业。”王先生说。