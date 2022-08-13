郑州，要再造一个“富士康”？

来源：中国新闻周刊

作者：孙晓波

7月30日，郑州全市17个重大产业项目集中开工，涉及先进制造业、战略新型产业等领域，总投资282.7亿元（人民币，下同），年度计划投资53.5亿元。

郑州航空港区比亚迪新能源产业园动力电池项目，是其中总投资超过100亿元的重大项目，将致力于打造新能源动力电池战略基地。

在当天开工仪式上，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示：比亚迪将以此次项目开工为新起点，持续深化双方战略合作，积极助力河南建成具有全国影响力的新能源汽车产业基地。

据了解，比亚迪动力电池项目占地约2500亩，项目全部达产后可实现工业总产值200亿元。而这只是比亚迪郑州生产基地的一部分。

河南省社科院数字经济与工业经济研究所助理研究员袁博对中国新闻周刊说，郑州新能源汽车产业目前产业规模整体不大，同时缺乏“领头羊”企业，无法带动整个产业的发展。

比亚迪的到来，无疑让郑州新能源汽车产业的未来有了更多想象空间。而在新能源这条全新的赛道上，郑州也逐渐开始显露“野心”。

发力新能源汽车赛道背后

在新能源汽车赛道上，河南省会城市郑州可以说集全省之力。

2022年5月，河南省政府办公厅发布《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》，明确要加大力度发展新能源汽车产业，努力建成3000亿级新能源汽车产业集群，力争推动全省汽车整车产值达到5000亿元、零部件及配套产值达到5000亿元、销售及增值服务营业收入达到5000亿元。

郑州是河南新能源汽车产业发展的重要支撑点。《河南省2022年国民经济和社会发展计划》提到，加快建设郑（州）开（封）全国重要的汽车研发、生产基地。4月11日，河南省发改委公布“河南省战略性新兴产业集群名单（第一批）”，郑州经济技术开发区新能源及智能网联汽车产业集群入围。

此外，《河南省“十四五”深化区域合作融入对接国家重大战略规划》还提到，以郑州为中心发展整车产业，重点发展新能源客车、乘用车、载货车；产业基础较好的地方重点发展配套产业，引进培育核心零部件龙头企业，努力建成具有全国影响力的新能源汽车产业基地。

6月17日，郑州发布《关于加快新能源及智能网联汽车产业发展的实施意见》（简称《意见》）。《意见》提到2025年，力争全市新能源及智能网联汽车产能超过100万辆，动力及燃料电池产能达到15万套，驱动电机及控制系统产能达到10万套，新能源及智能网联汽车产业产值年均增长20%以上。

《意见》还提出，力争培育主营业务收入10亿元以上新能源及智能网联汽车企业20家以上、50亿元以上新能源及智能网联汽车企业2-3家，智能网联汽车技术创新和推广应用体系基本构建，新能源汽车占汽车产业比重明显上升，力争达到30%。

7月13日，河南省汽车产业投资集团有限公司在郑州航空港综合实验区成立，注册资本30亿元。此举被业内人士解读为整合河南汽车行业产能，组建河南省新能源汽车领域的专业投资运营公司，推动新能源汽车领域重大项目招商落地。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清向中国新闻周刊表示，郑州乃至河南大力发展新能源汽车产业，是绿色发展和创新发展的需要，“这是未来发展的大趋势、大方向”，主要基于新能源汽车的产业带动效益，以及产业转型升级的需要。

宋向清说，发展新能源汽车产业，可以有效地形成新能源汽车产业集群，构建新能源汽车产业链，弥补郑州转型升级中存在的一些短板，比如传统产业占比较大的问题，让郑州站在一个新的、更高的起点上去发展。

袁博表示，目前郑州新能源汽车年总产量不到4万辆，企业规模最大的是宇通客车，“在商用车领域有一定的规模”，但不到400亿元的销售收入，无法完全带起来整个产业。

在他看来，在新能源汽车这条赛道上和周边城市竞争的时候，郑州并没有抢到先机。

“在新能源汽车产业上，一方面可以通过培育领军企业来实现，但是比较难；另外一条路径就是引进大的企业。”袁博认为，郑州发展新能源汽车产业，引进一些大的新能源汽车企业，目前来看是一个比较有效的路径。

比亚迪新能源项目落地郑州，正是在此大背景下的一个“大动作”。

再造一个“富士康”？

提到郑州，很容易让人联想到富士康。2010年富士康入驻郑州，当时的郑州年GDP仅4000亿元左右。富士康的落地，开启了郑州产业升级和城市跃迁的新篇章。

经过10多年的发展，如今的郑州富士康科技园区已经是世界上最大的苹果手机组装工厂，更拉动了IT产业集群的形成，吸引了数百家上下游企业和关联方。

数据显示，自2010年富士康在郑州建厂以来，郑州富士康为郑州带来约30万人的就业岗位。

因为富士康的进驻，郑州航空港区陆续吸引了300余家产业链上下游企业，形成以智能终端为代表的世界级电子信息产业集群，成为郑州举足轻重的千亿级支柱产业。

在富士康的强力推动下，郑州于2018年迈入万亿GDP俱乐部，往后几年一直延续稳中有进的势头，在中部六省省会中仅次于武汉，坐实中部“第二城”交椅。

特别是河南的外贸进出口，在富士康郑州科技园带动下，位居中西部省份第一。以新冠肺炎疫情前的2019年为例，郑州富士康的出口总额为2199亿元，进口总额为1138亿元，总计占郑州进出口总额的近81%。

袁博向中国新闻周刊表示，郑州经济发展速度要想更快，需要有高附加值的新型产业，新能源汽车产业就是一个典型的战略性新兴产业。

而比亚迪的到来，让郑州有了新的可能。

据了解，比亚迪郑州兴港新能源动力电池项目主要进行动力电池电芯、模组、电池零部件及相关配套、电池梯次利用和储能项目等核心产品的研发、生产和制造，致力于打造新能源动力电池战略基地。

项目分两期建设，一期投资60亿元，计划2023年年内建成投产，达产后总产值100亿元；项目全部达产后，预计可实现工业总产值200亿元，新增约10000个就业岗位，新能源整个项目预计将带动8万人就业。

更为关键的是，兴港新能源动力电池项目只是比亚迪郑州生产基地的一部分。目前，坐落在郑州航空港区南港的比亚迪生产基地，正在如火如荼建设当中，数栋厂房、宿舍楼已经拔地而起。

从2021年9月9日，河南省政府与比亚迪签署战略合作协议；到2021年9月22日，郑州比亚迪汽车有限公司在郑州航空港区注册成立；再到2021年10月，以7.27亿元竞得郑州4104亩工业用地，比亚迪郑州生产基地雏形已现。

有业内人士推断，郑州比亚迪生产基地建成之后，新能源整车年产能可能将达到40万辆，接近于一个特斯拉上海超级工厂的产能。

据悉，除了总部深圳外，比亚迪目前拥有西安、长沙、合肥、常州、长春、襄阳、抚州和济南等制造基地，并非独宠郑州。但比亚迪的到来，无疑让郑州在新能源汽车布局上有了更多可能。

有分析指出，像当年的富士康一样，比亚迪的落地将吸引上下游产业到来，逐步形成新能源汽车产业集群，进而成为郑州经济增长和转型升级新的助力。

能否弯道超车

合肥在新能源汽车赛道上的“豪赌”，一直为人所津津乐道。2019年，在蔚来汽车最危险的时刻，合肥国资果断出手，向其注入战略投资70亿元。2020年2月蔚来汽车落户合肥。

合肥的这笔风投不仅实现超过百亿盈利，更为重要的是，合肥构建新能源汽车产业链也成为现实，成为合肥崛起的重要支撑。

相较而言，郑州汽车产业基础更为雄厚，拥有宇通客车、东风日产郑州基地、郑州日产、上汽乘用车郑州基地、海马汽车等6家整车企业，形成了客车、乘用车、新能源汽车三大整车生产格局。

袁博说，郑州这些年一直在转型向新能源汽车产业发展，目前来说，宇通现在已经是国内新能源客车技术水平和销量最高的品牌，海马汽车、日产汽车也在生产纯电动轿车，像上汽乘用车也是国内比较大的先进汽车企业。

在宋向清看来，郑州加大力度引进新能源汽车企业，既有壮大现有汽车产业板块的目的，更重要的还在于要补新能源汽车产业当中的短板弱势环节。

宋向清向中国新闻周刊表示，现在郑州一方面要做强做大“长板”，同时对于一些薄弱环节，通过政策支持等弥补短板。

2021年河南省汽车产量达52.79万辆，新能源汽车产量6.02万辆，其中郑州新能源汽车产量3.89万辆。袁博表示，这其中商用（客车、货车）车占比超过一半，而从全国来说95%都是乘用车，“比例有点失衡”。

他说，比亚迪如果能顺利投产的话，不仅可以弥补郑州乘用车方面的不足，还可以带动上下游产业链，形成一定规模的产业集群，同时还可以促进就业、出口，推动经济的发展和产业的转型。 值得一提的是，郑州已经定下到2025年GDP力争达到2万亿元的目标，按照2021年郑州GDP为1.27万亿元的现实考量，缺口还有7300亿左右。

而河南省在之前释放了其在新能源汽车行业的2025年“小目标”，即努力建成3000亿级新能源汽车产业集群，力争推动全省汽车整车产值达到5000亿元、零部件及配套产值达到5000亿元、销售及增值服务营业收入达到5000亿元。

如此看来，作为河南新能源汽车产业重要支撑点的郑州，能否在2025年迈入“2万亿俱乐部”，新能源汽车产业的发展可谓至关重要。

宋向清对中国新闻周刊说，考虑到郑州的区位、交通、中心城市集聚能力等方面的优势，郑州2万亿元的GDP目标能够实现。

“目前来讲，新能源汽车代表了新的生产力，大力发展新能源汽车，意味着在创新发展上有抓手和支撑点。”宋向清说。

他认为，新能源汽车产业对于郑州2万亿目标的支撑力，将是非常强大的，“应该说是会起到关键的作用，核心的作用，甚至是临门一脚的作用”。

除此之外，郑州新能源汽车产业的发展，还能带动其他城市相关产业的发展。

袁博说，除了郑州之外，河南省内其他的城市整车生产可能比较一般，但如果从产业链上来说，像零部件、原材料等，像开封、洛阳、许昌等一些城市具备一定的优势。