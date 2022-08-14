霸王龙大咬力从何而来？最新研究称以大眼睛演化换取

来源：中国新闻网

中国古语云“有所得必有所失”“失之东隅，收之桑榆”，这两句话放在远古霸王龙(即雷克斯暴龙，Tyrannosaurus rex)演化上也很合适。一项国际最新研究发现，霸王龙和近亲根据生存繁衍需要在演化过程中用大眼睛换取大咬力。

施普林格·自然旗下专业学术期刊《通讯-生物学》最新发表一篇古生物学论文称，霸王龙演化出比它们祖先更狭窄的眼窝或能帮助它们和类似的大型食肉恐龙(也称兽脚类恐龙)能咬得更有力。

论文作者、英国伯明翰大学斯蒂芬·劳滕施拉格(Stephan Lautenschlager)通过比较410个中生代(2.52亿至6600万年前)爬行动物化石样本的眼窝，包括恐龙及其近亲鳄鱼等。他发现，大部分样本都拥有圆形眼窝，尤其是草食动物。然而，颅骨长度大于1米的大型食肉动物到了成年以后眼窝通常呈椭圆形或锁孔形，尽管它们在未成年时的眼窝更偏圆形。此外，更古老样本的眼窝似乎比更近样本的眼窝更圆，大型兽脚类恐龙的眼窝比它们的祖先更接近锁孔的形状。这些观察结果表明，大型食肉物种随时间流逝演化出锁孔形眼窝，但这种形状只出现在成年后，而不是成年前。

为进一步研究眼窝形状对颅骨结构和功能的影响，斯蒂芬·劳滕施拉格还比较了拥有5种不同眼窝形状的爬行动物颅骨理论模型在咬合时的受力，以及拥有圆形眼窝或锁孔形眼窝的暴龙颅骨模型可以承载的最大眼球大小。比较结果显示，锁孔形眼窝在咬合过程中能将力分散到眼窝后方颅骨更硬的部分，从而使眼窝变形程度更小，并帮助减轻颅骨受到的压力。不过，拥有圆形眼窝的暴龙模型能承载的眼球体积是锁孔形眼窝模型的7倍。

斯蒂芬·劳滕施拉格认为，兽脚类恐龙演化出更窄的眼窝，可能减少了它们颅骨的眼球空间，同时把这些空间留给了下颌肌肉，并增加了颅骨的硬度。这或许能让它们以更大的眼睛换取更大的咬合力，而此前研究曾提出更大的眼睛可以增强视觉感知，而最新研究结果凸显出决定恐龙演化的这种功能上的取舍。