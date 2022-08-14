元宇宙招聘潮开启：500万高薪不稀奇，技术人才最稀缺

来源：澎湃新闻

初露锋芒的元宇宙产业，已经悄悄开启招聘热潮。

近日，澎湃新闻记者从多家互联网、游戏类企业获悉，计划在近期扩大元宇宙人才招聘规模。“现在公司在中国有三百个员工，未来几年要招到一千五，而且今明两年需要大量招引擎工程师和高校的计算机系软件工程的毕业生。”上海一家头部游戏引擎公司总经理告诉记者。

“以引擎工程师为例，行业整体需求很旺盛。员工流失很严重，很多公司挖人都给两三倍工资。”这位总经理透露。在大厂屡屡“过冬”、降本增效裁员的现状下，元宇宙人才需求依旧很高，企业之间竞争激烈。

薪资方面，业内人士告诉记者，普遍应届生能达到40万-50万元左右，10年经验的资深工程师薪资约为100万-200万元，对于特别优秀的人才，开出400万-500万元的高薪都不稀奇。

包括红杉中国、高瓴创投等国内一线投资机构也向记者透露，已在元宇宙领域布局多家初创企业。“现在依然是元宇宙非常早期的阶段，要先解决高速公路‘怎么造’的问题，再去解决‘路上跑什么车’的问题，期待更多优秀创业者和企业能让这个行业变得更加成熟和完善。”一位投资人表示。

捏脸、虚拟建筑师......元宇宙到底分哪些岗位？

说到元宇宙人才，人们第一时间会想到的是捏脸师。

“捏脸算是‘元宇宙’系统里最基础的项目。未来，人们在虚拟世界生活、工作、玩乐，第一步就是定制自己的外观，捏脸师就像电子世界里的整容医生，元宇宙每个人都要有自己的形象，捏脸的维度越细，出来的形象越特殊。”网易伏羲人工智能算法工程师晚丰(化名)告诉澎湃新闻记者。

从上海交通大学自动化专业硕士毕业后，他参与网易旗下《逆水寒》《天谕》《永劫无间》等游戏捏脸功能落地。以《永劫无间》为例，目前一天就要调用捏脸功能几十万次。他告诉记者，元宇宙领域的招聘门槛并不低，他在研究生时候的项目与视觉识别相关，训练机器人识物抓取。

工作要求他学会AI基本算法、开发工具、深度学习框架，还要懂一点美术、心理学。平时，他自己也会买面部相关的书，学习三庭五眼等知识。

外人看来神秘的捏脸，在他眼中更多是数学问题。“每一个五官的位置由一个参数表示，我们就会用参数随机组成不同的脸，告诉AI这个参数对应的是什么形象，不断训练AI学习。当用户上传照片，利用AI模型，就可以尽可能还原真实形象。”

蒋冬冬(化名)从汽车专业毕业后，靠自学转行3D美术，现在从事的职业是“虚拟建筑师”。他的工作是在沉浸式活动平台网易瑶台中搭建现实中的场景，例如大礼堂、会议室，拍卖会、艺术馆场景等，力求做到栩栩如生。

“举例而言，艺术馆场景从布局结构和玩家在其中的行走路线都需要考虑真实的逛展体验，所以需要一边讨论场景布局，一边验证讨论结果，一步步完成场景。”蒋冬冬表示。在他看来，未来元宇宙的搭建会开放给更多人，让更多人参与进来共建元宇宙。未来，人人都可能在元宇宙的世界中创作，人人都将成为元宇宙的“建筑师”。

“目前游戏、社区、直播等领域的元宇宙人才需求更大。中小企业提供了大部分岗位，很多是初创企业或刚刚转型。”Boss直聘分析师单恭告诉澎湃新闻记者。

投资企业也早就瞄准了元宇宙赛道。高瓴创投合伙人王蓓向澎湃新闻记者介绍，目前高瓴创投在元宇宙领域已经投资了7-8家公司。“从概念和逻辑上来讲，我们认为，现在还属于虚拟现实赛道比较早期的时候，现在做投资还是以技术驱动为前提，后面随着基础设施的逐渐完善，整个生态会有更多机会，所以这是一个先技术后商业的赛道。”

王蓓认为，作为投资方，目前他们除了看重创业企业的技术理解，还有产品经营和落地能力。“还有许多非常现实的问题有待解决，因此我们还是重视技术应用到现实中的解决能力。”

“技术基础是首要的，其次是要找好模式和角度，在浪潮到来之前先把路修好，静候资本涌入。”红杉中国合伙人郑庆生告诉澎湃新闻记者。“在行业兴起过程中，一定有中小型的模式创新机会，红杉中国对元宇宙企业的布局，也是基于对软件、硬件、基础科学等多方面的考虑。”

传统岗位是“专家”，元宇宙是“全才”

元宇宙的商业前景究竟如何？“起初大家误解元宇宙就是游戏，其实游戏只是元宇宙其中一个细分市场。”游戏引擎公司Unity中国总裁兼首席执行官张俊波告诉澎湃新闻记者。

“在我们的理解中，元宇宙是一个广泛的实时3D版本互联网，只是把现实的产品和信息通过3D和交互的形式，以更丰富体验，提供给开发者、客户和伙伴。”张俊波表示，如今技术还未能发展到真正在元宇宙消费的时代，因此最先实现的元宇宙应用是可以带来实际经济利益的应用，比如卖房、卖车时的可视化等等。

他认为，目前在短期内，元宇宙概念可以给大家带来直接的帮助、就业和价值的，其实是真实生活的数字孪生、产品和信息3D化。

目前元宇宙究竟需要哪些人才？澎湃新闻记者了解到，除了捏脸师、虚拟建筑师，引擎开发技术人员、挖掘机机器人研发人员、区块链工程技术人员等核心技术人才更为“吃香”。而企业以百万年薪争夺的，也主要是这部分人才。

单恭分析，去年以来，元宇宙岗位的增长速度很快，但是明显看到春节之后增速有所放缓。“一方面，概念爆红后再整体回调，是一个正常现象。另一方面，伴随着大家对行业理解的加深，企业知道自己更需要什么人才，求职者知道自己更适合什么岗位。”

她认为，如果说传统岗位的刚需是“专家”，元宇宙岗位的刚需则更像“全才”。举例而言，一名传统的游戏策划，可能只需要熟知系统、数值、剧情等某一方面的配置，但元宇宙领域的策划，不仅要全盘精通，还需要对3D美术的资源生产过程有相当了解。

“现在大家元宇宙概念讨论的很热烈，成熟的消费场景却还没有出现，原因就在于核心技术还没有突破。”上海市政协常委、国务院参事室公共政策研究中心研究员游闽键表示。在他看来，建设元宇宙产业急需聚焦元宇宙关键技术领域的人才，让不同的技术形成合力。

游闽键认为，基于现实条件，并结合元宇宙长远发展来看，最关键的还是人才，人才是最核心要素，只有引进、培养顶尖人才，发挥出人才科研创新能力，才能在元宇宙赛道上不被技术“卡脖子”。

攻克技术难题，孕育“元宇宙”人才土壤

谈到元宇宙人才目前的招聘热潮，一位游戏行业高管告诉记者：“当新兴行业兴起的时候，在技术还不成熟的情况下，有一些特定行业，就会变得人才稀缺。但其实这种稀缺是因为工具链不成熟，如果能把工具的使用门槛降低，可能情况就会完全不同。“

“比如捏脸师，现在的捏脸师还属于刚刚起步，因为会使用这些工具的人其实不多，但当需求达到了一定量，工具的门槛进一步降低，人才的稀缺度可能会有所降低。”

游闽键告诉记者，业界认为，实现元宇宙，需要交互技术、物联网技术、区块链技术、人工智能技术、电子游戏技术、网络及运算技术六大技术体系支撑。《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案》也提出，主要任务之一是建设产业高地，包括关键技术、基础设施、交互终端、数字工具四个方面。

其中有一些关键前沿技术是世界性难题，各国都在研究，但是还未突破。比如脑机接口、人机交互、虚拟现实一体机等。有一些已经分领域在应用，但是还需要技术升级，譬如数字孪生、数字人、NFT等。

调研数据显示，在20座全球科技创新中心城市中，上海对于全球青年科学家的吸引力排名第四位，居中国城市之首。近些年，上海连续发布了《鼓励留学人员来上海工作和创业的若干规定》《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》《上海市浦江人才计划管理办法》等政策。“上海具有肥沃的元宇宙土壤，加上一系列政策支持，相信上海未来会聚集更多的优秀人才。”游闽键认为。

“我希望上海能够给元宇宙创业者更好的沉浸式创业的环境和政策，能够有更多的激励，吸引优秀人才，能够让上海的这些元宇宙创业者可以全身心投入到虚拟和现实完美融合的创业氛围中。”王蓓建议。

“作为跨国企业，Unity 很看好中国的元宇宙产业机会，如果错过会非常可惜。我们已经成立了Unity中国，将中国作为后续投入和发展的重心所在。”张俊波告诉澎湃新闻记者。